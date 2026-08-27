청주시, 추석 앞두고 청주페이 인센티브 15%로 확대

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

청주시가 추석 명절을 앞두고 시민들의 장바구니 부담을 덜기 위해 청주페이 인센티브를 확대하고 지역 농특산물 할인행사를 진행한다.청주시는 다음 달 1일부터 30일까지 한 달간 청주사랑상품권(청주페이) 인센티브를 기존 10%에서 15%로 상향한다고 27일 밝혔다.월 인센티브 지급 한도는 기존과 같은 30만 원으로 유지된다. 이에 따라 다음 달 청주페이로 30만 원을 사용하면 최대 4만 5000원의 인센티브를 받을 수 있다.지역 농특산물 소비 촉진을 위한 할인행사도 마련한다.다음 달 17일까지 우수 농특산물 온라인 쇼핑몰인 청원생명쇼핑몰에서 주요 품목을 최대 30% 할인 판매하는 '추석 특별 기획전'을 진행한다.고객 참여 이벤트도 함께 열린다. '추석 빈칸 채우기' 댓글 이벤트 참여자 가운데 당첨자를 선정해 마일리지 5000점을 지급하고, 모바일 앱 신규 가입 고객에게는 1000원 적립금을 제공한다.시는 청주페이 인센티브 확대와 지역 농특산물 할인행사를 통해 추석 명절을 준비하는 시민들의 경제적 부담을 낮추는 동시에 지역 소상공인과 농가의 매출 증대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.청주시 관계자는 "이번 혜택이 시민들의 명절 가계 부담을 조금이나마 덜고 지역 소상공인과 농가에도 활력을 더하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.