'봉대산 불다람쥐' 출소 후 또 산불... 검찰 징역 10년 구형

큰사진보기 ▲지난 2월 21일 경남 함양 산불. 용유담에서 바라본 법화산 자락 ⓒ 생태사진가 최상두 관련사진보기

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큰사진보기 ▲함양 법화산 산불 이 후 발화 지점 CCTV 설치 ⓒ 생태사진가 관련사진보기

덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다.

울산 봉대산 연쇄 방화 사건으로 징역 10년을 복역한 뒤 출소한 일명 '봉대산 불다람쥐' A(60대)씨가 경남 함양과 전북 남원 일대에서 또다시 산불을 낸 혐의로 재판에 넘겨져 검찰로부터 징역 10년을 구형받았다.창원지법 거창지원 형사1부(차동경 부장판사)는 지난 27일 산림보호법 위반 혐의로 구속기소된 A씨에 대한 결심공판을 진행했다. 검찰은 이날 A씨에게 징역 10년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.A씨는 올해 1월부터 2월 사이 전북 남원과 경남 함양 일대 산림에 3차례 불을 지른 혐의를 받고 있다. 이 가운데 지난 2월 21일 함양군에서 발생한 산불은 대형 산불로 번졌다. A씨는 앞서 열린 첫 재판에서 변호인과 함께 공소사실을 모두 인정했다.이후 진행된 정신감정에서는 A씨에게 '병적 방화' 증상이 있는 것으로 확인됐다. 다만 범행 당시 심신상실이나 심신미약 상태에 해당하지는 않았으며, 방화 질환이 범행에 상당한 영향을 미친 것으로 판단됐다.변호인은 "병적 방화 질환과 교회의 탄원서 등 제반 사정을 참작해 달라"며 선처를 호소했다. A씨도 최후진술에서 "자책감에 시달리고 있다"며 "선처해 주신다면 참회하고 속죄하며 열심히 살겠다"고 말했다.지역사회는 A씨의 재범 사실에 큰 충격을 받은 모습이다. 주민들은 A씨가 과거 96차례 방화를 저질러 징역형을 선고받고 복역한 사실을 알지 못한 채 이웃으로 지내왔다.한 주민은 "평소에는 그저 평범하고 순한 이웃인 줄로만 알았다"며 "체포 소식을 듣고 너무 황당하고 무서웠다"고 말했다.이번 검거에는 지역 주민들의 빠른 신고가 결정적인 역할을 했다. 주민들이 수상한 움직임을 포착해 경찰에 신고하면서 신속한 체포가 이뤄졌다. 지자체와 관계 기관은 산불 발생 이후 재발 방지와 감시 강화를 위해 현장 주변 도로에 CCTV를 추가로 설치했다.A씨는 1994년부터 2011년까지 울산 봉대산 일대에서 모두 96차례 방화를 저질렀다. 이 가운데 공소시효 등의 문제로 37건만 기소됐으며, 법원은 A씨에게 징역 10년을 확정했다. A씨는 2021년 3월 형기를 마치고 출소했다.A씨에 대한 선고공판은 오는 9월 17일 오후 1시 50분 창원지법 거창지원에서 열릴 예정이다.