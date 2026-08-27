54년 만에 다시 스톡홀름에서... 89세 원로가 꺼낸 '빗물'

큰사진보기 ▲89세 국제사회 원로가 세계물주간에서 꺼낸 '빗물'8월 25일 SIWI World Water Week ‘Teach the Rain’ 온라인 세션에서 김학수 전 UNESCAP 사무총장(왼쪽)이 발표를 정리하며 발언하고 있다. 김 전 사무총장은 경제학자의 관점에서 빗물 이용의 장점으로 비용효과성, 단순한 기술, 다양한 지역에 적용할 수 있는 가능성을 강조했다. 맨 우측은 필자. ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲세계물주간에서 열린 ‘Teach the Rain’8월 25일 SIWI World Water Week에서 열린 온라인 세션 ‘Teach the Rain: From Rain School to UN Rain Day’ 안내문. 캄보디아 Rain School의 현장 경험에서 출발해 빗물교육과 지역사회 실천, SDG 6.1, 국제협력으로 이어지는 방안을 논의했다. 한국·캄보디아·베트남·태국·네덜란드·미국 등에서 발표자들이 참여했다. ⓒ 한무영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'빗물의 경제학'을 말하는 김학수 전 UNESCAP 사무총장김학수 전 UNESCAP 사무총장이 SIWI World Water Week ‘Teach the Rain’ 세션에서 빗물 이용에 대한 견해를 밝히고 있다. 그는 SDG 6.1의 핵심인 ‘안전하고 감당할 수 있는 식수’에 주목하며, 특히 외딴 지역과 소규모 공동체에서 빗물이 현실적인 대안이 될 가능성을 강조했다. ⓒ 한무영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 다음 글에서는 이날 발표된 ‘Teach the Rain Declaration’과 모든 물의 시작인 비를 세계가 함께 기억하자는 ‘비의 날’ 제안에 대해 이야기하고자 한다.

1972년 스웨덴 스톡홀름에서 유엔인간환경회의(United Nations Conference on the Human Environment)가 열렸다. 환경 문제를 세계적인 주요 의제로 다룬 최초의 유엔 세계회의였다. 그로부터 54년이 지난 2026년 8월 25일, 스톡홀름 국제물연구소(SIWI)가 주관하는 World Water Week에서 다시 '비'를 이야기하는 자리가 마련됐다.세션 제목은 'Teach the Rain: From Rain School to UN Rain Day'(비에게서 배우다: 레인 스쿨에서 유엔 비의 날까지). 한국을 비롯해 캄보디아, 베트남, 태국, 네덜란드, 미국 등 여러 나라의 전문가와 교육자들이 참여했다. 그리고 이날 여러 발표를 듣고 마지막으로 세션을 정리한 사람은 올해 89세인 김학수 전 유엔 아시아태평양경제사회위원회(UNESCAP) 사무총장이었다. 오랜 국제기구 경험을 가진 원로이면서 경제학자인 그가 꺼낸 것은 '빗물의 경제학'이었다.김 전 사무총장은 먼저 유엔 지속가능발전목표(SDG) 6.1을 언급했다. 그가 특히 강조한 것은 'safe and affordable drinking water', 즉 안전하면서도 사람들이 감당할 수 있는 식수였다. 물을 공급하는 것만으로 문제가 끝나는 것이 아니다. 안전해야 하고 동시에 가난한 사람이나 외딴 지역의 주민도 감당할 수 있어야 한다.이 두 조건을 동시에 만족시키는 것은 생각보다 쉽지 않다. 특히 대규모 상수도망을 설치하기 어려운 외딴 지역이나 작은 공동체에서는 더욱 그렇다. 김 전 사무총장은 이런 관점에서 빗물의 가능성을 바라봤다. 경제학자인 그는 빗물 이용의 장점을 세 가지로 정리했다.그가 가장 먼저 든 것은 비용효과성(cost effectiveness)이었다. 빗물을 이용하려면 반드시 거대한 댐이나 장거리 관로부터 만들어야 하는 것은 아니다. 지붕에 떨어지는 비를 받아 저장하는 작은 시설에서부터 시작할 수 있다. 김 전 사무총장은 큰 규모의 자금이나 투자가 필요하지 않기 때문에 비용 대비 편익이 높을 수 있다고 설명했다.이 점은 특히 소규모 공동체에서 중요하다. 인구가 흩어져 있는 지역까지 중앙집중식 수도시설을 연결하려면 긴 관로와 펌프, 전력, 유지관리 비용이 필요하다. 반면 비가 내리는 곳에서 받아 그곳에서 사용한다면 물을 먼 거리까지 운반하는 부담을 줄일 수 있다. 물의 공급만 생각하지 않고 그 물을 얻기 위해 사회가 얼마나 많은 비용을 지불해야 하는가까지 함께 생각하자는 것이다.두 번째로 김 전 사무총장이 강조한 것은 Simple Technology, 즉 단순한 기술이었다. 그는 이날 발표에서 빗물을 가라앉혀 사용하는 간단한 방식과 복잡한 처리 및 화학약품 사용을 줄일 수 있는 가능성을 강조했다. 여기서 중요한 것은 첨단기술을 무조건 배제하자는 것이 아니라 지역의 조건에 맞는 단순하고 관리 가능한 기술을 사용하자는 데 있다.개도국이나 외딴 지역에 시설을 설치할 때 가장 중요한 것은 준공식 날 얼마나 첨단 시설을 보여주느냐가 아니다. 몇 년 뒤에도 주민들이 스스로 운영할 수 있는가가 더 중요하다. 고장이 났을 때 외국 전문가를 불러야만 고칠 수 있는 시설이라면 지속가능하기 어렵다. 현지에서 이해하고 관리하고 수리할 수 있는 기술이어야 오래 살아남는다. 'Simple Technology'가 중요한 이유다.세 번째는 Applicable to anywhere, 즉 다양한 지역에 적용할 수 있다는 점이었다. 특히 중앙집중식 물 공급망에서 멀리 떨어진 곳, 고립된 지역, 작은 공동체에서는 이 장점이 더욱 중요해질 수 있다. 수도관이 오기를 기다리는 대신 그 지역에 내리는 비부터 이용하는 것이다.김 전 사무총장은 이를 통해 물의 availability(이용 가능성)와 affordability(감당 가능성)라는 두 문제를 동시에 풀 가능성이 있다고 보았다. 이것은 SDG 6.1과도 직접 연결된다. 세계 모든 사람에게 안전한 식수를 공급하려면 대도시에 적합한 하나의 방법만으로는 충분하지 않다. 인구가 적은 마을, 섬, 산간지역, 학교 등에는 그 조건에 맞는 방법이 필요하다. 수도관은 모든 곳에 갈 수 없어도 그곳에도 비는 내린다.여러 발표가 모두 끝난 뒤 세션을 정리한 사람이 89세의 김학수 전 UNESCAP 사무총장이었다. 1972년과 2026년 사이에는 54년이 있다. 이번 World Water Week에서 그 시간의 간격을 연결하는 단어가 하나 있었다. 비였다. 1972년 스톡홀름에서 세계는 인간과 환경의 관계를 본격적으로 고민하기 시작했다. 54년이 지난 지금 우리는 기후위기와 물 부족, 홍수와 가뭄이라는 훨씬 복잡한 문제를 마주하고 있다. 그동안 기술은 놀랍도록 발전했다. 그런데 어쩌면 우리가 놓친 것은 가장 단순한 질문인지도 모른다. 우리가 사용하는 물은 어디에서 시작하는가. 강과 댐과 지하수의 흐름을 거슬러 올라가면 결국 하늘에서 내리는 비를 만난다.이날 세션은 발표만 하고 끝나지 않았다. 김 전 사무총장이 여러 발표를 정리한 뒤 모더레이터가 'Teach the Rain Declaration'을 낭독했다. 김 전 사무총장도 마무리 발언에서 이날의 논의와 선언이 곧 열릴 프놈펜 빗물회의로 이어지고, 앞으로 UN Rain Day를 향한 길을 닦는 디딤돌이 되기를 기대한다고 밝혔다. 나는 이 대목이 중요하다고 생각한다. 비를 받아 사용하는 기술 하나를 소개하는 데서 끝나는 것이 아니라 비를 가르치고, 비를 다시 물관리의 출발점으로 바라보자는 생각을 국제사회가 함께 이야기하기 시작했기 때문이다.89세의 국제사회 원로가 이야기한 '빗물의 경제학'은 결국 아주 현실적인 질문으로 돌아온다. 안전한 물을 어떻게 공급할 것인가. 그리고 그 물을 모든 사람이 어떻게 감당할 수 있게 할 것인가. 특히 기존의 수도시설이 쉽게 도달하지 못하는 곳에서는 이 질문이 더욱 절실하다.그 답을 찾는 과정에서 지금까지 충분히 바라보지 않았던 물이 있다. 바로 우리 머리 위에서 내리는 비다. 지난 글에서는 복잡하게 꼬인 물 문제를 풀기 위해 빗물을 실마리로 삼아보자고 제안했다. 이번에는 경제학자의 시각에서 그 가능성을 다시 한번 살펴봤다.이날 발표된 'Teach the Rain Declaration'에는 어떤 내용이 담겼을까. 그리고 이미 세계 물의 날(World Water Day)이 있는데 왜 다시 '비의 날'을 이야기하는 것일까. 그 이야기는 다음 글에서 이어가고자 한다.