평생 시대를 파낸 사람, 오윤이 우리에게 남긴 것

큰사진보기 ▲오윤 전시회 총괄 안내전시회장 입구에 오윤의 작품 전시 취지를 담은 총괄 안내 제목과 내용이 관람객을 맞는다. ⓒ 유동걸 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김연정의 오윤 추모 굿춤오윤 전시회 개막전에서 이애주춤계승 대표인 김연정이 오윤을 추모하는 춤을 추고 있다. ⓒ 유동걸 관련사진보기

큰사진보기 ▲오윤전오윤을 추모하는 전시회의 굿판 전면에 놓인 오윤의 혼을 모시는 신대 ⓒ 유동걸 관련사진보기

민중판화가 오윤이 우리 곁을 떠난 지 40년이 흘렀다. 마흔 살. 한창 자신의 예술 세계가 무르익어가던 나이에 떠난 사람이 40년 뒤 다시 우리 앞에 섰다. 이번에는 한두 점의 유명 작품만이 아니었다. 그가 남긴 판화와 조각, 드로잉은 물론 판화 원판과 습작, 노트, 창작 도구까지 함께였다. 지난 27일 오후 4시, 서울 종로구 평창동 서울시립 미술아카이브에서 오윤 작고 40주기 기획전 <오윤> 개막 행사가 열렸다.오윤은 1969년 대학 재학 중 '현실동인'을 결성하며 현실과 미술의 관계를 고민했고, 1979년 '현실과 발언' 창립에 참여했다. 1970~80년대 민중의 삶과 한국 현대사의 상처를 목판이라는 거친 재료에 새기며 한국 민중 미술의 독자적인 길을 개척했다. 개막식에서 최은주 서울시립미술관장은 전시와 아카이브 구성에 힘을 보탠 관계자들에게 감사의 뜻을 전했다. 특히 오랜 세월 작품과 유품을 보존하고 이번 전시를 위해 많은 자료를 제공한 유족들의 노고에 고마움을 표했다.유족을 대표해서는 오윤의 둘째 아들 오상엽씨가 인사했다. 아버지가 마흔 살에 세상을 떠났을 때 어린아이였던 아들이 어느덧 아버지가 살았던 나이를 훌쩍 넘어 작고 40주기 전시 개막식에 서 있었다. 한 예술가에게 40년이라는 시간은 무엇일까. 사람은 세상을 떠나지만 작품은 남아 새로운 세대와 만나고, 때로는 작가가 살았던 시간보다 더 긴 생명을 얻는다.이날 개막식에서 특히 인상 깊었던 것은 춤이었다. 대표 인사에 이어 사물놀이의 힘찬 길놀이와 비나리가 전시장 앞을 열었다. 장구와 꽹과리 소리가 울리고 춤꾼들이 땅을 밟기 시작했다. 이어 이애주의 춤 정신을 이어가는 춤꾼들이 마련한 굿춤이 펼쳐졌다.그 순간 벽에 걸린 오윤의 그림들이 전시장 밖으로 걸어 나오는 듯했다. 오윤의 사람들은 가만히 있지 않는다. 허리를 굽혀 일하고, 북을 치고, 팔을 벌리고, 몸을 뒤튼다. 고단하고 눌려 있으면서도 끝내 주저앉지 않는다. 그의 춤과 도깨비 연작을 보고 있으면 판화 속 사람들이 금방이라도 종이를 뚫고 나와 한바탕 춤판을 벌일 것만 같다. 슬픔에서 시작하지만 신명으로 끝난다. 그것이 오윤의 그림이 가진 특별한 힘이 아닐까.오윤의 작품에서 새삼 눈에 들어온 것은 '몸'이었다. 굽은 등과 거친 손, 벌어진 다리, 치켜든 팔, 일그러진 얼굴. 그가 그린 민중은 동정받아야 할 불쌍한 사람들이 아니다. 힘들게 노동하고 억압받으며 살아가지만 그 안에 웃음과 욕망과 신명을 품은 사람들이다. 오윤은 그 힘을 몸으로 표현했다.이날의 굿춤 역시 단순한 개막 축하공연으로 보이지 않았다. 사물놀이의 가락이 한바탕 자리를 흔든 뒤 세 명의 여인이 무대로 들어섰다. 가녀린 듯하면서도 힘 있는 몸이었다. 발은 땅을 단단히 딛고 손과 팔은 허공을 길게 갈랐다. 여린 선과 강한 기운이 한 몸에서 번갈아 솟아났다.이어 오윤의 판화에서 막 걸어 나온 듯 도깨비 가면을 쓴 두 남자가 등장했다. 동작은 굵고 씩씩했다. 땅을 박차고 뛰고, 몸을 흔들고, 익살스럽게 어깨를 들썩였다. 오윤의 도깨비가 두꺼운 종이 밖으로 몸을 얻어 나온 듯했다. 굿에는 슬픔만 있지 않다. 익살이 있고 놀이가 있고, 고통을 함께 견뎌낸 사람들이 끝내 터뜨리는 웃음이 있다.이어 젊은 춤꾼의 고운 춤사위가 공간의 결을 바꾸었다. 그리고 김연정 이애주춤계승 대표가 무대로 나섰다. 그의 춤은 앞선 춤사위를 품으면서도 조금 다른 깊이로 내려갔다. 몸은 때로 한없이 가벼웠다가 문득 땅 깊숙이 가라앉았다.한 걸음이 조심스럽게 땅을 짚었고, 팔 하나가 천천히 허공을 가를 때에는 그 작은 움직임 속에 오랜 시간이 머무는 듯했다. 애달픈가 하면 금세 가벼워졌고, 부드러운가 하면 어느 순간 단단해졌다. 춤은 서두르지 않았다. 몸을 낮추고, 다시 일어서고, 한 걸음 옮긴 뒤 잠시 멈추었다. 그 멈춤까지도 춤이었다. 몸 안으로 깊이 삭인 한이 밖으로 흘러나와 어느 순간 신명으로 바뀌는 것 같았다.이애주의 춤이 그러했듯 김연정의 춤에서도 중요한 것은 허공보다 땅인 듯했다. 발바닥으로 땅을 느끼고, 몸을 낮추어 땅의 기운을 받고, 다시 몸을 일으켜 세우는 춤. 그 모습을 바라보면서 오윤의 판화가 떠오르지 않을 수 없었다.춤꾼의 발이 땅을 찍을 때마다 오윤의 목판에 새겨진 굵고 거친 선이 떠올랐다. 한 사람은 몸으로 시대를 새기고, 한 사람은 칼로 나무판에 시대를 새겼다. 특히 오윤과 춤꾼 이애주의 만남을 떠올리지 않을 수 없었다. 1980년대 격동의 시대, 이애주의 춤이 광장과 거리에서 사람들의 한을 온몸으로 받아냈다면 오윤은 민중의 한과 신명을 목판 위에 새겼다. 춤과 판화는 서로 다른 길을 걸으면서도 같은 곳을 향하고 있었다. 사람을 다시 일으켜 세우는 일. 한을 한으로만 남겨두지 않고 신명으로 바꾸는 일이었다.이번 전시는 오윤의 삶과 작업을 여섯 개의 장으로 나눠 보여준다. '개도치 오윤'에서 시작해 '땅에 넋이 있지라', '관자재보살행심반야바라밀다시', '응당 무엇을 표현하는가', '나가 포함된 집단적 흥'을 거쳐 '나두야 간다'로 이어진다. 제목부터 오윤답다. 대학 시절의 예술적 모색에서 민중의 삶, '현실과 발언' 활동, 신명과 춤의 세계, 그리고 한 인간의 생애와 창작 여정까지 따라가도록 구성됐다.완성된 작품 못지않게 눈길을 끈 것은 판화 원판과 습작, 드로잉, 노트와 작업 도구였다. 특히 판화 원판들이 눈에 들어왔다. 판화는 무엇인가를 그려 넣는 예술인 동시에 무엇인가를 파내는 예술이다. 칼을 쥔다. 나무를 판다. 필요 없는 부분을 도려낸다. 그리고 끝까지 남겨둔 것이 비로소 종이 위에 찍힌다.생각해보면 오윤 역시 평생 자신이 살던 시대를 그렇게 파내고 있었던 것이 아닐까. 독재와 억압을 파내고, 가난과 차별을 파내고, 사람을 짓누르는 거짓과 허위를 파냈다. 그러자 그 빈자리에서 이름 없는 사람들이 모습을 드러냈다. 농부와 노동자, 아버지와 아이, 할머니와 춤꾼, 장구 치는 사람과 도깨비가 나타났다. 역사의 변두리에 있던 사람들이 오윤의 화면에서는 주인공이 됐다. 그의 칼은 사람을 지운 것이 아니라 사람을 남기기 위해 나무를 파냈다.전시장을 걸으며 한 가지 질문이 떠나지 않았다. 1980년대 민중미술을 대표했던 오윤의 작품은 이제 한 시대의 기록으로만 남은 것일까. 독재의 모습은 달라졌고 세상도 크게 변했지만 삶의 바닥에서 힘겹게 살아가는 사람들은 여전히 존재한다. 새벽마다 배달하는 사람, 플랫폼의 호출을 기다리는 노동자, 비정규직과 해고 노동자, 재개발로 삶터에서 밀려나는 주민, 경쟁에 지친 청년, 낯선 땅에서 일하는 이주노동자까지. 지금 오윤이 살아 있다면 누구의 얼굴을 판목에 새기고 있을까.또 하나의 질문도 생긴다. 인공지능이 몇 초 만에 그림을 만들고 무수한 이미지가 스마트폰 화면 위를 스쳐 지나가는 시대다. 그런 시대에 나무판 하나를 붙들고 칼끝으로 한 줄 한 줄 사람의 얼굴을 새겼던 오윤의 노동은 우리에게 무엇을 말하는가. 빠르게 만드는 것과 깊게 새기는 것은 같은 일일까. 우리는 수많은 이미지를 소비하고 있지만 정작 한 사람의 얼굴을 오래 바라보는 일에는 점점 서툴러지고 있는 것은 아닐까. 오윤의 판화는 그 질문 앞에 우리를 세운다.전시장을 나오며 처음과는 조금 다른 느낌이 들었다. 죽은 오윤을 추모하고 왔다기보다 아직 살아 있는 오윤을 만나고 나온 기분이었다. 그의 판화에는 분노가 있다. 그러나 분노로 끝나지 않는다.슬픔이 있다. 그러나 슬픔 속에 주저앉지 않는다. 누군가 북을 치고, 누군가 어깨를 들썩이고, 마침내 누군가 춤을 춘다.그것이 오윤의 신명이다. 한은 혼자 견디면 비탄이 되지만 함께 풀어내면 신명이 된다. 어쩌면 오윤은 그 사실을 누구보다 잘 알고 있었던 사람인지 모른다. 40년 전 세상을 떠난 한 예술가가 오늘 우리에게 건네는 말 역시 그렇게 단순한 것인지 모른다. 쓰러져 있지 말라고. 사람들 속으로 들어가라고. 함께 손잡고 다시 일어나 한판 춤을 추라고.이날 서울시립 미술아카이브에서 열린 것은 한 작가의 추모전만은 아니었다. 사물이 울리고 비나리가 길을 열었다. 춤꾼들의 발이 땅을 두드렸다. 전시장 안에서는 40년 전 오윤이 칼로 새겨 놓은 사람들도 함께 몸을 일으키고 있었다. 그 순간 오윤의 판화와 이애주의 춤, 그리고 오늘의 춤꾼들이 한 굿판에서 만나는 듯했다. 40년이라는 시간은 그들을 갈라놓지 못했다. 오히려 그 긴 세월을 건너 한과 신명이 다시 이어지고 있었다.오윤은 떠났다. 그러나 그가 새겨놓은 사람들은 아직 살아 있다. 그리고 그 사람들이 추는 춤도 아직 끝나지 않았다.<오윤>전은 오는 2027년 2월 14일까지 서울시립 미술아카이브에서 열린다. 관람은 무료다.