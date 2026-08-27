화성특례시, '국가대표 경제활력도시' 선정…26조 원 투자유치 성과 인정

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 24일 MARS 2026 투자유치 & 컨퍼런스개회식에서 AI 도시 화성의 비전에 대해 말하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲오석만 화성특례시 공보실장이 26일 서울 중구 페럼타워에서 열린 제4회 2026 글로벌 도시브랜드 대상 시상식에서 정명근 화성특례시장을 대신해 국가대표 경제활력도시 부문 수상 소감을 밝히고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

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화성특례시가 미래산업 육성과 대규모 투자유치 성과를 인정받아 '국가대표 경제활력도시'로 선정됐다.화성특례시는 지난 26일 서울 중구 페럼타워 페럼홀에서 열린 '제4회 2026 글로벌 도시브랜드 대상' 시상식에서 '국가대표 경제활력도시 부문'을 수상했다고 27일 밝혔다. 이 상은 도시 고유의 브랜드와 지속가능한 경쟁력 등을 평가해 우수 지방자치단체를 선정한다.이번 수상에서 눈에 띄는 것은 화성시의 투자유치 성과다. 민선8기 출범 이후 반도체·미래모빌리티·바이오 등 미래 전략산업을 집중 육성하면서 애초 목표였던 20조 원을 넘어 총 26조 957억 원 규모의 투자를 유치했다. ASML·ASM·삼성전자·기아 등 국내외 주요 기업의 투자를 끌어내며 첨단산업 거점으로서의 경쟁력을 키운 점이 평가받았다.화성시는 단순히 기업을 유치하는 데 그치지 않고 미래형 산업도시인 '화성 테크노폴' 조성, 동탄 일대 전략산업 연계형 벤처기업육성촉진지구 지정, 원스톱 투자지원 체계 구축 등을 추진해 기업과 인재가 함께 성장할 수 있는 기반을 마련해 왔다. 중소기업과 창업기업, 수출기업에 대한 지원도 확대했다.2023년 '국가대표 도시매력도 부문'에 이어 두 번째 글로벌 도시브랜드 대상 수상이라는 점도 의미가 있다. 도시의 매력뿐 아니라 투자와 산업, 기업 성장이라는 경제적 측면에서도 화성의 도시 경쟁력을 인정받았다는 것이다.정명근 시장은 "이번 수상은 화성특례시가 미래산업을 중심으로 기업과 인재가 모이고 새로운 기회가 만들어지는 대한민국 대표 경제도시로 성장하고 있음을 인정받은 결과"라고 말했다.이어 "민선 9기에는 그동안 이뤄낸 성과를 토대로 첨단 미래산업의 성장 기반을 넓히고 기업하기 좋은 환경과 양질의 일자리를 확대하겠다"며 "경제성장의 결실이 시민의 삶과 지역 곳곳에 고르게 이어지는 '행복경제특례시'를 만들어가겠다"고 밝혔다.화성시는 민선 9기 '대한민국 1등 미래첨단도시'를 목표로 우주항공산업 클러스터 허브 조성, 경제자유구역 지정, 인공지능(AI) 산업 기반 구축 등을 추진할 계획이다.