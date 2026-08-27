이천시, 반도체 현장서 해법 찾는다...SK하이닉스 견학

큰사진보기 ▲경기 이천시가 지역 핵심 산업인 반도체에 대한 공직자들의 이해도를 높이기 위해 실무 공무원을 대상으로 반도체 교육과 생산현장 견학을 진행했다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 지역 핵심 산업인 반도체에 대한 공직자들의 이해도를 높이기 위해 실무 공무원을 대상으로 반도체 교육과 생산현장 견학을 진행했다.이천시는 지난 26일 반도체인재양성센터와 SK하이닉스에서 6·7급 공무원을 대상으로 '2026년도 이천시 공직자 대상 반도체 특강' 4차 교육을 실시했다고 밝혔다.교육에서는 반도체 산업의 중요성과 기술 발전 및 시장 동향, 반도체 제조공정, 국내 반도체 산업의 위기와 기회, 반도체 산업정책과 미래 전략 등을 다뤘다. 지역 주력산업을 지원하기 위해 공직자들이 담당해야 할 역할에 대한 교육도 진행됐다.오후에는 SK하이닉스를 방문해 고대역폭메모리(HBM) 기술과 세계 반도체 시장 동향 등에 대해 이해하는 시간을 가졌다.이어 생산현장 견학인 '팹투어'를 통해 반도체 제조 현장을 둘러보고 산업 및 기업 운영과 관련한 현장 관계자들의 설명을 들었다.이천시는 반도체 산업과 기업 현장에 대한 공직자들의 이해가 기업지원과 산업정책 수립에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.성수석 이천시장은 "반도체는 이천의 미래를 좌우하는 핵심 산업인 만큼 공직자부터 산업에 대한 정확한 이해와 현장 감각을 갖추는 것이 중요하다"며 "현장에서 얻은 지식과 경험을 바탕으로 기업하기 좋은 환경과 실효성 있는 반도체 정책을 만들어 가겠다"고 말했다.이천시는 이번 4차 교육에 이어 오는 9월과 10월에도 매월 한 차례씩 6·7급 공무원을 대상으로 반도체 특강을 진행할 계획이다.