반려견에 닭고기 먹이는 어르신의 속사정, 어쩔 수 없네

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"몇 살이에요?"

"얘가… 열여섯 살이네요."

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"열여섯 살인데 건강해 보이네요."

큰사진보기 ▲열여섯 살 노견과 어르신노견의 걸음에 맞춰 천천히 걷는 시간 ⓒ 이종범 관련사진보기

"떠난 아이는 마지막에 어떤 모습을 보이나요?"

일흔을 훌쩍 넘긴 듯한 견주 어르신이 대로변 인근 주택가 도로에서 반려견의 변을 치우고 있을 때 나눈 대화다. 나도 강아지를 키워서인지 오가는 길에 강아지와 마주치면 입꼬리가 자연스럽게 올라간다. 하지만 그날 만난 강아지에게는 평소보다 눈길이 오래 머물렀다. 털빛이 많이 바랜 검은색 푸들이었는데, 몸집이 작고 야윈 데다 생기가 없었고 무엇보다 걸음걸이가 불안해 보였다.그래도 제 발로 천천히 걷는 모습이 대견해 보였다.내 말에 어르신은 고개를 저었다. 한 쪽 눈이 보이지 않고 먹는 양도 많이 줄었는데, 요즘에는 물을 마신 뒤에 자주 토한다고 했다. 그렇게 우리는 길가에 서서 강아지에 대한 걱정을 나누기 시작했다.나도 8월 초에 열다섯 살 반려견(미소)을 떠나보냈다고 말했다. 마지막 두 달 동안 400만 원이 넘는 병원비를 쓰며 어떻게든 붙잡아보려 했지만 결국 보내야 했던 아이였다. 지금도 집에서는 스무 살 뽀돌이를 돌보고 있다는 이야기도 전했다. 그래서인지 나이 든 강아지와 함께 하루하루를 보내는 보호자의 마음이 어떤 것인지 조금은 알 것 같아, 어르신의 이야기를 그냥 흘려들을 수 없었다.노견 이야기를 나누던 어르신이 잠시 머뭇거리더니, 조심스럽게 하나만 물어봐도 되겠느냐고 했다.아이가 죽음을 앞두면 어떤 모습을 보이는지 몰라 겁이 난다는 것이다. 가뜩이나 상태도 좋지 않은 데다 나이도 많은 탓에 갑자기 무슨 일이 생길까 걱정되고, 그렇다고 매번 병원에 데려가는 것이 맞는지도 쉽게 판단이 서지 않는다고 했다.대화를 이어가다 보니 치료비에 대한 부담도 적지 않은 듯했다. 그렇다고 아이를 포기한 것은 아니었다. 어떻게든 먹이고 하루라도 더 곁에 두고 싶은 마음이 어르신의 말끝에서 묻어났기 때문이다.얼마 전에는 사흘 동안 아무것도 먹지 않아 속이 탔다고 했다. 마침 먹다 남은 통닭이 있어 혹시나 하는 마음으로 살을 조금 떼어주었는데, 뜻밖에도 받아먹었단다. 그 뒤로는 다른 음식은 거의 입을 대지 않고 닭고기만 먹는다고 했다. 어르신은 그렇게 아침저녁으로 통닭 살을 입으로 잘게 씹어 부드럽게 만든 뒤 아이에게 먹여준다는 것이다.노령견에게 짠 음식이 좋지 않고 몸에 부담이 될 수 있다는 사실을 어르신도 모르지는 않았을 것이다. 그래도 사흘 동안 아무것도 먹지 않던 아이가 통닭 살을 받아먹는 모습을 보았을 때는 얼마나 반가웠을까. 무엇을 먹이느냐보다 한입이라도 먹는 것이 더 절실한 순간이 있다는 것을 나 역시 겪어봤기에, 그 심정을 어렵지 않게 짐작할 수 있었다.그것이 무엇이든 어떻게든 한입이라도 더 먹이고 싶은 마음. 아픈 노견을 곁에 둔 보호자라면 크게 다르지 않을 것 같다.나 역시 미소가 처방식을 먹지 않을 때면 평소 좋아하던 방울토마토를 으깨고, 간하지 않은 닭가슴살을 내 입으로 잘게 씹어 어떻게든 먹여보려고 애를 썼다. 마지막 두 달 동안은 먹는 약의 종류와 투약 횟수도 두 배 가까이 늘었는데, 어렵게 약을 먹여도 한두 시간 뒤 토해버리는 일이 잦았다. 그럴 때면 나와 아내는 서로 바라볼 뿐 달리 해줄 수 있는 일이 없었다.그래서 어르신의 이야기가 남의 일처럼 들리지 않았다. 나 역시 반려견 미소를 보내기 전 두 달여 동안 비슷한 시간을 겪었기에, 마지막 무렵 아이에게 어떤 변화가 나타났는지 조심스럽게 말씀드렸다.미소는 별이 되기 두 달 전부터 이상이 감지 되기 시작했다. 특히 이틀 전부터는 몸이 전보다 차가워진 듯했다. 움직임도 눈에 띄게 줄었고, 침대 귀퉁이나 방 한쪽에 혼자 머무는 시간이 부쩍 늘었다. 보이지 않는 눈으로 벽면을 한참 바라보기도 했으며, 평소 먹던 음식과 약도 자꾸 거부했다. 입에 넣어주면 곧잘 삼키던 약조차 혀로 밀어내거나 뱉어버리는 일이 잦아졌다.마지막 밤에는 내가 잠든 사이 평생 하지 않던 일을 했다. 미소가 처음이자 마지막으로 침대 위에 변을 본 것이다.물론 모든 아이가 같은 모습을 보이는 것은 아닐 것이다. 그런 변화가 나타났다고 해서 반드시 마지막이 가까웠다고 단정할 수도 없다. 다만 평소와 다른 모습이 계속된다면 보호자가 조금 더 유심히 살펴볼 필요가 있다고 말씀드렸다.어르신은 내 말을 귀담아듣는 듯 연신 고개를 끄덕였다. 그러고 보면 노견을 돌보는 데에는 하나의 정답이 없는 것 같다.어떤 보호자는 병원에서 할 수 있는 치료를 끝까지 해볼 수 있고, 어떤 보호자는 아이가 익숙한 집에서 남은 시간을 보내도록 할 수도 있다. 가정마다 경제적인 형편이 다르고 아이의 몸 상태도, 보호자가 감당할 수 있는 돌봄의 범위도 같을 수 없기 때문이다.반려동물 치료비는 사람처럼 건강보험이 적용되는 것도 아니어서 부담이 만만치 않다. 그렇다고 아이에게 얼마를 썼느냐로 사랑의 크기를 가늠할 수도 없다.나 역시 미소의 마지막 두 달 동안 적지 않은 치료비를 썼지만 결국 아이를 살려내지는 못했다. 그렇다고 그때의 치료가 잘못된 선택이었다고 생각하지 않는다. 그 순간 미소에게 내가 해줄 수 있다고 믿었던 일을 했을 뿐이다.열여섯 살의 작고 마른 강아지에게 짭조름한 통닭 살을 직접 씹어 먹여주는 어르신 역시, 자신이 할 수 있는 방법으로 그 아이를 돌보고 있는 것인지도 모른다.미소를 돌봤던 내 마음이나 오늘 만난 강아지를 돌보는 어르신의 마음이나 크게 다르지 않을 거다. 어떻게든 한입이라도 더 먹이고, 하루라도 더 곁에 두고 싶은 마음 말이다. 한동안 이야기를 나눈 뒤 우리는 헤어졌다. 작고 마른 몸으로 힘겹게 한 걸음씩 내딛는 강아지와 그 속도에 맞춰 걷는 어르신의 뒷모습을 바라봤다. 아무쪼록 잘 버텨주기만 바랄 뿐이다.집으로 돌아와 늘 하던 대로 스무 살 뽀돌이에게 수액부터 놓아주었다. 찐 고구마와 당근을 으깨 만든 밥도 먹였다. 아직은 잘 받아먹어 주니 다행이다. 잠시라도 몸을 움직이게 하려고 보행기에 올려 10여 분간 걷게 한 뒤 내 배 위에 눕혔다. 편안했는지 얼마 지나지 않아 잠이 들었다.늘 그랬듯 오늘 밤에도 여러 차례 면 기저귀를 갈아주느라 쪽잠을 자야 한다. 그래도 고맙다. 지금 내 곁에서 숨 쉬고 있으니 말이다.