'올공' 재검표 무산에 여야 '네 탓' 공방

"국민의힘이 재검표를 무산시켰다." vs. "판을 깬 것은 민주당이다."

큰사진보기 ▲민주당 선관위 국조특위, "송파 올림픽공원 재검표 무산"더불어민주당 윤건영 의원을 비롯한 선관위 국조특위 위원들이 27일 국회 소통관에서 송파 올림픽공원 재검표 무산 관련 기자회견을 열고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국민의힘 주진우 의원을 비롯한 선관위 국조특위 위원들이 27일 경기도 고양시 장항동 소노캄 고양에서 열릴 예정인 연찬회에 앞서 올림픽공원 재검표에 대한 입장을 밝히고 있다. 왼쪽부터 김은혜, 최보윤, 주진우 의원. 2026.8.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

올림픽공원에 보관돼 있는 247만여 장의 투표용지 재검증을 놓고 여야가 서로 책임을 떠넘겼다. 국회 '제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회' 활동 종료를 불과 나흘 앞둔 상황에서, 여야가 잠정 합의했던 공개 재검표가 사실상 무산되는 모양새이다.더불어민주당과 조국혁신당은 국민의힘이 요구한 '특검 참여' 조건까지 받아들였는데도 국민의힘이 내부 이견 탓에 재검표를 거부하고 있다고 몰아붙였다. 반면, 국민의힘은 선거관리위원회 직원들이 주도하는 방식으로 하루 만에 재검표를 마치는 것은 제대로 된 검증이 아니라며, 오히려 민주당이 추가 협의를 거부해 "판을 깼다"라고 맞받았다.또, 같은 특별검사 측 공문을 놓고도 해석이 완전히 엇갈렸다. 범여권은 "특검과 협의가 완료됐다"라며 즉각 재검표를 요구했지만, 국민의힘은 특검이 '증거인멸 방지'를 전제로 보다 철저한 검증을 주문한 것이라고 주장했다.포문은 범여권이 먼저 열었다. 민주당과 조국혁신당 소속 국조특위 위원들은 27일 오전 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 "지난 75일의 국정조사 기간 마치 우는 아이 어르고 달래듯 국민의힘의 요구 사항을 다 들어줬다"라며 "국민의힘은 마지막까지 생떼를 부리며 이미 여야가 합의했던 송파 투표함 재검표를 철저히 무산시켰다"라고 날을 세웠다.이들은 애초 올림픽공원 투표용지 재검증을 먼저 제안한 쪽이 국민의힘이었다는 점을 강조했다. 이후 국민의힘이 '특검법이 합의되면 하자', '특검이 임명되면 하자', '특검과 협의해서 하자'는 조건을 차례로 내걸었고, 민주당이 이를 모두 수용했다는 것이다.그러면서 국민의힘이 올림픽공원 집회와 부정선거 의혹을 정치적으로 이용하고 있다는 주장까지 폈다. 이들은 "애초부터 국민의힘에 이번 국정조사는 진상규명이 아닌 장동혁 지도부의 정치생명 연장을 위한 산소호흡기와 같은 정치적 도구에 불과했던 것이냐"라며 "언제까지 부정선거 음모론자들 뒤에 숨어 있을 것이냐"라고 목소리를 높였다.기자회견 뒤 민주당 간사를 맡고 있는 윤건영 의원은 한층 수위를 더 높여 "국민의힘이 내부의 부정선거 음모론자들을 제대로 설득해내지 못하면서 올림픽공원 재검표를 포기하고 무산시킨 것이나 마찬가지"라고 꼬집었다. 특히 국민의힘이 '재검표 준비에 시간이 더 필요하다'라고 주장하는 데 대해서는 "새빨간 거짓말"이라고 직격했다.기자들과 만난 윤 의원은 재검표를 실시하려면 사흘 전 국조특위 회의를 열어 해당 기관에 통보해야 하고, 국조특위 활동 시한은 오는 31일까지라는 점을 들어 "오늘(27일) 중엔 반드시 회의가 열려야 한다"라고 강조했다. 추가적인 국조 연장론에도 "오로지 시간 끌기"라며 "대꾸할 가치도 없다"라고 선을 그었다.윤 의원은 "오늘 아침까지 국민의힘 간사를 통해 재검표를 실행에 옮기자고 했다"라며 "요구한 모든 조건을 들어줬는데도 국민의힘은 내부 의견이 통일되지 않았다고 했다"라고 주장했다.국민의힘은 약 세 시간 뒤 맞불 기자회견을 열었다. 국조특위 소속 주진우·김은혜·최보윤 의원은 이날 오후 국민의힘 국회의원 연찬회가 열리고 있는 경기도 고양시 소노캄 고양에서 "민주당은 선관위 감싸기를 즉각 중단하고 국조특위 본연의 역할에 충실하라"라고 반박했다.이들은 오히려 민주당이 "선관위 방탄 쇼"를 벌이고 있다고 주장했다. 국민의힘 의원들은 "민주당은 국조특위 내내 진상 규명은 뒷전이고 올림픽공원 재검표만 외친다"라며 "국민의힘 제안을 일방적으로 거부하고 무조건 재검표부터 하자고 억지를 부리는 것은 민주당"이라고 겨냥했다.특히 기존 재검표 방식에 문제가 있다고 주장했다. "특검이 제대로 검증 절차에 참여하려면 충분한 인력과 수사 장비를 갖춰야 하고 기한이나 시간에 쫓겨서는 안 된다"라며 "지금처럼 선관위 주도로 하루 만에 어떻게 247만 표를 정밀 감식해 의혹 전반을 모두 해소한단 말인가?"라고 따져 물었다.이어 "선관위 직원들 위주의 재검표는 범죄자에게 증거를 맡기는 꼴"이라며 "재검증 시늉만 하며 선관위의 증거인멸을 돕고, 개표가 끝났다며 올림픽공원에 보관 중인 투표함을 제3의 장소로 빼돌리려는 꼼수를 부릴 문제가 아니다"라고 주장했다.국민의힘은 한발 더 나아가 "올림픽공원 재검표는 진상을 (밝히기) 위한 수단 중 하나일 뿐 필수적인 절차가 전혀 아니다"라고도 했다. 애초 국민의힘 측에서 공개 재검표를 제안했고, 이후에도 특검과 연계한 재검표를 요구해 왔던 상황에서 이제는 재검표 자체가 필수 절차는 아니라고 한 것이다.특검 측의 공문을 두고도 여야가 정반대 해석을 내놨다. 국조특위는 지난 21일 특검 측에 올림픽공원 재검표와 관련해 협조를 요청했다. 특검 측은 26일 국조특위에 공문을 보내 현장 검증 과정에서 이상 투표용지가 발견될 경우 증거가 훼손되지 않도록 증거 확보 조치를 보장해 달라는 취지의 요청을 전달했다.범여권 위원들은 이를 두고 "국민의힘에서 그토록 주장했던 특검과 협의가 완료됐고, 특검과 함께하는 재검표가 가능한 상황이 됐다"라며 "그런데 마지막 순간에 와서 국민의힘은 재검표를 하지 않겠다고 한다"라고 비판했다.하지만 주진우 의원은 기자회견 뒤 "특검이 먼저 공문을 보낸 게 아니다"라며 "국조특위에서 올림픽공원 재검표를 하겠다고 특검에 협조 요청을 보내니까 증거인멸을 우려해 협조의 전제조건이 되는 유의사항을 공문으로 보내온 것"이라고 강조했다.주 의원은 "특검의 의도는 올림픽공원 재검표 과정에서 증거가 인멸되거나 소실돼 국민 신뢰를 잃어서는 안 된다는 원칙론"이라며 "국민의힘은 특검 요청사항에 대해 보다 구체적인 방법을 짜기 위해 국조특위 회의를 개최하자고 민주당에 제안했는데도 거부한 것은 민주당"이라고 주장했다.그러면서 현재 검증 계획으로는 특검의 실질적인 참여를 보장할 수 없다고 했다. 그는 "올림픽공원 재검증이라는 게 법률상 정해진 절차가 아니다"라며 "특검이 실효적으로, 효능감 있게 참여할 수 있는 방법을 보장해 달라고 하는데 거기에 대해 민주당이 협상 틀을 막아버린 것"이라고 말했다.국조특위 활동은 오는 31일 마무리된다. 재검표를 둘러싼 여야 합의가 사실상 깨지면서 애초 28일 예정됐던 마지막 전체회의에서 국정조사 결과보고서가 채택될지도 불투명해졌다. 국민의힘은 재검표와 별개로 결과보고서를 채택해야 한다는 입장이다. 주 의원은 "국조특위를 통해 상당히 진상이 규명된 측면이 있어서 당연히 결과보고서를 채택하자는 입장"이라며 "민주당이 그것조차 거부할 것으로 예상된다. 간사를 중심으로 끝까지 협의하겠다"라고 밝혔다.반면 윤건영 의원은 재검표가 끝내 이뤄지지 않을 경우 "보고서 채택 등 나머지 과정은 큰 의미가 없다"라고 선을 그었다. 75일 동안 이어진 선관위 국정조사가 막판 '247만 표 재검증'을 둘러싼 책임 공방 끝에 재검표는 물론 결과보고서조차 남기지 못하고 종료될 위기에 놓인 셈이다.