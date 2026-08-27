'인혁당 희화화'에 김민석 "선 넘었다, 실질적 반성·사과 필수"

JTBC 유튜브 방송에서 김준일 정치평론가 등 출연진이 현대사의 아픈 과거인 '인혁당(인민혁명당) 재건위원회 사건'을 희화화한 것과 관련해 김민석 더불어민주당 대표가 "선을 넘었다"라고 비판했다.
김 대표는 27일 페이스북에 글을 올려 "민혁당 사형 발언은 선을 넘었다"라며 "공인의 긴장과 절제는 풀어지면 안 된다. 최상의 실질적 반성과 사과가 필수적"이라고 밝혔다.
그러면서 "반면교사로 삼아 저도, 당 모든 구성원들도, 언행에 신중과 무게를 더하겠다"라며 "인혁당 등 역사적 피해자 관련자와 가족들께 위로를 보낸다"라고 덧붙였다.
앞서 김준일 평론가는 26일 JTBC 유튜브 방송 '장르만 여의도'에서 혁신당 새 당명 후보로 "민주혁신당도 괜찮다"라고 운을 띄웠다. 다른 출연자가 "민혁당"이라고 줄여 부르자 그는 "다 사형당할 거 같은데"라고 했고, 다른 출연진들과 함께 웃었다(관련 기사: 혁신당 당명 두고 "민혁당? 사형당할 거 같아" 발언 파문
https://omn.kr/2jk9n).
이 대화를 두고 박정희 정권의 대표적 사법살인으로 꼽히는 인혁당 사건 피해자들을 연상케 한다는 비판이 일자 김 평론가는 고인·유족과 혁신당에 사과했다. 혁신당은 "법적·행정적 수단을 강구해 엄중한 책임을 물을 것"이라고 했고, 조국 전 혁신당 대표도 언론중재위원회 제소 뜻을 밝혔다.