'님의 침묵' 100주년에 떠올린 두 '상'의 기억

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큰사진보기 ▲님의 침묵만해 한용운 선생의 시집 <님의 침묵> 정본. 만해사상연구회 간 ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국만해백일장 수상작품집<내가 당신을 사랑하는 까닭은> 1997. 시와시학사 ⓒ 서광식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제1회(1979) 만해백일장 장원(고등부)만해 탄신 100주년 기념 만해백일장에서 고등부 장원상을 받았다. ⓒ 서광식 관련사진보기

독자여, 나는 시인으로 여러분의 앞에 보이는 것을 부끄러합니다. 여러분이 나의 시를 읽을 때에, 나를 슬퍼하고 스스로 술퍼할 줄을 압니다.(중략) 밤은 얼마나 되얏는지 모르겄읍니다. 설악산의 무거운 그림자는 엷어집니다. 새벽종을 기다리면서 붓을 던집니다.

올해 2026년은 만해 한용운 선사(1879~1944)의 시집 <님의 침묵> 출간 100년이 되는 해다. 1926년, 일본의 식민 지배가 노골화되던 시기. 시대를 향한 사자후 같은, 우리 한국 문학사에 불휴로 길이 이어질, 명편 <님의 침묵>이 나왔다.1926년 5월 20일 회동서관에서 발행한 초간본 <님의 침묵>에는 첫 작품 '님의 침묵'부터 마지막 작품 '사랑의 끝판'까지 88편의 시가 실려있다. 맨 마지막에 '독자에게'라는 산문 말미에 "을축 8월 29일 밤 끝"이라고 적혀있다. 8월 29일은 만해스님의 탄생일이기도 하다. 올해 147주년.을축년은 1925년. 8월 29일이 양력이라면 시집을 탈고한 지는 꼭 101년이 되는 셈이다. 시집이 간행된 1926년 5월과는 8개월여의 차이가 있다. 지난 1980년 만해사상연구회는 <님의 침묵> 정본을 만들어 펴냈다. 시집 앞머리의 일러두기에서 "정본 <님의 침묵>의 표기는 원칙적으로 초간본의 것을 따랐다"고 밝혀, 오랜 세월이 흘렀어도 초간본의 체제, 표기 등을 잘 느낄 수 있다.우철(책 오른쪽이 묶여 책장이 오른쪽으로 넘어간다)로 묶인 <님의 침묵> 속표지에 만해스님은 그 유명한 "'님'만 님이 아니라, 기룬 것은 다 님이다"로 시작, "나는 해 저문 벌판에서 돌어가는 길을 잃고 헤매는 어린 양이 기루어서 이 시를 쓴다"로 끝나는 <군말>을 적어놓았다.고등학교 국어 시간에 만해를 처음 만났던 순간부터 인생의 저녁을 걸어가는 이 시간까지, 만해스님과 나는 특별한 인연이라고 생각하고 살아왔다. 만해의 이름을 단 백일장에서 두 번 장원을 했기 때문이다. 고등학교 때 한 번, 대학교 때 또 한 번.첫 번째는 1979년. 만해 탄신 100주년이 되는 해였다. 이를 기념해 제1회 전국 만해백일장이 열렸다. 3.1절 60주년이었다. 1961년생인 내가 막 고등학교 3학년에 진급했을 때다. 삼일절 공휴일로 학교는 가지 않았다. 나는 이 대회에서 중고등부 장원상을 수상했다. 시제는 '님'.두 번째는 1987년. 군복무를 마치고 대학에 복학해 마지막 학년 때다. '역사 앞에 서서'라는 시제를 받아 지은 시로 대학일반부 장원에 올랐다. 나는 가끔 이 두 번의 수상이 어쩌면 내 인생의 방향을 정해준 결정적 사건이 아니었을까 하고 생각할 때가 있다.그건 이런 것이었다. 만해의 이름으로 상을 받은 사람으로서 만해스님의 행적에 누를 끼치는 일을 해서는 안 되겠구나 하는 그런 마음. 만해의 정신과 기개에는 훨씬 미치지 못하나 만해스님에게 부끄러운 사람이 되어서는 안 된다는 다짐 같은 것. 하지만 지금 돌이켜 생각하면 턱없이 부족한 삶이었다는 자각과 회한이 밀려오기도 하는 것은 어쩔 수가 없다.10년, 50년, 100년 이렇게 덩어리지어 기억하기를 좋아하는 사람들이 있어, 여기저기서 이런저런 소식이 들려온다. 지난 6월 29일 심우장(서울 성북구 성북로29길 24)에서는 선사의 입적 82주기 추모 다례재가, 망우역사문화공원에서는 추모식과 <님의 침묵> 발간 100주년 기념 학술대회가 열렸다.만해학회도 지난 22일 강원도 인제 만해마을에서 학술세미나 를 개최했다. 만해기념관 기획전시실은 오는 8월 말일까지 <님의 침묵> 발행 100주년 기념시화전을 열고 있다.만해 스님과 관련된 행사에 더러는 직접 찾아가기도 하고, 더러는 마음만 더하기도 하면서 반갑고 기쁘다. 다만 아직 나는 만해의 님을 알지 못한다. 엄혹했던 지난날, 만해 스님이 없었다면 우리는 얼마나 더 짙은 어둠 속에서 헤매었을지 곰곰 가늠해 볼 따름이다.여전히 살기는 만만치 않다는데, 100년 전 만해의 <님의 침묵>을 다시 읽는다. 길은 멀고 저녁은 가깝다. 시집 <님의 침묵>의 마지막에 만해 스님의 육성이 담겨있다. '독자에게'라는 짧은 글이다.만해 스님이 그리운 밤이다.