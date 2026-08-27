최현덕 남양주시장, 정부에 GTX 신규노선·미래대응기금 지원 건의

큰사진보기 ▲최현덕 남양주시장이 정부에 GTX 신규노선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영과 수도권 동북부 미래성장거점 조성을 위한 '미래대응기금' 지원을 요청했다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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최현덕 남양주시장이 정부에 GTX 신규노선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영과 수도권 동북부 미래성장거점 조성을 위한 '미래대응기금' 지원을 요청했다.남양주시는 최 시장이 27일 정부서울청사와 청와대 영빈관에서 열린 전국 시장·군수·구청장 대상 국정설명회와 오찬 간담회에 참석해 지역 주요 현안을 정부에 건의했다고 밝혔다.이날 국정설명회에서는 정부 국정과제 추진 현황과 주민 중심 지방자치 구현 방안 등이 다뤄졌다. 이어 이재명 대통령 주재로 열린 간담회에서는 전국 기초단체장들이 지역 현안과 정책과제를 공유하고 중앙정부와 지방정부 간 정책 공조 방안을 논의했다.최 시장은 설명회에 앞서 남양주의 미래 경쟁력 확보를 위한 핵심 과제로 GTX 신규노선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 정부에 공식 건의했다.왕숙신도시 등 대규모 택지개발에 따라 수도권 동북부의 교통수요가 증가하는 만큼 광역교통망을 확충해 서울 등 주요 지역과의 '30분 생활권'을 구축해야 한다는 것이다.수도권 동북부를 지원하기 위한 '미래대응기금' 필요성도 제기했다. 최 시장은 수도권에 포함됐다는 이유만으로 정부 지원 대상에서 일률적으로 제외하기보다 장기간 중첩된 규제와 산업·재정 여건, 인구구조, 성장 잠재력 등을 종합적으로 고려해 지원 여부를 결정할 필요가 있다는 입장을 전달했다.왕숙신도시의 자족기능을 강화하기 위한 국가 차원의 지원도 요청했다. 왕숙을 중심으로 AI·반도체·바이오 산업 생태계를 조성하고 과학·문화 인프라를 확충해 수도권 동북부의 새로운 성장거점으로 육성하겠다는 구상이다.남양주시는 GTX 등 광역교통망 확충과 첨단산업 유치 등을 통해 장기적으로 인구 100만 규모의 도시로 성장하기 위한 기반을 마련한다는 계획이다.최 시장은 "국정의 방향과 지자체의 현안은 결국 시민의 삶의 질 향상이라는 하나의 목표로 귀결된다"며 "중앙정부와 긴밀히 소통하며 현장의 목소리가 정책에 충실히 반영될 수 있도록 하겠다"고 말했다.이어 "남양주는 100만 메가시티 도약을 목표로 교통·산업·과학·문화 전반의 새로운 성장 기반을 다져가고 있다"며 "남양주의 성장 잠재력이 수도권 동북부의 균형발전으로 이어지도록 중앙정부와 정책 공조를 강화하겠다"고 밝혔다.