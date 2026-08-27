10년 넘게 공터 성복동 옛 특수학교 부지…용인시, 복합문화복지센터 추진

큰사진보기 ▲용인특례시는 수지구 성복동 177번지 일대 1만627㎡ 부지에 공공복합문화복지센터를 건립하는 방안을 추진한다고 27일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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10년 넘게 공터로 남아 있는 경기 용인시 수지구 성복동 옛 특수학교 예정부지에 문화·체육·복지시설과 공공청사를 갖춘 복합시설을 건립하는 방안이 추진된다.용인특례시는 수지구 성복동 177번지 일대 1만627㎡ 부지에 공공복합문화복지센터를 건립하는 방안을 추진한다고 27일 밝혔다.이상일 용인특례시장은 지난 25일 시청 영상회의실에서 열린 '민선 9기 공약사업 추진보고회'에서 해당 부지에 주민들이 이용할 수 있는 문화·체육·복지시설을 조성하기 위한 구체적인 사업계획을 마련할 것을 주문했다.해당 부지는 2014년 경기도교육청이 장애학생을 위한 특수학교 설립 예정지로 선정했던 곳이다. 이후 특수학교가 다른 곳에 들어서면서 장기간 공터로 남았다.시는 민선 8기인 2022년 12월 해당 학교 용지를 공공청사·문화시설 부지로 변경했다. 이어 2023년 9월 성복동 복합문화센터 건립 추진계획을 세우고 2024년 지방행정연구원에 타당성 조사를 의뢰했다.그러나 사업 추진 과정에서 높은 토지보상비가 걸림돌로 떠올랐다. 전체 13필지 가운데 11필지가 사유지로, 시가 추산한 토지보상비만 약 371억원에 달한다. 이에 따라 사업의 경제성이 낮게 평가되면서 시는 지난해 6월부터 용인시정연구원과 비용 대비 편익(B/C)을 높이는 방안을 검토해 왔다.시는 단일 문화시설보다는 공공청사와 문화예술·교육·복지·체육시설 등을 한곳에 배치하는 복합시설 방식으로 사업성을 높이는 방안을 검토하고 있다. 현재 용인시정연구원에 관련 연구에 대한 2차 보완을 요청한 상태다.시는 올해 입주시설 협의와 도시계획시설 변경 등을 추진하고 타당성 조사 용역을 거쳐 2028년 중앙투자심사를 통과하는 것을 목표로 하고 있다.용인시정연구원이 주민 수요와 유사 시설 사례, 수익 창출 방안 등을 포함한 연구 결과를 내놓으면 이를 토대로 시설 규모와 세부 사업계획 등을 구체화할 방침이다.이 시장은 "성복동 옛 특수학교 부지에 대한 주민 희망고문을 끝내야 한다"며 "주민들이 문화예술 활동과 체육시설을 이용하고 복지서비스 혜택도 받을 수 있는 복합시설을 설립하는 방안을 마련해 청사진을 제시해야 한다"고 말했다.이어 "민선 8기 때 부지의 방향성을 제시한 만큼 민선 9기에는 주민이 바라는 시설이 설치된다는 로드맵을 제시해 미래를 예측할 수 있도록 해야 한다"고 했다.