80대 아버지가 비운 죽 한 그릇에 내려 놓은 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

'살아 계실 때 잘해드려. 돌아가시고 나면 아무것도 해드릴 수 있는 게 없어.'

AD

"아버지, 조금씩 드셔 보세요. 쌀을 갈아서 죽을 쑨 거라 씹지 않아도 돼요. 버스 타고 가는 동안 배가 많이 고플 거예요."

큰사진보기 ▲아버지와 나죽 한 그릇 드시게 하는 데 성공했다. 싹 비운 그릇을 보고 안도의 숨을 쉬었다. ⓒ AI생성이미지 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.

세월이 언제 이렇게 빨리 지나갔을까. 정신없이 살다 보니 이제 나도 육십을 바라보는 나이가 되었다. 길다고 생각했던 인생을 지나는 동안 참 많은 일이 스쳐 갔지만, 내 안에는 여전히 해결되지 않은 숙제가 남아 있다. 나는 친정집의 'K-장녀'고, 남편은 8남매의 막내다. 아버지가 일찍 돌아가셔서 늘 아버지를 그리워하는 남편은 친정아버지로 인해 날카로워지는 나를 보면 늘 이렇게 말했다.'K-장녀'라는 왕관은 내 삶을 설명하는 어쩌면 가장 크고 무거운 이름표일지도 모른다. 내게 장녀의 삶이란 당연시되는 책임감과 해결사의 의무로 가득했다. 집안에 크고 작은 일이 생길 때마다 나는 늘 문제를 해결해야 하는 해결사여야 했고, 큰딸이라는 책임감 하나로 고단했던 세월의 무게를 이겨내며 버텨왔다.하지만 그런 나에게도 끝내 익숙해지지 않는, 여전히 풀지 못한 마음의 숙제로 남아 있는 부분이 있다. 바로 친정아버지에 대한 마음의 걸림이다. 솔직히 말하면 나와 아버지는 그리 살가운 부녀 사이가 아니다. 젊은 날의 나에게 아버지는 높은 장벽이었다. 툭툭 던지는 날카로운 말투, 고집스러운 행동 하나하나가 참으로 크게 와닿아 힘들었다. 집안의 중심에서 당신의 뜻대로만 하려는 아버지를 보며, 알고도 모르는 척 외면하면서 한고비 한고비를 넘기는 사이 마음의 거리는 점점 멀어지게 되었다.지난 26일, 아버지는 치과 진료를 위해 시골에서 4시간 버스를 타고 서울에 오셨다. 몇 년전 치아에 큰 문제가 생겨 임플란트하느라 무척 고생하셨던 아버지다. 원래는 6대를 해야 하는데 치료가 너무 힘들고 고통스럽다며 결국 5대만 하시고 마지막 1대는 포기했었다. 그런데 하지 못했던 1대가 결국 사달이 났다. 다시 찾은 치과에서 의사는 "거 보세요. 그때마저 1대 하셨으면 지금 이 사달이 안 나지 않았습니까"라며 아버지에게 타박 아닌 타박을 하였다.옛날 같으면 나도 거기에 한 숟가락을 얹었을지도 모른다. 하지만 의사의 말에 변명도, 화도 내지 못하고 아무 소리 못 하는 아버지를 보는데 마음이 애잔 했다. 그렇게 타박 아닌 타박을 받고도 "오늘 많이 아픈 건 없지요? "하며 묻는 아버지의 질문에서 나는 알았다. 아버지는 노화라는 자연 이치 앞, 그저 약하디 약한 노인일 뿐이었다.아버지는 올해 83세다. 시골에서 혼자 버스표를 끊어 서울에 오시는 것도, 컴퓨터로 뉴스를 검색하는 것도, 매일 드시는 약을 제때 챙겨 드시는 것도 알아서 잘하신다. 연세에 비해 건강하고 정정하신 건 감사한 일이지만, 그만큼 당신만의 영역은 단단하다.여전히 본인의 고집대로 행동하고, 자식들이 하는 말은 들으려 하지 않으신 채 본인 말만 옳다고 똑같은 이야기를 되풀이하신다. 옛날 같으면 그 완고함에 숨이 턱턱 막혔을 거다. 하지만 이제 나도 나이를 먹어서인지, 예전 같으면 사사건건 부딪쳤을 아버지의 언행에 오르락내리락하는 감정이 차분하기까지 하다.새벽부터 시골서 버스를 타고 올라와 병원으로 향하고 힘든 치과 치료를 받는 동안 아버지는 물 한 모금 드시지 못했다. 허기지실 만도 한데 치료를 위해 마취 주사를 맞아 아프다며 아무것도 먹지 않겠다고 고집을 피우셨다. 다시 4시간 버스를 타고 시골로 내려가시려면 조금이라도 뭘 드셔야 하는데도 말이다.옛날 같으면 '집에 가기 전에 너무 배가 고파 쓰러진다'라며 큰소리가 한번 날법했지만, 나는 아무 말 없이 조용히 미리 준비해 둔 죽과 동치미 국물을 차렸다.아버지는 못 이기는 척 한술 뜨더니 결국 죽 한 그릇을 깨끗하게 다 비우셨다. 빈 그릇을 치우며 속으로 깊은 안도의 숨을 내쉬었다. 그렇게 또 아버지와 나는 조용히 고비 하나를 넘겼다.그동안 나는 아버지를 대상으로 마음공부도 하고 나름대로 참 많이 노력했다. 하지만 육십을 바라보는 지금 나는 굳이 더 이상 노력하지 않으려 한다. 아버지와 살가운 부녀 사이가 되겠다거나 아버지를 진심으로 이해하겠다는 욕심을 내려놓았다.돌이켜보면 지금껏 내가 아버지와 거리를 두며 힘들었던 것은 내 뜻대로, 내 마음에 들게 아버지를 바꿔보겠다는 욕심이 부른 화일수도 있다는 생각이 들기 때문이다. 바뀌지 않는 상대를 바꾸겠다고 나도 내 고집을 피우며 아버지의 영역을 인정하지 않았던 것은 아니었을까.이제는 아버지를 바꾸려 하지도, 억지로 이해하려 하지도 않는다. 그저 아버지에게 남은 계절만큼은 자식들 앞에서 작아지지 않으셨으면 좋겠다. 문밖을 나서서는 노인이라고 소외되거나 기죽는 일 없이, 당신의 방식대로, 단단한 당신의 영역 안에서 편안하시기를 바랄 뿐이다. 그거면 나는 족하다.며칠 후면 아버지 생신이다. 아버지에 대한 풀지 못한 숙제가 조금은 가벼워진 김에 이번 생신엔 아버지 좋아하는 뭘 사드리면 좋을까 기분 좋은 고민을 해 본다.