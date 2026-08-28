최민희 "종편 유튜브 인혁당 조롱, 당 차원에서 대응"

큰사진보기 ▲더불어민주당 최민희 최고위원이 28일 인천시 영종구 인스파이어 리조트에서 열린 최고위원회의에 참석, 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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최민희 더불어민주당 최고위원이 한 유튜브 방송에서 '인혁당 재건위 사건'을 희화화하는 발언이 나온 것과 관련해 "당 차원에서 대응하겠다"고 말했다.최 최고위원은 28일 인천의 한 호텔에서 열린 최고위원회의에서 "한 종편 유튜브 채널에서 인혁당을 조롱한 사태에 대해 말씀드리지 않을 수 없다"며 이같이 전했다.전날 JTBC 유튜브 채널 <장르만 여의도>에서 조국혁신당의 새 당명으로 민주혁신당을 줄인 '민혁당'이 거론됐고, 이 과정에서 김준일 시사평론가가 "다 사형당할 것 같은 느낌"이라며 발음이 비슷한 '인혁당'을 빗댄 언행을 지적한 것이다.인혁당 사건은 박정희 독재 정권이 1975년 유신을 반대한 전국민주청년학생총연맹(민청학련)의 배후에 실체가 없는 '인혁당 재건위'가 있다고 지목하며, 연루된 8명을 대법원 사형 확정판결 18시간 만에 처형한 '사법살인' 사건이다. 법원은 2007년 재심을 통해 이들에게 무죄를 선고했다.최 최고위원은 "뉴라이트가 나오면서 독립운동을 폄훼·조롱했고, 일베 문화가 나오면서 민주주의를 조롱한다. 이제 인혁당 희생자들을 조롱하는 지경에 이르렀다"면서 "이건 역사 왜곡이며, 단순한 사과로 끝내서는 안 된다"고 지적했다. 김민석 대표는 이러한 최 최고위원의 발언을 들으며 고개를 끄덕이기도 했다.한편 민주당은 '미디어 공공성 강화 특위'를 새롭게 구성하고 레거시 언론과 유튜브 등의 보도에 대응하는 방안을 마련하기로 했다. 단장은 최민희 최고위원이 맡는다.이와 관련해 김 대표는 "오늘 제기된 민혁당 문제 제기를 포함해 다양한 미디어의 크고 작은 교정 사항들이 있을 것"이라며 "언론의 자유라든가 표현의 자유를 침해하는 방식이 아니고, 우리의 의견을 가이드라인으로 정확하게 제시해 미디어 윤리를 만들어간다는 차원에서 준비를 해갈 것"이라고 설명했다.