'인혁당 희화화'에 김민석 "선 넘었다, 실질적 반성·사과 필수"

▲더불어민주당 김민석 대표가 27일 인천 중구 인스파이어 리조트에서 열린 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍에서 '민주의 황금시대'를 주제로 한 기조연설에서 민주당의 미래와 방향성에 대해 설명하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기