"이제 부 경장에게 초점 맞춰야"... 실종 여성 유족의 당부

"앞으로는 부 경장 사건에 초점이 맞춰졌으면 합니다."

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덧붙이는 글 | 제주의소리에도 실렸습니다.

27일 오후 1시께. 실종 신고 101일 만에 숨진 채 발견된 30대 여성 A씨의 빈소에서 만난 친오빠는 굳은 표정으로 이같이 말했다."별다르게 할 말은 없다"며 조심스럽게 입을 연 그는 "지금은 경찰과 계속 소통하고 있다"고 말했다.이어 "사건 초기에는 기사를 통해 새로운 사실을 알게 되는 경우가 있었지만, 지금은 경찰과 직접 연락하면서 의혹이 생기면 물어보고 설명을 들으며 해소하고 있다"고 설명했다.그러면서 유족의 관심이 이제 A씨의 실종신고를 허위로 종결한 혐의로 구속된 부 경장에 대한 수사로 향해야 한다고 강조했다.그는 "이제는 부 경장에게 사안이 집중돼야 한다"며 "동생을 찾기 위해 대대적인 수색을 벌였던 것처럼 이제는 부 경장에 대한 수사에도 집중했으면 좋겠다"고 했다.A씨의 빈소에는 부모와 친오빠를 비롯한 가족들이 자리를 지키고 있었다. 빈소 앞에는 고평기 제주경찰청장이 보낸 근조화환을 비롯해 여러 개의 화환이 놓여 있었다.이날 오후 고 청장도 A씨의 빈소를 직접 찾았다.침통한 분위기 속 빈소에 들어선 고 청장은 영정사진 앞에서 고인에게 절한 뒤 유가족과 짧게 이야기를 나눴다.조문을 마치고 나온 고 청장은 취재진과 만나 "유가족께서 고인을 찾아준 데 대해 고맙다는 말씀을 해주셨고, 저도 재차 사과의 말씀을 드렸다"며 "고인의 억울함이 없도록 철저히 수사하겠다"고 짧게 말한 뒤 자리를 떠났다.한편, 경찰은 부 경장이 실제 A씨와 연락하지 않고도 사건을 종결한 이유와 관련 기록을 허위로 작성·삭제한 경위 등을 집중적으로 조사하고 있다.