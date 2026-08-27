울산 시내버스 28일부터 파업... 김상욱 시장 "시민 불편 생각해 달라"

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장이 27일 시청 프레스센터에서 시내버스 파업 자제를 촉구하는 호소문을 발표하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시내버스 파업을 하루 앞둔 8월 27일 오후 울산시청 옆 신정시장 버스정류장에서 시민들이 버스를 기다리고 있다. ⓒ 박석철 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인터넷신문 <시사울산>에도 게재됩니다.

울산 시내버스 노사의 임금협상이 결렬됨에 따라 노조 측이 지난 파업 찬반투표를 실시해 전체 투표자의 95.7%가 파업에 찬성했다. 이에 따라 28일 첫 차부터 울산지역 시내버스 운행이 중단될 예정이다.8월 28일 파업이 시행되면 시내버스 108개 노선, 709대의 운행은 중단된다. 다만, 지선·마을·마실버스 79개 노선 171대와 세원(양산시 업체)에서 운행하는 314번, 1713번, 1723번, 1733번 등 189대는 정상 운행​된다.당장 하루 뒤 시내버스가 전면 중단될 위기에 직면하자 김상욱 울산시장이 27일 파업 중단을 촉구하는 호소문을 발표하고 "지금 필요한 것은 파업이 아니라 대화이고, 갈등이 아니라 타협"이라며 "노동자 측은 파업 결정을 재고해 주시고 사측도 한 발 양보해 함께 해결책을 찾아 달라"고 호소했다.김 시장은 "버스 노동자들이 겪고 있는 임금과 근로환경, 고용과 퇴직금 등에 대한 어려움 또한 잘 이해하고 있으며, 지난 10년간 울산시가 시내버스 노동자들의 절박한 목소리와 어려움을 충분히 살피지 못했던 점에 대해, 시를 대표하여 진심으로 사과한다"고 밝혔다.이어 "지난 8월 25일 시내버스 재정지원 방안을 발표해 법률과 관련 규정이 허용하는 범위 안에서 그리고 시민들의 동의를 얻을 수 있는 범위 안에서 가능한 최대한의 지원을 약속했다"며 "이는 법적·제도적 여건을 고려한 시가 할 수 있는 최대한의 지원 수준이라는 점이며 노사정협의회를 통해 노사의 의견을 충분히 듣고 함께 머리를 맞댄 결과"라고 밝혔다.김 시장은 "파업을 통해 시가 추가적인 지원을 결정할 수 있을 것이라는 기대는 현실적으로 어렵고 더 이상의 지원책은 안타깝게도 존재하지 않는다"며 "결국 파업은 시민들에게 불편을 초래하고, 노동자와 회사, 그리고 울산시 모두에게 부담을 안기는 무익한 결정이 될 뿐"이라고 밝혔다.이어 "버스 파업으로 인한 피해와 불편은 오롯이 매일 아침 출근길과 등굣길에 오르는 평범한 울산시민들에게 돌아간다"며 "노동자 여러분께서는 시민들의 소중한 일상을 한 번 더 생각해 주시기를 간곡히 부탁드린다"고 호소했다.김 시장은 버스업체에도 "회사 경영에 어려움이 있다는 것을 충분히 이해하고 있지만 시내버스가 상당한 시민의 세금으로 운영되는 공공서비스인 만큼, 회사의 경영 안정과 노동자의 처우 개선이 함께 이루어지는 합리적인 해법을 찾아 달라"고 요청했다.이어 "손실액에 대한 지원과 상당액의 운송수익까지 보장받는 만큼 수익을 매년 미적립 퇴직금 적립에 투입하는 등 전향적인 고민해 달라"고 요청했다.울산시는 파업에 대비해 울산 지역 전세버스 50대, 인근 부산 지역 30대, 경주 지역 20대 등 전세버스 100대를 확보해 35개 노선을 대체 운행할 예정이다. 대체 노선은 시민들의 이용이 많은 출퇴근 노선과 장거리 노선, 지역 간 연계가 필요한 노선 및 외곽 지역​을 중심으로 배치했다.울산시는 아울러 택시는 가용차량을 최대한 운행하도록 하고, 출퇴근 및 등하교 시간대에 집중 운행​토록 해 시민들의 이동 불편을 최소화해 나갈 예정이다.특히 승용차 요일제를 한시적으로 해제해 시민들이 자발적으로 승용차 함께 타기에 적극 동참​해 줄 것을 당부하는 한편 기업체에는 통근버스 이용 확대, 출퇴근 시간 조정에 협조를 당부했다. 또한 각급 학교에서도 교통상황을 고려하여 등하교 시간을 조정해 줄 것을 당부했다.출퇴근 주요 노선으로는 온산국가산단을 운행하는 246번에 4대, 518번과 725번에 각각 3대를 투입하고 현대중공업 등을 경유하는 112번, 142번에도 각각 3대를 투입한다.장거리 노선에는 울산역을 기점으로 하는 5001번부터 5005번까지 노선별로 2~3대를 비롯해,농소에서 부산 노포동을 운행하는 1224번에 3대, 석남사에서 율리를 운행하는 413번에 2대,명촌에서 UNIST를 운행하는 713번에 4대​를 투입할 계획이다.또, 외곽 지역의 교통 불편을 최소화하기 위해 농소에서 덕하를 운행하는 225번에 3대, 봉계에서 명촌을 운행하는 763번과 명촌에서 진하를 운행하는 314번에 각각 1대​를 투입한다.