누구에게나 무료로 열어둔 곳, 가을에 또 가고싶네요

큰사진보기 ▲영해 밤바다장노출로 촬영한 영해 바다 ⓒ 최옥화 관련사진보기

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큰사진보기 ▲영해 바다의 절경관어대에서 바라보는 대진, 고래불해수욕장 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲영덕 관어대목은 이색 선생이 정자에서 석벽 아래를 바라보며 물밑에서 노니는 물고기를 셀 수 있을 정도라 하여 이름 붙여진 명승지 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲목은 이색 기념관 시비시비에 새겨진 〈관어대소부〉 ⓒ 최옥화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

9월 새로운 도전을 앞두고, 마지막 8월을 의미 있게 보내기 위해 마련한 이번 1박 2일 간의 경북 영해 바다 여행은 짧지만 알찬 시간이었다.지난 26일 여행 첫날엔 해변가에 자리를 펴고 누워 파도 소리와 달빛을 즐기는 시간이 좋았다. 구름 사이로 보름달이 모습을 드러내고 숨는 과정을 바라보며 듣던 파도 소리는, 하룻밤이 지나도록 마음 한편에 여운으로 길게 남아 있었다.​둘째 날은 오전 6시 반, 아직 잠에서 덜 깬 바다를 걷는 것으로 시작했다. 숙소 바로 앞 모래사장에 앉아 바다를 바라보다가 8시경 차로 5분 거리의 고래불해수욕장 솔숲으로 이동했다. 준비해 온 계란을 까먹고 1시간 동안 모래사장을 걸었는데, 이번 여행 중 가장 행복한 순간이었다. 모래사장은 벌써 기온이 26도까지 오르고 습도가 차오르기 시작했지만, 솔숲만큼은 바람이 솔솔 불어와 자리를 털고 일어나기가 못내 아쉬울 정도였다.그러나 아침 식사와 체크아웃 일정이 있어 ​아쉬운 마음을 접고 9시, 영해 시장의 '그윽한 맛집'에서 1만 원짜리 가정식 정식을 먹었다. 뛰어난 가성비와 알찬 구성이 기분 좋게 만족스러웠다. 체크아웃 후에는 숙소 옆 카페 바다 풍경이 아름다운 '그리가다'에 들러 모닝커피를 마셨다. 이곳은 이전에도 몇 번 들른 적이 있는 곳이라 친숙하고 편안한 공간이었다.​이어진 일정으로 관어대 모노레일을 타려 했으나 시범 운행 기간이라 그런지 시간이 꼬이는 경험을 했다. 오전 11시 40분에 도착했으나 오전 운영이 끝나 오후 1시에 다시 오라 했고, 오후 1시에 맞춰 갔으나 이번엔 카트 정원이 이미 채워졌다며 오후 2시 표를 발권하라고 했다. 대기자 명단을 작성할 때 미리 안내해 주었더라면 좋았을 것을, 하는 아쉬움이 남았다.​그러나 여행이란 계획대로 되지 않을 때 오히려 뜻밖의 풍경을 내어주는 법이다. 남은 시간 동안 영해 구 읍내로 빵을 사러 갔다가 예쁜 가게 '밍모리'를 구경했고, 개인이 사유지에 메타세쿼이아를 심고 가꾸어 무료로 개방한 벌영리 메타세쿼이아 명품숲을 거닐었다. 바다 풍경이 멋진 이디야커피에서 허니브레드를 먹으며 보낸 여유로운 시간도 이 여행에서 빼놓을 수 없는 한 장면이 되었다.오후 2시, 드디어 카트를 타고 모노레일까지 가서 관어대로 올랐다. 상대산 정상(183m)에 자리한 관어대는 고려 충신 목은 이색 선생이 정자에서 석벽 아래를 바라보며 물밑에서 노니는 물고기를 셀 수 있을 정도라 하여 이름 붙여진 명승지다. 정상에 오르니 과연 그 명성대로 5가지 절경을 볼 수 있었다. 동해와 고래불해수욕장의 명사 20리, 곰솔 소나무 숲, 넓은 영해평야, 유려하게 흐르는 송천강까지 수려한 절경이 한눈에 들어왔다.몇 시간을 기다린 보람이 느껴지는 풍광이었다. 어쩌면 기다림이란, 그 끝에서 마주할 풍경을 위해 미리 지불해 두는 값인지도 모르겠다. 유명 관광지가 아니어도 이 땅 곳곳에 이토록 아름다운 자리가 숨어 있다는 사실을, 새삼 느끼게 된다.​지금의 관어정은 목은 선생이 머물렀던 원래의 정자는 아니다. 겨울철 바람이 심해 자리를 옮겨 새로 복원한 것이라 한다. 그는 이 절벽 아래 송천강에서 뛰어놀던 물고기들을 바라보며 무슨 생각을 했을까. 유유히 맑은 강을 헤엄치는 물고기처럼, 자유롭고 태어난 성정대로 자연스러운 삶을 꿈꾸었는지도 모른다.​영덕군에서는 고려 충절 삼은(三隱)의 역사와 문화를 탐구하는 사업을 진행 중이라고 한다. 포은 정몽주 선생에 비해 상대적으로 덜 알려진 목은 이색과 야은 길재에 새삼 관심이 생겼다. 내려오는 길에 조선 시대 전통 가옥이 잘 보존된 괴시리 마을로 이동해 목은 기념관에 들렀다.생가터를 복원해 2003년 준공된 이곳에는 목은 이색의 영정과 문집판, 목은집 등 유물이 전시되어 있었고, 생가터와 동상, 시비도 조성되어 있었다. 시비에 새겨진 <관어대소부>를 읽으며, 조금 전 다녀온 관어대의 이름이 바로 이 글에서 유래했음을 확인하는 순간 600여 년 전 선생의 숨결이 생생하게 전해지는 듯했다.​1박 2일, 짧은 일정이었지만 마음만큼은 넉넉해진 시간이었다. 달빛 스미는 밤바다에 누워 듣던 파도 소리, 이른 아침 모래사장을 거닐며 발목을 적시던 바닷물의 감촉, 솔숲을 스치던 시원한 바람. 그리고 관어대와 괴시리 마을에서 만난 목은 선생의 흔적까지, 이 모든 것이 여행의 여운을 풍성하게 채워 주었다. ​짧다고 얕은 여행은 아니었다. 오히려 짧았기에 순간순간이 더 선명하게 새겨졌는지도 모른다.우연히 찾은 벌영리 메타세쿼이아 숲은 가을에 다시 찾고 싶은 곳으로 마음에 담아두었다. 초록빛 그늘이 시원했지만, 그 길이 가을이 되어 붉고 노랗게 물들면 또 다른 얼굴을 보여줄 것이다. 개인이 사유지에 손수 나무를 심고 가꾸어 누구에게나 무료로 열어둔 그 마음이 고맙고도 귀했던 만큼, 계절을 바꾸어 다시 찾아 그 정성에 답하고 싶은 마음이 들었다. ​다음 바다 여행 때엔 그 숲과 함께 가을을 걸어보리라, 그렇게 마음에 담아두었다.혹시 경북 영해 바다를 여행할 계획이 있다면, 관어대는 8월 말까지 시범 운영 기간이라 무료로 이용할 수 있다고 하며 그 이후엔 유료로 이용된다고 한다. 또한 카트 매표가 만석일 경우에는 모노레일까지 도보로 갈 수도 있으니 참고하면 좋겠다.