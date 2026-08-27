처서 지나도 숨이 턱, 무더위 날리는 '마음' 한 병

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큰사진보기 ▲1인 1병 생수한 교회 앞에 제공된 생수 박스 사진. ⓒ 유경선 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 본인 문집에도 실립니다.

절기상 '처서'가 지나면 귀신같이 서늘한 바람이 불어오던 옛날의 기억은 이제 사실이 아닌 것 같다. 9월을 며칠 앞둔 오늘도 삼복더위 못지않은 가마솥더위가 기세를 부리고 있다. 아스팔트 위로는 아지랑이가 피어오르며 걸음걸이마저 둔하게 만들고 있다. 생업을 위해 혹은 저마다의 이유로 뼛속까지 마르는 듯한 볕 아래를 걸어야 하는 이들에게 여름은 참으로 야속하고 혹독한 계절이다.그러나 이처럼 숨이 턱턱 막히는 폭염 속에서도 사람들의 지친 마음을 시원하게 적셔주는 작은 오아시스가 있다. 군산 말랭이 마을 인근, 조용한 골목길을 지나다 보면 아기자기한 녹색 벽과 나무 울타리가 반겨주는 한 교회 앞 풍경이 눈에 들어온다. 건물 앞 노란 작은 탁자 위에는 커다란 아이스박스 하나가 놓여 있다. 그 겉면에는 "시원한 생수 가져가세요 (1인 1병)"라는 소박하지만 반가운 문구가 붙어 있다.그곳은 누군가 감시하거나 대가를 요구하는 자리가 아니다. 지나가는 사람이라면 누구나, 땀을 씻어내고 싶은 사람이라면 부담 없이 다가와 뚜껑을 열고 얼음처럼 차가운 생수 한 병을 꺼내 들 수 있는 무상의 쉼터이다. 가방을 멘 한 어르신이 잠시 걸음을 멈추고 아이스박스를 열어 생수를 집어 드는 모습은, 그 자체로 한 편의 따뜻한 수필이자 정겨운 풍경화가 된다.진정한 베풂의 가치는 이처럼 사람들의 발길이 닿는 나지막한 길목에서, 지금 당장 목이 마른 이의 갈증을 알아채는 세심한 눈길과 배려에서 싹트는 게 아닌가 한다. 뜨겁게 달아오른 길 위에서 만난 냉수 한 병은 단순히 500ml의 물이 아니라, "당신 오늘 참 고생이 많습니다. 힘내세요"라는 정성 어린 응원의 메시지인 셈이다.아이스박스에 연신 새 생수를 채워 넣는 이들의 손길에는 생색이나 자랑이 없다. 보이지 않는 곳에서 조용히 헌신하는 그 마음 덕분에, 짜증 섞인 한숨으로 가득했던 골목길은 이내 고마움과 온기로 채워지고 있다. 물 한 모금에 목을 축인 이들은 다시 땀을 흘리며 자신의 길을 걸어가겠지만, 그들의 가슴속에는 얼음물보다 더 진하고 시원한 이웃 사랑의 감동이 오래도록 잔물결로 남을 것이다.기후변화와 유난히 기승을 부리는 무더위로 모두가 지쳐가는 요즘이다. 하지만 삭막한 아스팔트 한복판에 차려진 작은 생수 상자처럼, 타인의 노고를 헤아리고 나눔을 실천하는 이들이 있기에 세상은 여전히 살만하고 아름답다. 늦여름의 폭염도 결코 이겨내지 못할 따뜻한 베풂의 미학, 그것이 오늘 말랭이 마을 골목길이 우리에게 건네는 가장 아름다운 선물이 될 것이다.