고양시, 경제자유구역·수도권정비계획법 개정 '투트랙'…자족도시 전환 승부수

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 27일 서울정부청사와 청와대 영빈관에서 열린 ‘민선9기 시군구청장 국정설명회’를 통해 수도권 규제 완화와 도시 자족기능 강화를 위한 2대 핵심 정책건의서를 중앙정부에 전달했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 6월 30일 일산테크노밸리 현장을 방문해 상황을 점검하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 27일 서울정부청사와 청와대 영빈관에서 열린 ‘민선9기 시군구청장 국정설명회’에 참석해 경제자유구역·평화경제특구 지정과 수도권 균형발전을 위한 수도권정비계획법 개정을 담은 정책건의서를 중앙정부에 제출했다. 사진은 일산테크노밸리 전경. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 27일 서울정부청사와 청와대 영빈관에서 열린 ‘민선9기 시군구청장 국정설명회’에 참석해 경제자유구역·평화경제특구 지정과 수도권 균형발전을 위한 수도권정비계획법 개정을 담은 정책건의서를 중앙정부에 제출했다. 사진은 일산테크노밸리 조감도. ⓒ 고양시 관련사진보기

고양특례시가 경제자유구역 지정과 수도권정비계획법 개정을 동시에 추진하며 자족도시 전환을 위한 중앙정부 설득에 나섰다.민경선 고양특례시장은 27일 서울정부청사와 청와대 영빈관에서 열린 '민선 9기 시군구청장 국정설명회'에 참석해 고양시의 핵심 현안인 고양 경제자유구역·평화경제특구 지정과 수도권 균형발전을 위한 수도권정비계획법 개정을 담은 정책건의서를 중앙정부에 제출했다.이번 건의는 고양시가 그동안 안고 있던 '주택 중심 도시'의 구조적 한계를 산업과 일자리 기반을 갖춘 자족도시로 바꾸겠다는 민선 9기 시정 방향과 맞닿아 있다.고양시는 정책건의서에서 경기 북부 유일의 100만 특례시임에도 과밀억제권역 등 중첩 규제로 기업과 산업을 유치하는 데 제약이 크다고 설명했다.특히 정밀의료와 K-컬처를 전략산업으로 추진하고 있는 고양 경제자유구역이 수도권 입지 규제의 한계를 넘어 국가 차원의 첨단산업 거점으로 지정될 수 있도록 산업통상자원부의 적극적인 협조를 요청했다.평화경제특구와 관련해서도 수도권정비계획법상 공업물량 제한으로 제조·생산시설 입주가 제약되는 현실을 지적했다. 평화경제특구가 실제 산업과 일자리 창출로 이어지려면 관련 규제를 함께 풀어야 한다는 취지다.결국 경제자유구역과 평화경제특구 지정만으로는 충분하지 않다는 판단이다. 특구를 통해 기업을 유치하더라도 수도권 규제가 그대로라면 실질적인 산업 기반을 구축하기 어렵기 때문이다.고양시가 수도권정비계획법 개정을 별도의 핵심 과제로 제시한 것도 이런 이유에서다.시는 1·3기 신도시를 비롯해 17개 국가 주도 공공주택사업에 협조해 왔지만, 인구가 유입되는 만큼 기업과 일자리를 확충할 수 있는 제도적 기반은 충분하지 않았다고 강조했다.이에 ▲과밀억제권역 내 공공주택지구를 성장관리권역으로 조정할 수 있는 근거 마련 ▲수도권 내 공업지역 물량의 유연한 조정 ▲접경지역 시군 산업단지에 대한 공업지역 제한 예외 적용 등을 요구했다.이는 고양시의 요구가 단순한 '규제 완화'에 그치지 않는다는 점에서 주목된다. 국가 주도의 주택 공급에 협조해 온 수도권 도시가 이제는 그에 걸맞은 산업·일자리 기반을 확보할 수 있도록 제도 자체를 바꿔 달라는 요구이기 때문이다.민경선 시장은 "이번 국정설명회 정책건의서를 통해 국가 주택정책에 충실히 협조해 온 고양시의 구조적 한계와 자족도시 전환의 필요성을 중앙정부에 명확히 전달하려고 노력했다"며 "경제자유구역 지정을 통한 자족 거점 확보와 수도권정비계획법 개정을 통한 제도 개선을 다각도로 연계하여 차질 없이 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.고양시가 이번 건의를 계기로 경제자유구역이라는 개별 사업의 지정과 수도권 규제라는 제도적 장벽의 개선을 함께 관철할 수 있을지가 향후 자족도시 전환의 중요한 변수가 될 전망이다.