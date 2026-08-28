이 대통령 "자살자 수 절반은 더 줄여야, 희망 만들 것"

이재명 대통령이 전년 대비 12.7% 감소한 2026년 상반기 자살률과 관련 "국민 여러분이 체감하시기는 어려운 주제이지만, 우리 정부의 여러 성과 중 가장 의미 있고 가장 큰 성과"라며 민생 개선을 통해 보다 더 자살률을 낮추는 "목숨 살리는 정부"가 되겠다는 다짐을 밝혔다.
이 대통령은 28일 엑스(X·옛 트위터)에 나종호 미국 예일대 정신의학과 교수의 관련 글을 링크하면서 이러한 입장을 밝혔다.
나 교수는 전년 대비 총 910명 감소한 2026년 상반기 자살사망자 수 통계를 두고 "온 국민이 기뻐해야 할 내용이라 생각한다"면서 "하지만 이 문제마저 정파적으로 접근하고 온 국민의 성원이 뒷받침되지 않는다면 앞으로 어떤 정부, 어떤 정치인도 이 문제에 관심을 기울이지 않을 것"이라고 적었다.
이에 이 대통령은 "사람 목숨처럼 귀한 게 어디 있냐"면서 공감을 표했다. 그러면서 "총괄 책임자 국무총리 이하 관계 공무원과 관련 업무 종사자들의 헌신에 깊이 감사, 치하드리며 더욱 분발해 주시기를 부탁드린다"고 했다.
무엇보다 이 대통령은 "아직 갈 길이 멀다"며 "현재 자살자 수의 절반은 더 줄여야 한다"고 강조했다.
구체적으론 "인력, 조직, 예산 등 현실적 대응조치도 중요하지만, 가장 근본적인 대책은 희망 있는 사회를 만드는 것이고 희망 만들기의 가장 핵심은 먹고 사는 문제, 즉 민생 개선"이라고 짚었다.
이어 "정부가 경제와 민생에 주력하고 0%대로 떨어지는 경제성장률을 상승 전환 시키는 것이 가장 급선무였던 이유"라며 "희망 있는 세상 함께 만들어 갑시다"라고 밝혔다.
한편 이 대통령은 취임 직후부터 자살 문제를 '사회적 재난'으로 간주하고 이를 획기적으로 줄이기 위한 범정부 자살 대책 기구를 설치·운영하라고 한 바 있다. 이에 정부는 '2025 국가 자살예방 전략'을 마련하고 관련 예산을 전년 대비 20% 가량 늘리는 등 자살자 감소를 위해 노력해 왔다.
지난 6월엔 자살 예방 대책을 총괄했던 김민석 당시 국무총리를 공개 칭찬하면서 "수백 명이 목숨을 구했다는 것은 매우 의미가 있다. 그 점에 대해서도 다시 한 번 감사드린다"고 한 바 있다(관련기사 : 국회 복귀 김민석 공개 칭찬한 이 대통령 "수백 명 목숨 구했다" https://omn.kr/2ivv3
).