경기도교육청, 국회서 청소년 SNS 보호 방안 등 논의

큰사진보기 ▲안민석 경기도 교육감 ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도교육청 등 국회서 청소년 SNS 보호 방안 모색 토론회 개최. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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청소년의 건강한 디지털 환경 조성과 SNS 보호 방안을 모색하는 토론회 '청소년 SNS 규제, 왜 어떻게 할 것인가?'가 27일 국회 의원 회관 대회의실에서 열렸다.청소년스마트폰프리운동본부가 주관하고 경기도교육청 등 11개 교육청 후원으로 열린 토론회다. 강경숙·김남국·김용태·김재원·김준혁·부승찬 국회의원이 공동 주최했다.학생·학부모·교원 등 450여 명이 토론회에 참가했다. 경기도교육청 폰 프리스쿨 홍보대사인 서울대 김유진 학생의 사회로 진행됐고, 김현수 명지병원 정신건강의학과 교수와 김남국 의원이 발제했다.김 교수는 '스마트폰과 소셜 미디어로 인해 아이들은 무엇을 잃었는가'를 주제로 스마트폰이 청소년의 수면과 정신 건강에 미치는 영향을 짚었고, 김 의원은 '청소년 SNS 규제에 대한 해외 입법 동향과 시사점'을 주제로 해외 연령별 보호 기준과 우리나라 적용 방안을 제안했다.이어 이건 폰 프리스쿨 추진 단장을 좌장으로 포천 삼성중 임민택 교장, 의정부 신동초.강혜연 교사, 조현미 학부모 단장, 평택여고 최보희 학생이 참여해 학교·가정·학생 관점의 실천 방안을 논의했다.경기도 교육청은 이번 논의를 '폰 프리 스쿨' 정책과 연계해 일률적인 금지나 통제를 넘어 학교 구성원과 함께 스마트폰 사용 약속을 만들고, 스마트폰 내려놓은 시간을 RAS(독서, 예술 문화, 스포츠) 활동으로 채워 건강한 문화를 형성하도록 지원할 예정이다.아울러 국회 토론회에서 제시된 청소년 보호 기준, 플랫폼의 사회적 책임, 학생 참여와 교육적 대안에 관한 의견을 향후 정책 추진에 지속적으로 반영할 계획이다.경기도교육청은 지난 21일 '폰 프리 스쿨' 실천 학교 100교를 1차 선정한 바 있다. 앞으로 300교까지 확대할 방침이다.