진보당 "인혁당 사건 희화화, 진영 초월한 일베조롱문화 확산 보여줘"

큰사진보기 ▲진보당 김종훈 대표가 8월 24일 열린 제5차 최고위원회의 모두발언에서 제5차 5·18 왜곡한 이진숙 의원에 대한 엄중한 징계를 요구했다. ⓒ 진보당 관련사진보기

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한 시사평론가가 유튜브에서 조국혁신당의 새로운 당명을 인혁당 사건에 빗대어 실언한 일을 두고 진보당이 "일베식 조롱문화를 엄단해야 한다"라고 밝혔다.김준일 평론가는 지난 26일 JTBC 유튜브 방송 '장르만 여의도'에서 조국혁신당의 새로운 당명 후보로 '민주혁신당'을 제안하고, 이를 다른 출연자가 "민혁당"이라고 줄여부르자 "다 사형당할 거 같은데"라고 말해 논란이 일었다.진보당은 27일 홍성규 대변인 명의의 서면브리핑에서 "인혁당 사건을 희화화한 것은 진영을 초월한 일베조롱문화의 확산을 보여주는 것"이라며 "맹성과 엄단이 시급하다"고 밝혔다.진보당은 "'민혁당'과 발음이 유사한 '인혁당'을 끌어온 것"이라며 "극악한 박정희 군사독재시절 중앙정보부가 민주화운동지사 8명에게 무고한 죄를 뒤집어씌워 끝내 18시간 만에 사형까지 집행했던, 국제법학자협회에서도 '사법사상 암흑의 날'로 선포했던 바로 그 비통한 역사를, 그저 농담거리·조롱거리로 갖다 쓴 것"이라고 지적했다.진보당은 "참담함과 분노스러움을 감출 길 없다"라며 "당사자와 제작진이 사과문을 내고 영상을 삭제하긴 했지만, 언제라도 어디서든 다시 또 일어날 수 있는 참극이라는 점을 주목해야만 한다"라고 밝혔다.이어 "'장르만 여의도'만 하더라도 그간 수많은 발언논란에 휩싸인 바 있지 않는가"라며 "이미 일베식 조롱문화가 진영을 가리지 않고 우리 사회 전반에 그야말로 깊숙이 그 위험한 뿌리를 내리고 있음을 직시해야 한다"고 거듭 지적했다.진보당은 "사과문과 영상삭제로 그저 땜질하고 넘어갈 문제가 아니다"며 "정치권 뿐 아니라 언론계 및 우리 사회 전반의 맹성이 필요하며, 민주주의를 심각하게 갉아먹는 일베식 조롱문화를 이번에야말로 엄단하겠다는 의지와 계획이 시급하다"고 강조했다.또한 "이런 와중에 방송통신심의위원회는 어제(26일) 다시 또 '일베 폐쇄 민원'을 각하했다"며 "반복되는 답변은 '심의에 필요한 요건을 갖추지 못했다'는 것인데, 이번 '장르만 여의도' 사태만으로도 요건은 충분하다. 이재명 대통령도 직접 '조롱, 혐오를 방치·조장하는 사이트 폐쇄'를 언급하며 그 심각성에 동의하지 않았나"고 상기했다.이에 진보당은 "즉각적인 '일베 폐쇄'로부터 '일베식 조롱문화 근절'까지 우리 사회 전반의 맹성과 성찰, 의지가 시급한 순간"이라고 밝혔다.