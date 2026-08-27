기립박수 속 등장한 박근혜... "정권 찾아올 수 있다"

전직 대통령 박근혜씨가 국민의힘 국회의원들의 기립박수를 받으며 당 공식 행사에 모습을 드러냈다. 국정농단 사태로 탄핵·파면된 뒤 약 10년 만이다. 지난 제9회 전국동시지방선거에서 지원사격에 나선 이후, 재차 공개석상에 모습을 드러낸 것이다.
박씨는 당내 갈등이 이어지는 국민의힘 의원들을 향해 "소수일수록 뭉치고 단합해야 한다"라며 당 지도부를 중심으로 한 일치단결을 주문했다. "또다시 정권을 찾아올 수 있을 것"이라며 재집권 가능성도 언급했다.
국민의힘은 박씨의 연찬회 참석을 보수 진영 통합의 계기로 의미 부여했다. 반면 더불어민주당은 "기이한 과거 퇴행" "반성문 대신 초청장을 썼다"며 맹공을 퍼부었다. 탄핵·파면된 전직 대통령을 '보수 재건'의 상징으로 다시 불러낸 국민의힘을 두고 여야의 평가가 극명하게 엇갈렸다.
머뭇거리던 의원들도 결국 기립박수… 박근혜 "노력하면 정권 찾아올 것"
박씨는 27일 오후 4시 2분께 경기 고양시 소노캄 고양에서 열린 국민의힘 국회의원 연찬회에 도착했다. 유영하 의원이 먼저 밖으로 나가 박씨를 맞았고, 장동혁 당 대표와 정점식 원내대표 등 당 지도부도 엘리베이터 앞까지 나와 기다렸다.
박씨는 장 대표와 악수하면서 "아이고, 벌써 나와 있었네"라고 웃었다. 이어 "또 뵙네요. 그동안 잘 지내셨어요?"라고 안부를 물었다. 정 원내대표와도 인사를 나눈 박씨는 잠시 대기실에 머문 뒤 연찬회가 진행 중인 연회장으로 향했다.
박씨가 연회장에 들어서자 카메라 플래시가 쏟아졌고 의원들의 박수가 터져 나왔다. 다수 의원이 곧바로 자리에서 일어나 기립박수를 보냈다. 처음에는 앉은 채 머뭇거리던 의원들도 하나둘 자리에서 일어났고, 결국 참석 의원들이 모두 일어서 박씨를 맞았다.
그는 "참으로 오랜만에 여러분을 뵙는다"라며 말문을 열었다. 그는 정 원내대표로부터 연찬회 참석 요청을 받았을 당시에는 "선뜻 대답을 드리지 못했다"면서도 "진정 어린 부탁을 마냥 거절하는 것이 예의가 아니다 싶어서, 좀 힘들어도 여러분을 뵙기로 했다"라고 설명했다(관련 기사: 홍준표 "인연 미끼로 당권 욕심?" 박근혜 찾은 정점식 직격 https://omn.kr/2jh7t
).
이어 국민의힘의 현재 상황을 '힘을 키우는 과정'이라고 평가하며 "현실을 직시하고 힘을 모아 노력하면 국민의 신뢰를 얻어서 다수당이 될 수도 있을 것이다. 또다시 정권을 찾아올 수 있을 것"이라고 역설했다.
"내부 분열만큼 무서운 적 없다... 지도부 중심으로 일치단결해야"
특히 당내 분열을 경계했다. "소수일수록 뭉치고 단합해야 한다"라며 "밖의 적을 상대로 싸울 때 우리 내부의 분열만큼 무서운 적은 없다"라는 이야기였다. 그는 "정당 내에서 다양한 의견이 나올 수 있겠지만 서로를 증오하거나 부정해서는 안 된다"라고도 강조했다.
장동혁 대표 퇴진 요구와 중앙윤리위원회의 비당권파 의원 징계 등을 놓고 당내 갈등이 계속되는 가운데 나온 발언이다. 박씨는 한발 더 나아가 "어려운 때일수록 지도부를 중심으로 일치단결해서 나아가야 한다"라고 주문했다. 다만 "지도부도 이 어려운 시기에 국민의 뜻이 어디 있는지를 잘 헤아려서 당을 이끌어 주실 것을 부탁드린다"고 덧붙였다.
최근 국민의힘이 추진해 온 선거관리위원회 관련 특검에도 힘을 실었다. 박씨는 "선관위 특검은 지도부와 여러분이 함께 투쟁해서 얻어낸 결과라고 생각한다"며 "모든 국민이 우리나라 선거 제도에 대한 신뢰를 가지고 안심하고 소중한 한 표 한 표를 행사할 수 있도록 하는 것은 나라의 근간을 지키는 매우 중요한 일"이라고 강조했다.
안보와 민생을 '보수의 기본 역할'로 규정하기도 했다. 그는 "국가 안보에 있어 정부·여당보다 더 책임 있는 자세로 임해야 한다"며 "국민이 좋아졌다고 느끼지 못하는 경제 회복은 진정한 경제 회복이라고 할 수 없다"고 지적했다.
그러면서 "대한민국 헌법의 가치를 지켜 대한민국을 지키고 국민의 삶을 지키면서 미래를 책임지는 것이 진정한 보수의 가치"라며 "국민의 삶과 기업의 애로사항을 잘 살펴 민생을 돌보는 것과 국가 안보를 튼튼히 하는 것은 보수 정당의 기본 역할"이라고 말했다.
박씨는 준비한 원고를 읽는 과정에서 몇 차례 말을 잘못하거나 문장을 다시 읽기도 했다. 그때마다 웃으며 너스레를 떨고 발언을 이어갔다. 연설 말미에는 "이제 저는 연찬회장을 떠날 것인데 여러분, 제가 여러분을 믿고 가도 되겠죠?"라고 묻기도 했다.
박씨가 연설을 마친 뒤에는 단체사진 촬영을 앞두고 박씨와 악수를 하거나 따로 인사를 나누려는 의원들이 몰렸다. 이 때문에 예정됐던 단체사진 촬영이 다소 늦어지기도 했다.
국민의힘은 '보수 통합 구심점' 기대… "국민 통합 위해 목소리 내온 분"
국민의힘은 박씨의 연찬회 참석에 정치적 의미를 적극 부여했다. 특히 박씨의 최측근인 유영하 의원은 박씨가 보수 진영의 구심점 역할을 할 수 있다고 기대했다.
유 의원은 앞서 지난 25일 CBS 라디오 <박재홍의 한판승부>에서 박씨를 두고 "보수 진영을 하나로 묶고 단합하는 데 구심점 역할을 할 수 있다"고 말했다. 그는 "당에 지금 구심점이 없다는 것은 여야를 막론하고, 진보·보수를 막론하고 서로가 다 공감하는 것"이라며 "보수가 건전한 보수로 다시 되살아날 수 있는 구심점 역할을 하는 데 있어서 충분히 역할을 할 수 있다"고 주장했다.
박씨 참석이 장동혁 대표를 견제하려는 정점식 원내대표의 정치적 포석이라는 일각의 해석에는 선을 그었다. 유 의원은 장 대표가 단식했을 당시 박씨가 직접 찾아가 단식 중단을 요청한 점을 거론하며, 박씨가 몇 달 만에 장 대표를 압박하기 위해 연찬회에 참석한다는 해석은 "말이 안 된다"는 취지로 반박했다.
당 지도부도 박씨를 적극 엄호했다. 최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 민주당의 공세에 대해 "박근혜 전 대통령은 국민의힘의 통합과 국민 통합을 위해 목소리를 내오신 분"이라며 "국민의힘 연찬회에서도 그런 말씀을 많이 해주실 것"이라고 맞받았다.
박씨가 이날 실제로 '지도부 중심 일치단결'과 당내 분열 자제를 주문하면서 국민의힘이 기대했던 '보수 통합' 메시지에 화답한 모양새가 됐다.
민주당 "기이한 과거 퇴행… 반성문 대신 초청장 썼다"
민주당은 박씨가 연찬회장에 모습을 드러내기 전부터 강하게 반발했다. 한병도 민주당 원내대표는 이날 오전 정책조정회의에서 "민생과 미래 전략을 치열하게 고민해야 하는 자리에 국민의힘은 박근혜 전 대통령을 공식 초청해 당이 나아가야 할 방향에 대한 조언을 구한다고 한다"며 "참으로 기이한 과거 퇴행이 아닐 수 없다"고 비판했다.
그는 "헌재 재판관 전원일치의 대통령직 파면 결정과 대법원의 징역 22년 확정 판결로 국민적 심판을 받은 인물을 나침반으로 삼아 어떻게 미래로 가겠다는 말인지 알 수가 없다"며 "촛불 민주주의와 헌정 질서를 정면으로 모욕하는 무책임한 처사"라고 날을 세웠다.
국민의힘이 내건 연찬회 슬로건 '오늘을 딛고 내일을 연다'도 겨냥했다. "헌정질서 훼손으로 사법적 심판을 받은 전직 대통령을 불러내어 열 수 있는 내일은 없다"라며 "국민께서는 과거의 잘못과 단절하지 못한 채 극우 보수 결집에만 매달리는 정당에 대한민국의 미래를 맡기지 않으실 것"이라고 경고한 것이다.
박성준 민주당 수석대변인은 표현 수위를 더 끌어올렸다. 그는 이날 별도 브리핑에서 2016년 박씨 탄핵 당시 촛불집회와 2024년 12월 비상계엄 사태를 함께 거론하며 "헌정을 무너뜨린 것은 국민의힘이 배출한 두 명의 대통령이었고, 헌정을 지켜낸 것은 언제나 국민이었다"고 주장했다.
이어 "국민 앞에 사죄하고 반성해도 모자랄 정당이 반성문 대신 초청장을 썼다"며 "파면된 대통령을 상석에 모시고 '보수 재건'을 묻겠다고 한다"고 꼬집었다. "국정농단의 주범에게 재건을 묻고 내란의 향수에 기대는 것, 그것이 국민의힘이 그리는 보수의 미래인가?"라고 따져 물은 것이다.