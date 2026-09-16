송전선로 아래 나무, 무조건 베어내는 시대 끝날까

큰사진보기 ▲기후변화로 대형산불 위험이 커지는 가운데, 송전선로 주변 수목 관리가 전력망의 안전과 산림 보전을 함께 고려해야 할 과제로 떠오르고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

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큰사진보기 ▲송전선로 주변의 수목을 무조건 제거하지 않고, 수목의 생장 특성과 전선과의 거리, 산불 위험, 생태환경 등을 종합적으로 고려해 장기적으로 관리하는 IVM 방식. ⓒ 김병모 관련사진보기

"나무에 올라가 보니 내가 하는 일이 단순히 나무를 자르는 일이 아니라는 걸 알게 됐습니다. 결국 나무와 사람이 함께 살아갈 방법을 찾는 일이더군요."

큰사진보기 ▲수목관리하는 김병모 아보리스트 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲송전선로 주변의 나무는 전력시설에는 위험요소가 될 수 있지만, 산림 생태계에서는 소중한 생명체다. ⓒ 진재중 관련사진보기

송전선로 주변의 나무를 어떻게 관리할 것인가를 놓고 산림과 전력 분야 전문가들이 한자리에 모인다. 산림청 동해안산불방지센터와 한국아보리스트협회, 한국전력공사는 오는 18일 경북 울진 덕구온천호텔&리조트에서 '산불예방 및 전력망 안정성 확보를 위한 송배전선로 통합식생관리(Integrated Vegetation Management·IVM) 국제세미나'를 개최한다. 주제는 '기후위기 시대 산불예방·전력안정·생태보전·작업자 안전을 위한 미래 전략'이다.이번 세미나가 주목하는 것은 송전선로 주변 수목관리의 패러다임 전환이다. 지금까지는 전선과 접촉할 가능성이 있는 나무를 제거하거나 가지를 잘라내는 방식이 주를 이뤘다. 그러나 기후변화로 대형산불 위험이 커지고 전력망의 안정성이 중요해지면서 단순한 벌목만으로는 한계가 있다는 지적이 나온다.송전선로 주변의 나무는 전력시설의 안전과 직결된다. 나무가 전선에 닿으면 정전으로 이어질 수 있고, 산불이 발생하면 전력시설과 산림에 동시에 피해를 줄 수 있다. 반면 위험성만을 이유로 나무를 일률적으로 제거하면 산림 생태계 훼손과 경관 변화, 반복적인 유지관리 비용 증가로 이어질 수 있다.이런 문제의 대안으로 제시되는 것이 통합식생관리, 즉 IVM이다. IVM은 송전선로 주변의 식생을 일률적으로 제거하는 것이 아니라 수목의 종류와 생장 특성, 전선과의 거리, 주변 산림환경, 산불 위험 등을 종합적으로 판단해 관리하는 방식이다.핵심은 '얼마나 많이 베어낼 것인가'가 아니라 '어떤 나무를 언제, 어떻게 관리할 것인가'다.위험성이 높은 나무는 제거하되 관리가 가능한 나무는 가지치기 등을 통해 생육을 조절하고, 장기적으로는 전선로 주변에 적합한 식생환경을 조성하는 방식이다. 이를 통해 전력망의 안전과 산림의 생태적 가치를 동시에 확보하자는 것이다.산림청이 이번 세미나를 마련한 배경에도 현장에서 발생하는 다양한 문제가 있다. 위험수목 증가에 따른 정전과 산불 위험, 제거목 처리 기준을 둘러싼 혼선, 반복적인 맹아 발생에 따른 관리비 증가 등이 대표적이다. 여기에 전문 수목관리 인력 부족과 비숙련 작업자의 안전사고 문제도 해결해야 할 과제로 꼽힌다.이 같은 변화는 전문 아보리스트들이 현장에서 경험하는 수목관리의 방향과도 맞닿아 있다. (사)한국아보리스트협회 김병모 회장은 나무에 직접 오르는 작업을 하면서 수목관리에 대한 자신의 생각이 달라졌다고 말한다.송전선로 주변 수목관리에도 이러한 관점이 필요하다. 나무를 단순한 위험요소로 볼 것이 아니라 생육 상태와 구조적 위험성을 살피고, 필요한 경우 가지치기나 제거를 선택하는 전문적인 관리가 필요하다는 의미다. 특히 산림지역을 통과하는 송전선로가 늘어나고 기후변화로 산불 위험이 커지는 상황에서는 수목관리 전문인력의 역할도 중요해질 수밖에 없다.이번 국제세미나에는 산림청과 한국전력공사, 한전KPS, 지방자치단체를 비롯해 학계와 연구기관, 국유림영림단 사회적협동조합, 한국아보리스트협회, 국제수목학회(ISA), 홍콩 CLP Power 관계자 등이 참여할 예정이다.해외 IVM 사례와 국내 송전선로 주변 수목관리 현황을 공유하고, 우리나라 산림환경에 적용할 수 있는 관리 모델도 논의한다. 아보리스트와 국유림영림단 등 전문인력의 활용, 교육과 양성 방안도 주요 논의 대상이다.이번 논의의 의미는 단순히 송전선로 주변의 나무를 어떻게 자를 것인가에 있지 않다. 기후위기 시대에 산불 예방과 전력망 안정성을 확보하면서 산림 생태계와 작업자의 안전까지 어떻게 함께 지킬 것인가가 핵심이다.전력망의 안전과 산림 보전은 반드시 둘 중 하나를 선택해야 하는 문제가 아니다. 과학적인 조사와 전문적인 수목관리, 장기적인 식생관리 체계를 갖춘다면 두 가지 목표를 동시에 추구할 수 있다.9월 18일 울진에서 열리는 국제세미나는 그 가능성을 논의하는 자리다. '나무를 베는 관리'에서 '나무를 관리하는 관리'로 전환할 수 있을지, 그리고 우리나라 송전선로 주변 수목관리의 새로운 기준을 마련하는 출발점이 될 수 있을지 관심이 모아진다.