촛불집회에서 돈 주며 심부름... 어린 사람은 아랫사람이 아닙니다

큰사진보기 ▲어린 사람은 아랫 사람이 아니다청소년인권운동연대지음에서는 어린 사람에 대한 예의를 지키자는 취지의 캠페인을 진행중이다. ⓒ 청소년인권운동연대지음 관련사진보기

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큰사진보기 ▲나이 위계 없는 언론보도 취재 가이드라인 발표 기자회견세계인권선언 75주년 맞이 기자회견을 진행했다. ⓒ 청소연인권운동연대지음 관련사진보기

큰사진보기 ▲일상 언어 속 나이차별 문제 개선 캠페인나이주의적인 언어 문화에 문제제기하고 어린 사람도 동등한 사회구성원으로 존중 받을 수 있는 사회를 만들고자 시작한 캠페인이다 ⓒ 청소년인권운동연대지음 관련사진보기

"우리는 청소년들이 운동사회에서 겪는 차별과 배제 등의 문제가 있음을 분명히 하고자 합니다. 그리고 한편, 우리가 우리들이 각각의 운동의 현장에서 만나는 동지들에게 이 문제를 해결하기 위해 함께할 원칙을 제시하고, 함께할 것을 호소하고자 합니다. 더 평등한 운동, 청소년들도 같이할 수 있는 운동을 위해서, 청소년들이 '같은 뜻을 가진 동지들'에게 차별받고 배제당하지 않기 위해서, 그리고 청소년인권이 더 확대되는 사회를 위해서, 이러한 문제들은 문제로 인정받아야 하며 운동의 주체들은 해결을 위해 함께 노력해야 합니다."



- 〈[호소문] 동지들에게 바라는 것은 청소년에 대한 존중입니다〉, 2016년 11월 3일.

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 공현 님은 청소년인권활동가입니다. 나이주의와 학력학벌주의에 반대하며, 청소년인권운동연대 지음과 투명가방끈에서 활동하고 있습니다.

2025년 광화문에서 기후정의행진이 열리던 날이었다. 청소년인권단체 활동가가 탄원을 모으려고 집회 현장을 돌다가, 교사단체 부스에 방문했다. 부스에서 서명을 받고 있던 교사는 그 활동가를 보고 이렇게 말했다. "몇 학년이니? 이리 와 봐~."나는 2000년대에 고등학생일 적에 청소년인권운동을 시작했다. 그런데 그때는 운동 사회의 연대체 내 회의 자리나 행사 자리라 해도 그냥 친척 어른들 모여 있는 자리나 학교 교무실이랑 비슷하게 느껴지는 순간순간들이 있었다. 아니, 많았다. 청소년인 활동가를 보며 '몇 살이냐, 완전 애네' 하는 사람도 있었고, 반말을 섞어 가며 '그래도 대학은 가야지' 하던 교사도 있었다. 촛불집회 현장에서 청소년들에게 돈을 주곤 심부름을 시키는 사람도 있었고, 밤 10시에 청소년들은 귀가 조치시키겠다는 집회 주최 측도 있었다.청소년인권활동가들은 이런 상황들에 때로는 참고 넘어가고, 때로는 재치 있게 받아치면서 조금씩 바꾸어왔다. 그리고 무엇보다도 여러 인권운동의 꾸준한 투쟁의 결과 보다 평등하고 서로 존중하는 문화가 확산된 덕에, 이제 예전에 비하면 그런 일이 일어나는 빈도는 줄었다.하지만 운동 사회란 게 꽤나 넓기도 하고, 운동의 영역과 지역, 공간 등은 매우 다양하기 마련이다. 또한 운동 주체들 역시 항상 사회의 권력관계와 차별적 문화 속에 숨쉬고 젖어들며 살아가고 있다. 그래서 여전히 2025년 광장(?)의 그 교사처럼 어려 보인단 이유로 일방적으로 반말을 하는 사람은 종종 마주친다. 그런 일상적 반말이 '폭력'이라고 하지야 않겠지만, 같은 집회 참가자에게도 나이가 어려 보인다는(특히 청소년 같아 보인다는) 이유로 바로 반말을 하는 모습은 분명 한국 사회의 나이 위계가 발현된 것이다.최근, 연대체 회의에서 종종 보던 다른 단체 활동가가 요즘엔 통 회의에 나오질 않았다. 그냥 관심사가 바뀌었거나 시간이 안 되시나보다 했다. 그런데 다른 이에게 전해 들은 이야기는 놀라웠다. '청소년 활동가들이 서로 본명도 아니고 별명(활동명)으로 소개하고 부르면서, 회의 때 너무 편하게 이야기한다, 직위에 맞게 나를 대우해 주지 않는다'면서 불편해서 안 간다고 했다는 것이다.그래도 바로 앞에서 공손하지 않고 불편하다며 뭐라 하지 않고, 뒷담화를 하고 피하는 게 진전이라고 할 수 있을까. 혹은 나이 위계에 관한 차별 의식이 연대 활동조차 저해하는 사례라고 해야 할까. 결국 우리의 비판을 제대로 이해한 게 아니라, 그저 성가시게 문제제기를 받을까 봐 조심하고 있을 뿐인 것 같아서 씁쓸한 장면이다. 우리가 그들의 잘못된 행동을 고치게 하진 못하고 처벌(?)을 피하게만 만든 셈이니, 아무래도 '교육'을 잘못 시켰나 보다.상대적으로 나이·경력이 적은 사람들 누구나 운동 사회 안에서 이런 '꼰대질'을 당한 경험이 있을 것이다. 특히 청소년인 활동가, 10대에서 20대 초반 정도의 사람들이 더 자주 당하는 듯한 게 기분 탓만은 아닐 것이다. 그리고 나의 경험상으로는 주로 나이가 많으면서, 교수나 무슨무슨 장, 대표 등 사회적으로 인정받는 지위와 직함을 가진 사람들이 그러는 걸 더 자주 봤다. 그게 어떤 차별적 언행이나 권력 행사라는 의식도 없이, 자신은 자연스레 할 만한 행동을 했다고 생각하고 있는 경우가 많다.평소에는 '부드러운 차별', '자연스러운 배제' 등으로 나타나는 이러한 위계는, 갈등이나 논쟁이 있는 등 특정 상황에서는 더욱 선명하게 작동하곤 한다. 특히 '나는 저 사람한테 이래도 된다'라고 생각하는 태도가 모욕이나 무시, 폭언 등으로 이어질 때는 명백한 폭력이 된다. 내가 직접 보고 듣고 겪어본 바만 해도, 면전에서 의견에 반박하는 나이 어린 활동가에게 버릇없이 군다며 나무라던 사람, 회의석상에 있는 청소년 활동가를 하대하며 (교육감 후보 단일화 과정에서) "청소년들이 뭘 안다고 투표권을 주냐"던 '원로' 등의 사례가 있겠다.이런 문제 때문에 2010년대부터 청소년인권운동에서는 '운동 사회 내 나이주의'를 비판하고 타파하기 위한 운동을 고민했다. 이런 문제가 생기는 때마다 개별 활동가들이 항의하고 대응하게 두지 말고, 단체에서 운동을 기획하여 뭐가 문제인지, 어떤 걸 고쳐야 하는지 공식 제기하자는 것이었다. 마치 '운동 사회 성폭력'을 공론화하고 해결해 나갔듯이 나이에 따른 차별과 폭력에도 공식 문제제기를 해보고 싶었다. 비록 청소년인권운동의 사정상 운동 사회 내의 나이주의 문제만 제기하는 것이 효과적이지 못하다는 이유에서 실행에 옮겨지진 못했다.그래도 그런 문제의식을 공유하고 축적해온 결과, 2016년에는 고 백남기 농민의 장례 농성장에서 흡연장소에서 담배를 피운 청소년 활동가가 하대와 언어폭력을 당한 사건에 대해 공동으로 대응하는 입장문도 낼 수 있었다.(〈[호소문] 동지들에게 바라는 것은 청소년에 대한 존중입니다〉, 2016년 11월 3일. 여기에는 23개 단체와 108명의 개인이 연명했다.) 내가 활동하고 있는 청소년인권운동연대 지음에서도 2020년부터 '어린 사람은 아랫사람이 아니다' 캠페인을 하며 그 일환으로 운동 사회 내의 문제를 지적하기도 했다.활동을 하면서 단체 안에서 '반차별·반폭력 문화'를 형성하는 활동을 하는 팀, 내규를 만드는 역할을 여러 차례 맡아 봤다. 그러면서 우리가 목도하고 경험하는 차별과 폭력 중 상당수가 사회적으로 이미 규정되고 구분된 정체성과 속성에 의해 촉발된다는 것을 느낄 수 있었다. 나이, 성별, 학력 등에 따라서 어떤 사람들은 더 쉽게 편견의 대상이 되고, 더 많이 부당한 질문에 답해야 하고, 심하면 모욕이나 배제를 당하게 된다. 이는 단체 안의 역할이나 직급, 경력 차이 등 권력 차에서 비롯되는 문제가 아니라 전체 사회의 권력관계의 문제라서, '사회적 속성에 의한 차별과 폭력'이라고 이름 붙여 유형화해보기도 했다. (나를 포함하여) 우리 모두가 차별과 불평등이 존재하는 사회에서 외따로 떨어져 있지 않다. 끊임없이 주의하고 성찰하며 문제제기에 응답하는 자세가 필요한 이유다.2026년 3월에 일어난 사건이다. 한 보건의료·건강영역 시민단체의 K운영위원이 회의실을 빌려 쓴 다른 단체의 활동가가 감사인사를 전하고 나가려는데 불러세웠다. 그리고 나이를 언급하며 '인사를 제대로 하라'는 등의 말을 일방적으로 하고는, 상대방이 말하고 있는 와중에 이어폰을 끼고 손사래를 쳤다. 고위공직자 출신의 교수이자 남성인 K운영위원과 40대 여성인 활동가 사이의 나이와 사회적 지위 등의 위계 없이는 설명되기 어려운 장면이다. 나이, 성별, 지위 등을 뒤집어 봤을 때도 그것이 있을 법한 일인가, 허용될 수 있는 일인가 따져보면 그 안에 어떤 사회적 권력관계가 작동하는지 읽어낼 수 있다. 이후 사건 당사자가 해당 단체 측에 문제제기하고 경위 조사 및 조직의 입장을 공식적으로 요청했음에도 2개월 넘게 연락을 두절하는 현실이 이어졌다.만일 회의실을 빌려쓰는 과정이나 활동 중에 무언가 불만이 있었다면 더 정중하게 또는 공식적으로 전달하는 것이 마땅한 방식일 테고, 계속 문제점을 해결하기 위한 대화를 이어갔어야 한다. 또한 조직의 입장을 요청받았다면 단체의 논의를 거쳐 공식적으로 답변하는 것이 상대방을 존중하는, 문제 상황을 해결하기 위한 단체로서 책임있는 모습일 것이다. 상대의 나이 등을 평하는 말과 함께 자신의 할 말만 하고 대화를 거부하는 행동, 문제제기를 공식적으로 다루지 않고 묵살하고 응답하지 않는 모습은 시종일관 상대방을 동등한 운동주체로 대하지 않는 것처럼 느껴진다.사회적인 위계는 개개인의 도덕성과 다소 별개로 작동한다. 꼭 그에 대한 의식이나 의도가 없더라도 차별과 배제, 폭력이 발생할 수 있다. 그렇기에 더욱 그런 가능성을 염두에 두고, 성찰하고 소통하고 토론하는 태도가 필요하다. 평등과 민주주의를 지향하는 운동 사회에서 위계를 없애는 방법은 그것이 '없는 척'하는 게 아니라, 우리에게 익숙한 권력관계와 질서에 적극적으로 저항하고 고민하는 것이기 때문이다.청소년인권운동연대 지음의 '어린 사람은 아랫사람이 아니다' 캠페인은 일상적인 언어 문화의 여러 문제를 지적하고 변화를 촉구하고 있다. 때로는 별것 아닌 말 한마디에 대해 고민하고 일부러 어색한 표현을 쓰는 것만 같을 때도 있다. 하지만 그렇게 일상적 문화 속의 나이 차별에 대해 의식하고 생각하는 것이 우리 운동과 사회를 더 낫게 만들기 위해 필요하다고 생각한다.이 캠페인에 대해 어떤 회원분이 "세상에는 원래 아랫사람이 없지 않나?"라고 말씀하신 적이 있다. 맞다, 나이이든 무엇이든 '아랫사람'이 없어야 하는 게 당연한 원칙이다. 하지만 우리 사회에서는 다양한 이유와 위계에 따라 '아랫사람', '윗사람'을 나누는 일이 벌어진다. 특히 청소년은 나이 하나만 가지고도 아랫사람의 자리에 놓이기가 쉽다. 그렇기에 그런 현실을 직시하고 비판하는 것이 제대로 '위아래' 없는 세상을 만들기 위한 노력일 것이다.