"그들은 왜 초고압 송전선로를 반대하는가"

[인터뷰] 당진환경운동연합 박은정 사무국장 방관식 관련영상보기

"당진에는 이미 765kV 송전탑 80여 개, 345kV 200여 개, 154kV 230여 개가 빽빽하게 들어서 있습니다. 여기에 당진화력발전소 관련 신규 송전선로 건설 및 계획이 줄을 잇고 있는 상황입니다. 얼마 전 준공된 북당진-신탕정 송전선로의 경우 지역의 합리적 목소리를 '대표적인 님비(NIMBY)'로 낙인찍어 주민들에게 또 한 번 깊은 상처를 남겼습니다. 이런 와중에 호남-용인 노선의 일환으로 당진 6개 읍·면을 또 지나가게 하겠다는 계획은 주민들의 생존권을 완전히 무시한 처사입니다."

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"송전선로 건설은 산림 훼손과 생태계 파괴는 물론 산사태, 소음, 경관 피해를 유발합니다. 특히 극저주파 대역의 자기장 노출은 소아 백혈병이나 뇌종양 등 중대 질환 유발 가능성이 연구 결과로도 밝혀진 바 있습니다. 주민 간 갈등 유발과 재산권 침해는 물론 건강권까지 위협받고 있습니다. 더 안타까운 것은 서울·경기의 송전선로 지중화율이 90%에 육박하는 반면 충남은 1.3%에 불과하다는 점입니다. 지중화나 사업 백지화 논의는 쏙 뺀 채 어느 마을에 송전탑을 더 꽂을지만 결정하라는 현실에 화가 날 수밖에 없습니다."

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"호남에서 용인까지 총 54개 지역, 3855km에 달하는 송전선로를 까는 이유는 수도권 산단을 위해 비수도권 주민들의 희생을 강요하는 구조 때문입니다. 이제는 전력을 생산하는 지역에 기업이 입주하는 '에너지 지산지소(지역 생산·지역 소비)' 원칙으로 전환해야 합니다. 전기가 있는 곳으로 기업이 가면 수많은 송전탑도, 사회적 비용도 필요 없습니다. 지역 차등 요금제를 조속히 시행해 지방으로 기업 유치를 유도해야 합니다. 결국 용인 반도체 국가산단 전력 공급 계획은 전면 백지화되고 재검토되어야 합니다."

큰사진보기 ▲당진 시민들의 초고압 송전선로 반대 캠페인 모습. ⓒ 대책위 관련사진보기

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"이미 전국적으로 용인 국가산단 재검토와 송전탑 백지화를 촉구하는 릴레이 투쟁이 진행되었고, 당진에서도 캠페인과 기자회견을 가졌습니다. 현재 충남 대책위가 입지선정위원회 회의장을 찾아 대화와 설득을 이어가고 있으며, 당진 내 6개 마을 이장단과의 현황 공유도 마친 상태입니다. 당진송전탑백지화대책위 준비위원회를 시작으로 6개 마을 주민, 당진시, 시의회, 시민사회단체가 모두 참여하는 '당진시송전탑백지화범시민대책위'를 속히 구성해 청양-고덕 송전선로를 반드시 백지화시키겠습니다. 지역의 일방적 희생을 강요하는 송전선로가 더 이상 들어서지 못하도록 끝까지 싸워나가겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

당진환경운동연합 박은정 사무국장은 26일 <충청뉴스라인>과의 인터뷰에서 수도권 첨단 산업단지에 전력을 대기 위해 지방의 희생을 또다시 강요하는 정부의 일방적인 전력망 구축 사업을 강하게 비판하며, '청양-고덕 송전선로 백지화'를 향한 투쟁 의지를 분명히 했다.박 사무국장은 이미 550여 기에 달하는 송전탑과 대규모 화력발전소를 떠안고 있는 당진에 또다시 6개 읍·면(송악·합덕·우강·신평·면천·순성)이 경과지로 포함된 현실에 대해 깊은 상실감과 분노를 표했다.박 사무국장은 수도권 전력 공급만을 위한 장거리 초고압 송전선로가 가져올 환경적·구조적 폐해도 지적했다.갈등의 근본 원인을 용인 반도체 클러스터에 필요한 대규모 전력(15GW 중 약 12GW)을 호남에서 장거리 송전선로로 끌어오려는 정부 정책으로 꼬집은 박 사무국장은 패러다임의 전환을 강조했다.박 사무국장은 마지막으로 충남 지역 및 전국 연대 단체, 그리고 지역 주민들과 힘을 모아 송전선로 백지화를 위한 범시민 투쟁을 본격화하겠다는 계획을 밝혔다.