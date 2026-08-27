하남시의회, 올해 해외연수 안 간다…5100만원 전액 반납

큰사진보기 ▲경기 하남시의회가 어려워진 시 재정 여건을 고려해 올해 의원 해외연수를 실시하지 않고 관련 예산 5100만원을 전액 반납하기로 했다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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경기 하남시의회가 어려워진 시 재정 여건을 고려해 올해 의원 해외연수를 실시하지 않고 관련 예산 5100만원을 전액 반납하기로 했다.하남시의회는 의원 국외연수와 관련해 편성된 의정역량 강화 및 의원 국외연수 수행 예산 2100만원과 의원 국외여비 3000만원 등 총 5100만원을 전액 삭감한다고 밝혔다.관련 예산은 오는 9월 추가경정예산안 심의 과정에서 삭감할 예정이다. 이번 결정은 시민 안전과 민생 분야의 재정 수요가 증가하는 상황에서 한정된 재원을 시급한 사업에 우선 투입할 필요가 있다는 판단에 따른 것이다.시의회는 해외연수를 통해 다른 국가의 정책과 사례를 살펴보는 것도 의정활동에 필요하지만 현재 시 재정 상황에서는 관련 예산을 집행하는 것보다 민생 분야 등에 재원을 우선 투입하는 것이 적절하다고 판단했다고 설명했다.정병용 의장은 "시 재정이 어려운 상황에서 의원 국외연수 예산을 그대로 집행하는 것보다 시민의 안전과 민생처럼 지금 당장 필요한 곳에 재원이 쓰이는 것이 우선이라고 판단했다"고 말했다.이어 "이번 결정을 계기로 의회부터 예산 하나하나의 필요성과 효과를 더욱 꼼꼼히 살피겠다"며 "시민의 삶에 직접 도움이 되는 곳에 재원이 쓰일 수 있도록 예산 심의와 의정활동에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.하남시의회는 향후 예산안 심의에서도 사업의 필요성과 시급성을 따져 재정 운용의 우선순위를 점검한다는 방침이다.