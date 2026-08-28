"저게 피인가?"… 들길에서 깨달은 아버지의 농심

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큰사진보기 ▲잡초 하나 없이 가지런히 고개를 숙여가는 벼이삭들. 농부의 부지런한 손길과 정성이 느껴지는 풍요로운 가을 들녘의 풍경이다. 예전 아버지 들녘이 생각났다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲이른 아침 안갯속, 어느 논의 벼 사이로 붉은 갈색을 띤 피 종류의 잡초들이 무성하게 솟아올랐다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"아침부터 부지런히 운동 열심이셔?"

"풀 깎는 게 더 힘들고 부지런하지!"

"지금 깎아놔야 풀씨도 덜 떨어지고 개운하잖아."

"예전 우리 아버지가 하시던 말씀과 같네 그려."

"뭐라 하셨는데?"

"논에 피가 자라고 풀이 섞여 있으면 남새스럽다고 하셨잖아."

"정말 그렇게 생각했지?"

큰사진보기 ▲벼 사이에서 세력을 넓힌 잡초들. 벼와 양분을 나누며 자라나 붉은빛 이삭을 길게 늘어뜨리고 있다. 예전 아버지는 이런 피는 보이는 대로 뽑아냈다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"이것도 피 맞나요? 아닌 것 같기도 한데 이렇게 무성하게 자랄 수가 있나?"

"피 종류지 뭐. 논에서는 골치 아픈 잡초야."

큰사진보기 ▲벼 사이에서 유난히 눈에 띄는 잡초의 모습. 촘촘하고 긴 까락이 보기에 좋지 않다. 이 녀석을 가만놓아두면 이듬해 더 세력을 넓혀가지 않을까 싶다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

아침저녁으로 한결 선선하지만 한낮의 열기는 여전히 뜨겁다. 여름이란 꼬리를 아직 길게 늘어뜨리고 있어 쉽게 놓아줄 생각이 없는 모양이다. 그래도 아침저녁으로 부는 바람에서는 계절이 바뀌는 기척이 느껴진다.이른 아침 자전거를 끌고 들길에 나섰다. 요즘은 6시가 가까워야 동이 트는 것 같다. 해 뜨는 시간이 조금씩 늦어지고 해 지는 시간도 빨라지고 있다. 한적한 들길을 마음껏 달리는 재미가 쏠쏠하다.들녘의 색깔도 차츰 달라지고 있다. 벼이삭이 패면서 누런빛을 띠는 논이 하나둘 늘었다. 이른 벼는 벌써 고개를 숙이고 한창 알곡을 여물어가고 있다. 누렇게 익어가는 벼이삭을 바라보니 가을의 들머리에 들어섰다고 해도 좋을 성싶다. 며칠 전과는 확연히 다른 풍경이다.논마다 얼굴도 제각각이다. 이른 벼와 늦벼 품종에 따라 익어가는 시기가 다르기 때문이다. 그래도 바람이 불면 출렁이는 모습은 한 가지다. 올여름 내가 사는 강화도는 큰 재해 없이 벼들이 잘 자라고 있어 다행이다.​출렁이는 벼이삭을 바라보다 보니 농부들의 부지런함이 눈에 들어온다. 어떤 논은 잡초 하나 없이 말끔하다. 가지런히 자란 벼에서 풍요로움이 느껴진다.반면 어떤 논은 벼 사이로 잡초가 무성하게 자라고 있다.'저게 예전 아버지가 보이는 대로 뽑아 던지던 피인가?'가까이 다가가 보았다. 선뜻 피라고 단정하기도 어려웠다. 벼 사이로 솟은 이삭은 길고 까락이 많아 낯설게 보였다. 논에 이렇게 무성하게 자라는 잡초를 본 적은 있지만, 정확히 무슨 종류인지는 알 수 없었다.조금 더 달리다 논두렁의 풀을 예초기로 깎고 있는 동네 분을 만났다. 나를 보자 시동을 끄고 말을 건넨다.아저씨는 옛날 농부 정신 하나는 본받을 만하다며 피식 웃었다.예전 우리 아버지는 모내기를 하고 나면 뜬모가 생긴 곳을 찾아 하나하나 모를 보충해 심었다. 논둑 바로 밑까지 한 포기라도 더 심으려고 했다. 논에 풀이 자라면 그냥 두지 않았다. 논으로 들어가 김을 매고, 벼 사이에서 피가 보이면 얼른 뽑아냈다. 논둑의 풀이 무성해지면 낫을 들고 베었다. 베 놓은 풀은 소를 먹였다.그때는 농사짓는 사람이라면 으레 해야 하는 일이라고만 생각했다. 지금 돌아보니 그것은 단순한 부지런함만은 아니었다.피는 벼와 함께 자라면서 논의 양분과 공간을 차지하고, 씨를 맺어 논에 떨어지면 다음 농사에서 다시 올라올 수 있어 골칫거리였다. 그러니 농부에게 피는 눈에 보이는 대로 뽑아내야 할 존재였을 것이다.지금 생각하면 아버지에게 피 한 포기는 단순한 풀이 아니었을 것이다. 애써 심고 가꾼 벼의 자리를 빼앗는 풀이었고, 내년까지 농부의 수고를 이어가게 하는 씨앗이었을 것이다.나는 조금 전 찍어둔 논풀 사진을 아저씨에게 보여주었다.아저씨가 사진을 들여다보더니 말했다.사진 속 잡초는 내가 어린 시절 보았던 피와는 조금 달라 보였다. 이삭에 긴 까락이 빽빽하게 달려 있고, 붉은 갈색을 띤 모습이 벼 사이에서 유난히 눈에 들어왔다.찾아보니 논에서 자라는 피도 여러 종류라 생김새가 조금씩 다르다고 한다. 사진만으로 정확한 종류까지 가려내기는 어려웠다. 하지만 이름이 무엇인지는 중요하지 않았다.농부에게는 그냥 둘 수 없는 존재라는 것만은 분명했다.그제야 아버지가 왜 그토록 피를 뽑았는지 조금 알 것 같았다.쌀 한 톨이 귀했던 시절, 가족의 먹거리를 책임져야 했던 농부에게는 한 포기의 벼도 아쉬웠고, 한 포기의 잡초도 그냥 둘 수 없었던 것이다.아버지가 허리를 굽혀 피를 뽑고, 뜬모가 생긴 자리에 다시 모를 심고, 논둑의 풀을 베던 일은 그저 농사일의 한 과정이었을 것이다.하지만 지금 생각해 보니 그 모든 행동에는 가족의 밥상을 지키려는 마음이 담겨 있었다. 한 포기의 벼를 더 살리고, 한 포기의 피를 더 없애는 일이 결국 가족을 먹여 살리는 일이었을 것이다. 그것은 아버지가 농사를 대하던 마음이었다.세상은 많이 변했다. 콤바인이 사람 대신 벼를 거두고, 기계가 농부의 수고를 크게 덜어주었다. 농사가 편해졌다고 해서 농부의 수고까지 사라진 것은 아니다.좋은 벼를 심고, 물을 살피고, 잡초를 관리하고, 수확할 때까지 논을 돌보는 일은 여전히 농부의 몫이다.아저씨와 이야기를 나누고 다시 자전거에 올랐다. 누렇게 익어가는 벼이삭 사이로 바람이 지나간다. 벼는 고개를 숙이고, 무성하게 자란 피도 바람에 몸을 흔든다.그 옛날 아버지가 허리를 굽혀 뽑아내던 피 한 포기에도 가족의 밥상을 지키려 했던 마음이 들어 있었음을 이제야 알 것 같다. 쌀 한 톨이 밥상에 오르기까지 농부의 손길이 얼마나 많이 필요한지도.벼는 고개를 숙이고, 나는 천천히 자전거 페달을 밟았다. 문득 아버지가 그리워졌다.