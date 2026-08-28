담고 또 담고, 정선 오일장에서 웃음 터진 이유

큰사진보기 ▲정선 아리랑시장정선 아리랑시장은 열십자 모양의 아케이드예요. 비 오는 날도 걱정 없겠습니다. 동서남북 네 개의 출입문이 있습니다. ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲정선 오일장 주차장 입구 ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲정선아리랑시장상설시장과 오일장이 함께 열려요. 오전 9시면 시작합니다. 금방 사람들이 많아져요. ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲생곤드레밥건나물이 아닌 생 곤드레나물이라 엄청 부드럽습니다. ⓒ 전명원 관련사진보기

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어린 시절 엄마를 따라다니던 시장의 추억이 있는 나는 어른이 된 지금도 시장 구경을 좋아한다. 점점 전통시장보다는 대형 할인점이며 복합 쇼핑몰이 익숙한 시대지만, 여전히 전통시장만의 매력도, 향수도 있어서 여행지의 전통시장은 일부러 찾아가기도 하는 편이다. 전통시장은 대부분 상설 시장보다는 오일장의 형태이다. 8월이 가기 전 찾은 정선의 아리랑 시장도 상설 시장과 함께 매월 숫자에 2와 7이 들어가는 날짜엔 오일장이 함께 열린다.사실 낚시를 좋아해서 강원도의 여러 계곡을 다닌 세월이 이십 년이지만 막상 정선 부근을 가더라도 오일장 날짜를 맞추기도 어려울 뿐 아니라, 설령 맞추었다고 해도 낚시꾼의 마음은 계곡에 가 있기에 한가로이 시장 구경을 나서기는 쉽지 않았다. 그래서 이번에는 맘먹고 시장 구경을 나선 참이었다.내가 정선 오일장을 찾았던 건 이십 년쯤 된 일이다. 그때의 기억에도 오일장이 제법 규모가 있었는데 지금은 얼마나 변했을지 가는 내내 궁금했다. 언젠가부터 정선 오일장은 제법 유명한 관광 상품이 되었을 정도니까 말이다. 막상 와보니 역시 관광버스가 제법 많이 보인다. 정선 오일장이 제대로 관광 상품으로 자리 잡은 것이 맞구나 싶었다.주차장은 여유로웠다. 우리처럼 자차로 찾아온다면 오일장 주변에 주차장이 넓게 마련되어 있어 주차 걱정은 크게 하지 않아도 될듯싶다. 오후 12시 30분쯤 다시 주차장으로 돌아왔을 때도 아침보다 차가 많았지만 자리가 없어 고생하지는 않아도 될 정도로 강변 둔치 주차 공간은 여유가 있었다. 그리고 무엇보다 화장실이 정말 깨끗하게 관리되어 있다. 더운 날씨에 사람들까지 많으면 화장실의 상태에도 민감해지기 마련인데, 내부에 에어컨은 물론 웬만한 고속도로 휴게소보다 깔끔해서 놀라웠다.경기도에서 가는 길이니 서둘러 출발한 덕에 오전 9시 30분쯤 시장에 도착했다. 시장엔 이미 모든 상인이 영업을 시작했다. 보통 9시면 모두 장사를 시작한다고 했다. 상인들은 모두 목에 '신토불이증'이라는 일종의 허가증을 걸고 있었는데 오래전 왔을 때도 봤던 풍경이라 익숙했다. 그것은 지역에서 생산된 것을 판다는 증명서 같은 것이라고 한다.상인들이 파는 물건에는 원산지 표시가 잘 되어있고, 궁금한 것이 많은 외지인들이 이것저것 물어도 대부분 친절하게 생산지나 물건의 특성에 관해 설명해 줬다. 전통시장이면 으레 있는 호객 행위 비슷한 것이 없지는 않지만 어디까지나 시장의 즐거움 정도로 느껴지는 수준이라서 좋았다.시장은 열십자 형태의 아케이드로 이루어져 있었다. 20여 년 기억이 단편적으로 남았을 뿐인 내게, '이렇게나 컸던가?' 하는 마음이 먼저 들었다. 큰 만큼 정말 물건이 많았다. 그리 식재료에 욕심이 없는 나조차 이것저것 자꾸만 사서 담다가 웃음이 터졌을 정도이다.점심은 곤드레나물 밥을 먹었다. 강원도는 역시 곤드레나물이 많다. 햇 곤드레나 취나물을 말려서 파는 가게도 많은 만큼 곤드레밥을 하는 식당도 많다. 내가 살고 있는 수도권에서 곤드레밥은 그리 흔히 보이는 음식이 아니기에 강원도에선 늘 제일 먼저 선택하게 되는 메뉴이다. 더욱이 말린 것도 아닌 생곤드레밥이라니.배부른 식사를 마치고 시장을 돌며 메밀전병, 건나물, 직접 농사지은 농부가 파는 고춧가루 등을 구입했다. 맛을 보라고 하나씩 건네는 것들도 맛보며 시장 골목을 돌다 보니 세 시간이 훌쩍 지나있었다. 끌고 간 장바구니 카트는 가득 찼다. 거기에 강원도 찰옥수수까지 한 망 더 얹어 나오며 남편과 나는 뿌듯한 얼굴을 했다.지방이 죽어간다고들 한다. 하지만 지방이야말로 적절한 스토리를 입히면 얼마든지 관광 자원이 될 만한 것들이 많은 곳이라고 생각한다. 정선하면 떠오르는 아리랑을 연계해 이름을 정선아리랑 시장으로 바꾸고, 전통시장 자체를 관광 상품으로 키운 정선의 예를 봐도 그렇다. 주차 및 화장실 같은 편의시설을 정비하고, SNS로 홍보하는 시장 상인들도 많았다. 분명 지방엔, 지방만이 가지는 경쟁력이 있다고 생각했다.