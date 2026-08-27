탐조 생활 30년인 나도 생경한 이름... 그 새를 만났다

큰사진보기 ▲지느러미 발도요의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲바다제비 - 필자도 20년만에 다시만난 종이다 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲알류산제비갈매기 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲알류산제비갈매기와 는 다르게 국내 흔하게 볼 수 있는 제비갈매기의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲슴새의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

지난 8월 24일, 울산 앞바다로 선상탐조를 나섰다. 짹짹휴게소에서 진행하는 선상탐조에 참여한 것이다. 육지에서 바라보던 바다와 배 위에서 바라보는 바다는 전혀 달랐다. 배를 타고 30여 분을 달리자 멀리 울산 공단의 모습이 희미하게 보였지만, 주변에는 망망대해와 푸른 수면뿐이었다.육지에서는 보이지 않던 생명의 움직임이 하나둘 눈에 들어왔다. 바다제비가 수면 가까이를 낮게 날았고, 슴새가 바다 위를 가르며 이동했다. 지느러미발도요도 눈에 들어왔다. 육지에서는 만나기 어려운 새들이었다. 새를 보는 것만으로도 배를 타고 나온 목적은 충분히 달성한 셈이었다.사진을 찍기 위해 새들이 조금만 더 가까이 와주기를 바랐지만, 슴새를 제외하면 대부분의 새들은 좀처럼 가까이 오지 않았다. 바다와 하늘 밖에 없어 카메라가 초점을 잘 잡지 못하고, 파도로 배가 계속 흔들리기 때문에 가깝지 않으면 사진으로 기록하기가 힘들었다. 그래도 아쉽지는 않았다. 탐조가 반드시 사진을 남기는 행위는 아니기 때문이다. 오히려 먼 거리에서라도 새들이 어떤 방향으로 움직이고, 바다 위에서 어떻게 살아가는지를 바라보는 것 자체가 선상탐조의 즐거움이었다.그날 우리가 가장 오랫동안 시선을 빼앗긴 새는 따로 있었다. 바로 알류산제비갈매기였다. 처음 한 마리가 나타났을 때 배 안의 분위기가 순식간에 달라졌다. 알류산제비갈매기라는 말이 나오자 사람들은 너나없이 카메라를 들었다. 망원렌즈가 빠르게 움직이는 새를 따라갔고, 셔터 소리가 이어졌다. 누군가는 찍은 사진을 확대해 얼굴을 확인했고, 다른 사람은 다시 망원경을 들여다봤다. 우리나라에서는 흔하게 만날 수 있는 새가 아니기 때문이다.나 역시 30년 넘게 새를 봐왔지만 알류산제비갈매기라는 이름은 여전히 생경했다. 선상탐조를 준비하면서 이번 조사에서 만날 가능성이 있는 새들을 미리 살펴봤고, 도감을 펼쳐 알류산제비갈매기의 생김새도 여러 차례 확인했다. 하지만 도감에서 사진으로 보는 것과 바다 한가운데서 빠르게 날아가는 새를 처음 동정하는 것은 전혀 다른 일이었다.나는 현장에서 안내를 받으며 동정했다. 첫 번째 개체를 보고, 두 번째 개체를 보고, 세 번째 개체를 보면서 조금씩 모습이 눈에 익기 시작했다. 새의 비행 모습과 몸의 색, 머리의 무늬가 조금씩 익숙해졌다. 어느 정도 동정이 가능해졌다고 생각한 순간부터 알류산제비갈매기는 계속 나타났다.그때부터 오히려 의심이 시작됐다. '정말 알류산제비갈매기가 맞는 걸까.' 희귀한 새를 보고 싶다는 마음이 오히려 동정을 흐릴 수 있기 때문이다. 나만 그런것은 아니었다. 함께 선상탐조를 하는 사람들이 대부분 한번쯤 이런 생각을 하는 것 같았다. 탐조에서 가장 경계해야 하는 순간이기도 하다. 한 번 보고 싶었던 새라고 생각하면 비슷한 새가 나타나도 내가 보고 싶은 종으로 판단할 가능성이 있다. 그래서 우리는 한 마리씩 다시 확인했다. 사진을 찍고, 사진을 확대하고, 망원경으로 다시 살폈다.무엇보다 뚜렷하게 들어온 것은 얼굴이었다. 검은 머리 앞쪽에 선명하게 드러난 흰색 이마 무늬가 있었다. 알류산제비갈매기는 북극제비갈매기와 외형이 비슷해 현장에서 주의 깊은 동정이 필요한 종이다. 검은 부리와 다리, 회색 몸, 검은 머리와 함께 특히 선명한 흰 이마가 중요한 특징이다. 비행할 때는 날개 안쪽의 검은색 무늬도 동정의 열쇠가 된다.그렇게 한 마리씩 확인했다. 그런데 알류산제비갈매기는 끊이지 않고 나타났다. 네 시간 동안 선상탐조를 진행하면서 우리가 확인한 알류산제비갈매기는 모두 30개체에 달했다. 처음 한 마리를 발견했을 때와 네 시간이 지난 뒤 배 위의 분위기는 완전히 달라져 있었다. 처음에는 모두가 사진을 찍느라 정신이 없었다. 새가 나타나면 카메라를 들었고, 사진을 찍은 뒤에는 서로 사진을 확인했다. 한 마리 한 마리가 귀했다.하지만 몇 마리가 지나고, 열 마리를 넘어가고, 다시 또 새가 나타나자 사람들의 반응이 조금씩 달라졌다. 처음에는 새가 나타날 때마다 탄성이 나왔다. 나중에는 "또 있네"라는 말이 나왔다. 카메라를 들지 않고 그냥 바라보는 사람도 생겼다. 처음 그렇게 열심히 사진을 찍던 사람들이 어느 순간부터는 사진보다 바다를 바라보고 있었다.사람은 참 빨리 익숙해진다. 평생 한 번 볼까 말까 한 새도 짧은 시간에 계속 나타나면 어느새 익숙한 풍경이 된다. 처음에는 한 마리가 나타난 것만으로도 흥분했는데, 몇 시간 뒤에는 여러 마리가 나타나도 차분하게 바라보게 된다.하지만 우리가 익숙해졌다고 해서 그 새들이 흔한 새가 되는 것은 아니다. 도감을 다시 펼쳐보니 알류산제비갈매기의 국내 기록은 우리가 현장에서 느꼈던 것보다 오래전부터 이어지고 있었다. 도감에는 2004년 8월 23일 인천 옹진 소청도 인근 해상에서 1개체가 관찰된 기록이 실려 있다. 이어 2014년 8월 10일에는 경북 포항 구룡포 해상에서 성조 여름깃을 한 알류산제비갈매기 6개체 이상이 확인됐다. 국내에서는 동해 먼바다와 제주도 인근 해상을 적은 수가 통과하는 것으로 정리돼 있으며, 8월 하순부터 9월 초순 사이에 관찰 기록이 이어진다. 따라서 알류산제비갈매기는 국내에서 전혀 기록되지 않던 새가 갑자기 나타난 것이 아니라, 오래전부터 드물게 우리나라 주변 해상을 통과해왔던 새라고 보는 것이 맞다.이 기록을 알고 나니 이번 울산 앞바다에서 만난 30개체가 더욱 특별하게 느껴졌다. 특히 2014년 포항에서 하루에 6개체 이상이 관찰된 기록을 생각해도 이번 네 시간 동안 30개체라는 숫자는 인상적이었다. 다만 이 숫자를 국내 개체군의 증가로 해석 할 수는 없을 듯하다. 그럼에도 과거의 국내 기록과 최근 울산 해상조사까지 이어서 보면 울산 앞바다를 비롯한 우리나라 동해가 이 새의 이동 과정에서 어떤 역할을 하는지 더 자세히 살펴볼 필요가 있다는 생각이 들었다.알류산제비갈매기의 이름에는 '알류산'이라는 지명이 붙어 있지만 이 새의 삶은 알류산열도에만 머물지 않는다. 사할린과 캄차카를 비롯한 러시아 극동지역과 알래스카, 알류산열도 주변의 북태평양 연안에서 번식한다. 해안의 섬과 모래톱, 석호 주변처럼 탁 트인 공간에 번식하며, 번식이 끝나면 다시 남쪽으로 긴 여행을 시작한다.그 이동거리는 놀랍다. 알래스카에서 동남아시아와 오세아니아 지역까지 편도 1만6000km가 넘는 이동을 한다. 생각해보면 우리가 이날 울산 앞바다에서 만난 새들도 엄청난 거리를 날아온 셈이다. 정확히 어느 번식지에서 출발했는지, 어느 경로로 이동했는지, 앞으로 어디까지 갈 것인지를 현장에서 확인할 수는 없었다.알류산제비갈매기는 바다 위에서 작은 물고기와 수면 가까이의 먹이를 잡는다. 수면 위를 날다가 먹이를 낚아채기도 하고, 물속으로 내려가 작은 어류를 잡기도 하며 곤충 등을 먹기도 한다. 번식지에서 새끼를 키우고 난 뒤에는 다시 바다로 나가 긴 이동을 이어간다. 우리가 울산 앞바다에서 바라본 것은 바로 그 긴 생애의 아주 짧은 한 장면이었을 게다.알류산제비갈매기는 국제적으로도 보호 받는 종이다. 세계자연보전연맹, IUCN은 알류산제비갈매기를 '취약' 등급으로 평가하고 있다. 알래스카의 알려진 번식집단에서는 장기간 개체수가 감소해왔으며, 번식지의 교란과 포식, 서식환경 변화 등이 위협요인으로 거론된다. 다만 러시아에 분포하는 번식집단에 대해서는 자료가 충분하지 않아 전 세계 개체군의 정확한 규모와 추세를 파악하는 데 여전히 한계가 있다고 한다.알류산제비갈매기를 한반도에서 만나는 일은 쉽지 않다. 매년 동해안 앞바다를 오가는 것으로 보이지만 바다를 모니터링 한 것은 얼마 되지 않는다. 그런 의미에서 짹짹휴게소에서 진행하고 있는 울산선상탐조는 매우 의미가 있다. 북태평양의 번식지와 동남아시아의 월동지를 연결하는 거대한 이동경로의 한 지점을 우리가 직접 확인하는 일이기 때문이다.나는 배 위에서 새를 보면서 바다를 다시 생각하게 됐다. 우리는 흔히 바다를 물류의 공간으로 생각한다. 배가 오가고, 항만이 만들어지고, 어업이 이루어지는 공간으로 바라본다. 울산 앞바다는 특히 거대한 산업시설과 항만의 이미지가 강하다. 육지에서 바라보면 공단과 항만, 선박이 먼저 눈에 들어온다.하지만 배를 타고 조금만 더 나가자 전혀 다른 바다가 나타났다. 바다제비가 있었고, 슴새가 있었고, 지느러미발도요가 있었다. 그리고 알래스카와 러시아에서 출발해 수천, 수만 킬로미터를 이동해온 알류산제비갈매기가 있었다. 2025년 울산의 해상탐조조사에서도 알류산제비갈매기뿐 아니라 슴새, 지느러미발도요 , 제비갈매기 등 다양한 해양조류가 기록됐다. 우리가 바다의 새들을 기록해 오지 않았을 뿐이다.선상탐조에서 나는 30년 넘게 새를 봐왔지만 생소했던 이름의 새를 직접 만났다는 사실이 반가웠다. 동시에 내가 제대로 동정하고 있는지 스스로 의심했다. 한 마리, 두 마리, 세 마리를 반복해서 확인하면서 조금씩 확신을 얻었다. 그리고 네 시간 동안 30개체를 만나면서 나중에는 나 역시 카메라를 내려놓고 바다를 바라보는 시간이 늘어났다. 그때 비로소 알류산제비갈매기가 단순히 '희귀한 새'로 보이지 않았다.북쪽의 번식지에서 새끼를 키우고, 계절이 바뀌면 남쪽으로 떠나는 새였다. 수천, 수만 킬로미터를 이동하는 동안 바다를 이용하고, 먹이를 찾고, 잠시 쉬어가는 새였다. 그리고 그 긴 이동경로 한가운데 우리나라의 바다가 있었다.이번에 확인한 30개체가 정확히 몇 마리의 서로 다른 개체인지, 각각 어디에서 출발했는지, 어디까지 이동할 것인지를 우리는 알 수 없다. 그렇다고 이번 기록의 의미가 작아지는 것은 아니다. 오히려 이런 관찰이 계속 쌓여야 우리가 보지 못했던 바다의 생태적 가치를 알아낼 수 있을 것이다.탐조는 새를 보는 일에서 시작하지만 결국 새가 살아가는 공간을 보는 일로 이어진다. 알래스카와 러시아의 번식지에서 출발해 동아시아를 지나 동남아시아로 이어지는 거대한 생명의 길, 그 길 위에 잠시 멈춰 선 한반도의 바다를 만났다. 새들이 이용하는 길이었다. 그리고 그 길을 지키는 일은 결국 그 길을 바라보는 것에서 시작된다.