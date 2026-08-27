청주시의회 "후기리 소각장 합리적 해법 마련하라"

큰사진보기 ▲사진=청주시의회 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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충북 청주시의회가 대법원 판결로 건설 가능성이 높아진 오창읍 후기리 소각장에 대해 합리적인 해결 방안 마련과 시민 건강권·환경권 보호 대책 수립을 촉구하는 건의문을 채택했다.청주시의회는 27일 열린 제105회 임시회 제1차 본회의에서 '오창읍 후기리 소각장 문제의 합리적 해결 및 청주시민 건강권·환경권 보호 촉구 건의안'을 채택했다.시의회는 건의안에서 "지난 13일 후기리 폐기물처리시설을 둘러싼 행정소송에서 청주시가 최종 패소했다"며 "청주시는 후기리 소각장 문제의 합리적 해결 방안을 마련하고 시민의 건강권과 환경권을 보호하기 위한 대책을 조속히 수립해야 한다"고 밝혔다.특히 2015년 청주시와 사업자 간 체결한 '오창지역 환경개선 업무협약'부터 이후 도시계획 변경 등 행정절차와 소송 대응에 이르기까지 전 과정을 면밀히 점검하고, 유사한 사례가 반복되지 않도록 재발 방지 대책을 마련해야 한다고 강조했다.폐기물 처리시설이 특정 지역에 집중되는 문제에 대한 제도 개선도 요구했다.시의회는 2024년 기준 청주지역 민간 소각시설 하루 처리용량이 전국의 약 16%에 달한다는 점을 지적하며 "발생지 처리 원칙의 실효성을 강화해 특정 지역에 폐기물 처리 부담이 집중되지 않도록 관련 제도를 개선해야 한다"고 정부와 국회에 촉구했다.앞서 대법원은 지난 13일 후기리 폐기물처리시설 관련 소송에서 업체 승소 원심을 확정했다.재판 과정에서 법원은 2015년 청주시와 사업자가 체결한 '오창지역 환경개선 업무협약'을 청주시의 공적 견해 표명으로 판단하고, 이후 청주시의 소각시설 관련 거부 처분이 신뢰보호원칙에 위배된다고 판단했다.이에 따라 청주시는 후기리 일대를 폐기물처리시설 용도로 도시관리계획에 반영하기 위한 후속 행정절차를 밟아야 하는 상황에 놓였다.청주시의회는 이날 채택한 건의안을 국회와 기후에너지환경부, 청주시 집행부 등에 전달할 예정이다.