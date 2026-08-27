성남시, 정부에 '분당 재건축 1만2000호 물량제한 폐지' 건의

큰사진보기 ▲경기 성남시가 정부에 분당신도시 재건축의 연차별 정비예정물량 제한을 폐지하고 실제 주민 이주가 발생하는 단계에서 이주 수요를 조절하는 방식으로 제도를 변경해 달라고 공식 건의했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 성남시가 정부에 분당신도시 재건축의 연차별 정비예정물량 제한을 폐지하고 실제 주민 이주가 발생하는 단계에서 이주 수요를 조절하는 방식으로 제도를 변경해 달라고 공식 건의했다.서울 잠실에서 성남·용인·수원·화성을 연결하는 경기남부광역철도를 제5차 국가철도망 구축계획에 반영해 달라는 요구도 함께 전달했다.성남시는 27일 행정안전부 주관으로 열린 전국 시군구청장 국정설명회에 이 같은 내용의 정책 건의서를 중앙정부에 제출했다고 밝혔다.시는 우선 분당 재건축에 적용되는 연차별 정비예정물량 제한을 폐지해 달라고 요구했다.현재 분당의 정비예정물량은 1만2000호로 제한돼 있다. 성남시는 선도지구 공모 과정에서 기준물량의 6~7배에 달하는 신청이 몰릴 정도로 주민들의 재건축 수요가 높은 상황에서 분당의 물량을 1만2000호로 묶어두는 것은 다른 지역과 비교해 역차별 소지가 있다는 입장이다.이에 따라 노후계획도시 정비사업 초기부터 물량을 제한하는 현행 방식 대신 정비구역 지정 이후 실제 주민 이주가 발생하는 인허가 단계에서 이주 수요를 조절하는 방식으로 제도를 바꿔달라고 정부에 요청했다.정비기본계획 승인 권한을 대도시 시장에게 이양하고 이주수요 분석 범위 역시 개별 지역이 아닌 '광역 생활권' 단위로 확대해 달라는 내용도 건의서에 담았다.성남시는 경기남부광역철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영도 요구했다. 경기남부광역철도는 서울 잠실에서 성남과 용인, 수원, 화성을 연결하는 총연장 50.7㎞ 규모의 광역철도 신설 사업이다.성남·용인·수원·화성 등 4개 지방자치단체가 공동으로 실시한 사전타당성 조사에서는 비용 대비 편익(B/C)이 1.20으로 나타났다.시는 경제성이 확인된 만큼 판교를 비롯한 수도권 남부 주요 첨단산업 거점을 연결하고 교통난을 완화하기 위해 해당 노선을 제5차 국가철도망 구축계획에 포함해야 한다는 입장이다.성남시 관계자는 "이번에 건의한 두 건은 중앙정부의 결단이 필요한 지역 현안"이라며 "국토교통부 등과 협의해 실제 국가 정책에 반영될 수 있도록 행정력을 집중할 계획"이라고 말했다.