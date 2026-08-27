이재준 수원시장, 정부에 'K-실리콘밸리·K-컬처로드' 건의

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 지난달 29일 시청 중회의실에서 열린 ‘민선 9기 수원대전환추진단 중간보고회’에서 발언하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 민선 9기 시장·군수·구청장 초청 오찬간담회에 입장하며 참석자들과 인사하고 있다. 2026.8.27 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재준 수원특례시장이 이재명 정부에 수원경제자유구역 지정을 통한 'K-실리콘밸리' 완성과 정조대왕능행차 'K-컬처로드' 국가사업화를 건의했다. 첨단산업과 문화관광을 두 축으로 수원을 지역 주도 성장의 중심으로 만들겠다는 민선9기 구상을 중앙정부에 알린 것이다.이재준 시장은 27일 정부서울청사와 청와대 영빈관에서 열린 '민선9기 시군구청장 국정설명회'에 참석했다. 이재명 대통령을 비롯해 국무총리, 경제부총리, 행정안전부 장관 등 중앙부처 관계자와 전국 시장·군수·구청장이 참석한 이날 행사는 국정과제를 공유하고 지방정부의 현안을 수렴하기 위해 마련됐다.이 시장은 이날 자신의 페이스북에 "수원시는 수원경제자유구역 지정을 통한 K-실리콘밸리 완성과 정조대왕능행차 K-컬처로드 국가사업화를 건의드렸다"고 밝혔다.이재준 시장은 특히 이재명 대통령의 지방자치 철학에 주목했다. 그는 "기초자치단체장 출신 최초의 대통령이신 이재명 대통령님께서는 지방자치에 대한 각별한 애정과 의지를 여러 차례 강조하셨다"며 "특히 지방자치단체를 '지방정부'라 부르시며, 모든 지역이 저마다의 강점을 살려 함께 도약하는 '모두의 성장 시대'를 열어가겠다고 말씀하셨다"고 전했다.이어 "지역에 최대한 실질적인 권한과 재정을 확대하겠다는 말씀에 지방 주도 성장에 대한 대통령님의 확고한 의지를 느낄 수 있었다"고 평가했다.이재준 시장이 이날 제시한 두 가지 사업은 이런 '지역 주도 성장' 구상에서 수원이 맡을 역할을 구체화한 것으로 볼 수 있다.수원경제자유구역은 AI·반도체 등 첨단산업 연구개발 기능을 집적해 'K-실리콘밸리'를 완성하겠다는 구상이다. 이 시장은 앞서 지난 1월 당시 김민석 국무총리에게도 수원경제자유구역 지정을 건의하면서 '연구는 수원에서, 제조는 지방에서'라는 국가 균형발전 모델을 제시한 바 있다.문화관광 분야에서는 정조대왕능행차를 세계적인 역사문화 콘텐츠로 키워 'K-컬처로드'로 발전시키겠다는 전략이다. 이 역시 지난 1월 국무총리에게 국가대표 K-축제 지정과 국가 재정 지원을 요청했던 사안이다.이재준 시장은 "이제, 수원이 지역이 주도하는 새로운 성장의 중심에 서겠다"며 "첨단과학 연구도시로 국가 미래 성장동력을 키우고, K-글로벌 문화관광 허브로 도약해 문화강국의 경쟁력을 높이겠다"고 강조했다.이어 반값 생활비 정책을 통해 성장의 성과를 시민의 삶으로 연결하고, "중앙과 지방정부가 든든한 '원팀'이 되어 대한민국이 함께 성장하는 더 큰 변화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.이번 건의는 수원의 산업·관광 현안을 중앙정부에 지원 요청하는 데 그치지 않고, 첨단산업과 문화관광이라는 수원의 강점을 국가 성장동력으로 연결하겠다는 이재준 시장의 민선9기 전략을 재확인한 셈이다.