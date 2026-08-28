이 대통령 "자살자 수 절반은 더 줄여야, 희망 만들 것"

▲이재명 대통령이 28일 전년 대비 12.7% 감소한 2026년 상반기 자살률과 관련해 민생 개선을 통해 보다 더 자살률을 낮추는 "목숨 살리는 정부"가 되겠다는 다짐을 엑스(X·옛 트위터)를 통해 밝혔다. 2026.8.28 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기