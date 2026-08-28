'있지만 없는 아이들', 출생 등록 가능해졌다

큰사진보기 ▲체류 자격이 없는 이주민 부모에게서 태어났다는 이유만으로 출생 등록도, 건강보험도 불가해 '있지만 없는 아이들'이라고 불렸던 미등록 이주 아동들에 대해 헌법재판소가 출생 등록을 할 수 있도록 해야 한다는 판단을 내렸다. ⓒ 헌법재판소 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲헌재는 "헌법 해석상 대한민국에서 출생한 외국인도 '태어난 즉시 출생등록될 권리'를 가지며, 국적이나 체류 자격 및 본국에서의 출생등록 여부에 관계없이 대한민국법에 따른 출생등록이 가능하도록 그 권리의 구체적 내용을 형성하여야 할 국가의 입법 의무가 존재한다"고 결정했다. ⓒ 헌법재판소 관련사진보기

체류 자격이 없는 이주민 부모에게서 태어났다는 이유만으로 출생 등록도, 건강보험도 불가해 '있지만 없는 아이들'이라고 불렸던 미등록 이주 아동들에 대해 헌법재판소가 출생 등록을 할 수 있도록 해야 한다는 판단을 내렸다.27일 헌법재판소(소장 김상환)는 외국인 아동의 출생 등록에 관한 입법부작위 사건(2022헌마255)에서 재판관 전원일치 의견으로 대한민국에서 출생한 외국인의 대한민국법에 따른 출생 등록에 관하여 규정하지 않은 입법부작위에 대해 위헌이라고 결정했다.입법부작위란 헌법에서 입법부에 헌법에 명시된 기본권 보장을 위한 입법을 위임하였는데도 입법부가 입법을 하지 않은 경우를 의미한다. 즉, 부모의 체류 자격이 미등록 신분이라는 이유만으로 이주 아동의 출생 등록을 규정하지 않은 것은 헌법상 기본권을 보장하지 않은 위헌에 해당한다는 뜻이다. 지금까지 헌재가 행정입법부작위에 대해 위헌 확인을 한 적은 여러 번 있었으나 국회의 입법부작위에 대해 위헌을 확인한 적은 이번이 두 번째로, 무려 32년 만이다.이번 사건의 청구인은 베트남 국적으로 비전문취업(E-9) 체류 자격으로 한국에 들어와 살다가 체류 기간을 도과해 미등록 상태다. 청구인은 같은 미등록 신분인 배우자와 2019년 자녀를 출산했으나 대한민국 국적이 없어 현행 법에 따라 출생 등록을 하지 못했다.이에 청구인들은 "아동권리협약 제7조에 따라 국가는 국내에서 출생하는 모든 아동에 대해 출생을 등록해야 할 의무가 있으나, 대한민국은 이에 관하여 어떠한 조치도 취하지 않고 있다"라면서 "이로 인하여 출생 등록되지 못한 외국인 아동은 의료, 교육 등 혜택을 받지 못하며, 법의 사각지대에 놓여 범죄로부터 보호받지 못하는 등 문제가 발생한다"라며 헌재에 헌법소원 사건을 냈다.이러한 청구인의 주장에 헌재는 '태어난 즉시 출생등록될 권리'는 "헌법에 명시되지 아니한 독자적 기본권"이자 "일반적 인격권을 실현하기 위한 기본적인 전제"라고 정의하면서 "해당 아동이 내국인인지 외국인인지 여부에 따라 그 보장 여부를 달리하여야 한다고 볼 수 없다"라고 봤다.헌재는 출생 등록에서 배제된 아동은 상대적으로 학대나 유기, 범죄의 표적이 되기 쉽다며 "국적을 떠나 모든 아동은 그 자체로 소중한 생명이자 독자적인 인격체"라면서 "나아가 아동은 자신이 태어나는 장소나 나라, 부모를 선택할 수도 없으므로, 아동이 태어난 즉시 출생지 관할 국가가 그 존재를 공식적으로 기록해 주는 것은 아동에 대한 최소한의 보호 장치"라고 명시했다.이어 "이러한 관점에서, 누구든지 자신이 출생한 지역의 관할 국가에 의하여 출생 사실이 공적으로 기록되고 이를 증명할 수 있는 서류의 발급을 요청할 수 있어야 한다"라며 "헌법 해석상 대한민국에서 출생한 외국인도 '태어난 즉시 출생등록될 권리'를 가지며, 국적이나 체류 자격 및 본국에서의 출생 등록 여부에 관계없이 대한민국법에 따른 출생 등록이 가능하도록 그 권리의 구체적 내용을 형성하여야 할 국가의 입법 의무가 존재한다"라고 결정했다.한편 헌재는 이번 결정으로 국적 취득에 관한 속지주의(출생지주의)와 유사한 결과가 나타나거나 미등록 이주민(불법 체류자)들의 체류를 묵인하는 것은 아니라고 선을 그었다.헌재는 "이른바 '보편적 출생등록제'가 곧 외국인 아동에게 국적이나 체류 자격을 부여하는 것도 아니며, 외국 입법례를 살펴보더라도 자국의 신분 등록 제도를 외국인에게도 이용할 수 있게 하는 것이 세계적 추세"라며 "보편적 출생등록제는 외국인 아동의 존재 사실 등을 국내에서 확인해 주고 체계적으로 아동을 위한 보호와 지원을 제공하는 시작점을 마련하는 데에 직접적인 의미가 있으므로, 그 자체로 고유한 의미가 있다"라고 설명했다.또한 한국이 아동의 출생 등록을 규정한 유엔 아동권리협약을 1991년 비준했고, 외국인 아동에 대한 출생 등록 제도 공백이 장기간 지속되어 온 사회적 문제이자 제도적 사각지대였다면서 "입법자가 이 사건 입법부작위와 관련하여 현재까지 입법 의무를 여전히 미루고 있는 것은 그 정당성을 더욱 인정받기 어렵다"라고 지적했다.이에 따라 헌재는 "이를 종합하면, 입법자의 입법 의무 불이행을 정당화할 만한 특별한 사정도 없다고 보아야 한다. 따라서 이 사건 입법부작위는 청구인 아동의 '태어난 즉시 출생 등록될 권리'를 침해한 것으로 헌법에 위반된다"라며 국회가 지금까지 미등록 이주 아동의 출생 등록 제도를 입법하지 않은 것은 위헌이라고 명백히 판단했다.더불어 헌재는 부모의 체류 자격 결여가 출생 등록에 저해되거나 출입국관리법 등의 단속으로 이어지지 않도록 제도 정비가 필요하다고 당부했다.헌재가 이같이 결정함에 따라 국회는 이른 시일 내에 부모의 체류 자격과 관계없이 아동의 출생 사실을 등록할 수 있는 제도를 마련해야 하는 구체적 의무를 지게 되었다. 현재 이주인권단체 등에서 추산한 미등록 이주아동은 2만여 명이다.