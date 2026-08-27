"전남광주시 첫 조직개편, 핵심기능 일원화해야"

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 광주청사. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남광주통합특별시의회 임형석(더불어민주당·광양1) 기획재정위원장 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

전남광주통합특별시의회 임형석(더불어민주당·광양1) 기획재정위원장은 27일 통합특별시 출범 후 첫 조직개편을 앞두고 "기획·예산·조직·인사·감사 등 핵심 기능을 통합·일원화해야 한다"고 강조했다.임 위원장은 이날 입장문을 내고 "첫 조직개편이 향후 통합시 행정 성패를 좌우할 것"이라며 이같이 밝혔다.그는 "청사 3곳(광주·무안·순천) 간 균형이라는 명분 아래 시정의 핵심 컨트롤타워 기능까지 지나치게 분산할 경우, 통합행정의 효율성과 책임성을 훼손할 우려가 매우 크다"며 시의 과감한 결단을 촉구했다.다만 기획 등 주요 기능을 광주청사로 일원화하더라도 통합 전 전남이 축적해 온 도농복합·광역행정의 경험과 전문성을 배제해서는 안 된다고 덧붙였다.아울러 "특별법에 담긴 공무원의 종전 근무지 보장 원칙은 존중돼야 하지만, 이 원칙이 핵심 기능의 통합과 효율적인 조직설계를 가로막는 절대적 기준으로 작용해서는 결코 안 된다"고도 했다.이달 31일까지 입법예고 중인 조직개편 조례안을 시의회에 제출하기에 앞서 통합특별시의 장기적 발전을 고려해 과감하게 재조정해야 한다는 취지다.임 위원장은 또 범부서 정책과 대규모 재정사업 조정 기능 강화를 위해 기본사회정책과를 기획조정실 정책기획국에 배치하고, 향후 4년간 20조 원 규모의 재정지원금을 총괄할 '20조 재정담당관'을 재정관리본부에 신설​하는 방안도 제시했다.이와 함께 순천 소재 동부청사를 산업과 기후·환경정책의 거점으로 육성하기 위해 차관급 산업경제부시장 직속 1급 실장 직위 신설 필요성도 언급했다.시는 현행 4실 7본부 24국에서 4실 8본부 27국으로 조직을 개편하기로 하고 오는 31일까지 시민 등 의견을 수렴하는 입법예고 절차를 밟고 있다.이 안에 따르면 시장 직속으로 반도체 메가프로젝트를 전담할 '반도체실'을 신설하고, 대변인을 배치한다.부시장 소관은 기존 행정, 안전민생, 문화산업, 경제농림 체계에서 행정문화, 균형발전, 기본사회, 산업경제 체계로 재편한다. 행정문화부시장은 광주청사, 균형발전부시장과 기본사회부시장은 무안청사, 산업경제부시장은 동부청사에 배치한다.