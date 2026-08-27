한미 무기거래에 발끈한 북한 "미, 여전히 적대적"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 대통령궁에서 열린 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 부부 주최 공식 환영 만찬에서 대화하고 있다. 2026.7.8 [공동취재 제공] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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북한이 미국의 대(對)한국 무기 판매와 북한 인권 문제에 대한 지원을 '대북 적대정책'으로 규정하고 "엄중히 그리고 즉시적으로 강력히 반응할 것"이라고 경고했다.도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 대화 의지를 잇달아 밝히는 가운데 나온 북한 외무성의 공식 반응이라는 점에서 주목된다.북한 외무성 대변인은 27일 관영 <조선중앙통신> 기자와의 문답에서 최근 미국의 움직임을 거론하며 "우리는 다시 한 번 조선민주주의인민공화국에 항구적으로 적대적이려는 미국의 거침없는 입장 표명을 명백히 인식하였다"고 밝혔다. 대변인은 이어 "각이한 영역에서의 적대적 행위들에 엄중히 그리고 즉시적으로 강력히 반응할 것"이라고 경고했다.북한이 직접 문제 삼은 것은 크게 두 가지다. 하나는 미국의 한국에 대한 첨단무기 판매이고, 다른 하나는 북한 인권 문제와 대북 정보 유입에 대한 미국의 지원이다. 군사적 압박과 인권 문제를 모두 미국의 대북 적대정책이라는 하나의 틀로 묶은 것이다.앞서 미국 국무부는 지난 21일 한국에 AIM-9X '사이드와인더' 블록Ⅱ 공대공 미사일 103기와 전술유도장비 10기 등을 판매하는 1억 2천 500만 달러 규모의 대외군사판매(FMS)를 잠정 승인한 바 있다.북한은 사이드와인더 미사일 판매 외에도 올해 미국이 한국에 신형 해상작전헬기와 공격헬기, 정밀유도폭탄 등 각종 무기 판매를 잇달아 승인했다면서 이를 미국과 동맹국 사이의 '군사적 일체화'가 가속화되는 과정으로 규정했다.또 북한은 미국의 북한 인권 관련 활동도 강도 높게 비난했다. 북한 외무성은 미국이 북한의 인권 실태를 기록하고 대북 정보 유입을 지원하는 사업에 자금을 투입하는 것을 북한의 사회체제를 불안정하게 만들려는 시도라고 주장했다.최근 트럼프 대통령은 김정은 위원장과 다시 만나겠다는 뜻을 공개적으로 밝히는 등 북미 대화 재개에 적극적인 모습을 보이고 있다.그러나 북한은 이날 트럼프 대통령의 대화 제안 자체에 직접 답하지 않은 채 미국의 무기판매와 인권정책을 들어 미국이 북한에 "항구적으로 적대적"이라는 판단을 내놓았다.다만 북한이 이번 입장 표명을 고위 당국자의 공식 담화가 아닌 외무성 대변인과 기자의 문답 형식으로 발표했다는 점에서 대미 비판 수위를 어느 정도 조절한 것으로 풀이된다.