국민의힘, 대법에 10개 지역 선거무효소송 제기

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 27일 경기 고양시 소노캄 고양에서 열린 2026 국민의힘 국회의원 연찬회에서 잠시 생각에 잠겨 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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국민의힘이 6·3 지방선거 일부 지역에 대한 선거무효소송 소장을 대법원에 접수했다. 중앙선거관리위원회가 국민의힘이 제기한 선거소청을 모두 기각하자 법적 후속 조치에 나선 것이다.국민의힘 법률자문위는 이날 서울·경기·인천 광역단체장 및 광역의원 비례대표선거 6건과 송파구 관련 4개 선거 등 총 10건에 대한 소장을 제출한다고 밝혔다. 서울시장 및 서울시의회 비례대표선거 2건을 비롯해 경기·인천 지역 등 총 6개 선거에 대한 소장은 이날 오전 대법원에 접수했다.앞서 지난 12일, 중앙선관위는 국민의힘이 제기한 선거소청을 모두 기각하면서 "일부 투표소의 투표 용지 부족으로 인한 투표 중단 부분은 선거에 관한 규정 위반이 인정되나, 그 규정 위반이 선거 결과에 영향을 미친 것으로 볼 수 없다"라고 그 사유를 밝혔다.이러한 기각 소식에 당시 장동혁 국민의힘 대표는 "처음부터 중앙선관위에 대해서는 크게 기대하지 않는다"라며 "선관위가 소청을 기각한다면 반드시 법원으로 가서 소송을 제기해 제대로 다퉈보겠다"라고 선거무효소송을 예고한 바 있다.이날 소장을 제출한 김태규 법률자문위원장은 "122건의 선거소청을 제기했는데 전부 다 각하 내지 기각됐다"라며 "선관위의 선거 관리 부실은 언론과 국정조사 등을 통해 충분히 드러났고 그 정도도 굉장히 심하다는 게 국민 대부분에게 공유가 되었다"고 말했다.김 위원장은 "그럼에도 불구하고 선거소청을 일괄 기각한 건 굉장히 유감스럽고 선관위가 스스로 자정할 능력도, 의지도 없다는 것"이라며 "이런 상황에선 사법부의 판단을 통해서 잘못을 밝혀내는 것이 바람직하다고 생각해 선거무효소송을 하게 되었다"라고 소장 제출의 이유를 설명했다.함께 소장을 제출한 최수진 의원도 "국민의 기본권과 참정권의 손상은 자유민주주의에서 아주 큰 잘못이다. 단순히 투표 한 장의 문제가 아니다"라며 "국민이 주권인 참정권을 잃었다. 법원의 현명한 판단을 바란다"고 말했다.'법원에 어떤 판단을 기대하고 있나'라는 취재진의 질문에 김 위원장은 "소송의 결과를 예측하고 얘기할 필요는 없을 것 같다"라면서도 "현재 나온 증거들만으로도 선거가 굉장히 잘못 운영되었다는 건 충분히 확인이 되었다고 본다"라며 "그러한 현실을 정확히 인지하고 특히나 참정권 침해라는 사안의 중대성을 감안하면 법원도 현명한 판단을 할 것이라고 기대한다"라고 답했다.다음 달 7일부터 본격적으로 수사를 착수하는 선관위 특검(이태한 선거관리위원회 특별검사)이 우선적으로 살펴봐야 할 문제를 묻는 말에는 "지금 문제가 되는 부분들 전반적으로 살펴봐야 한다"라며 "제대로 진상을 밝혀내서 국민의 불안감과 실망을 해소하겠다는 특검의 강한 의지가 필요하다고 생각하다"라고 말했다.한편 공직선거법 제224조에 따르면 "대법원이나 고등법원은 선거쟁송에 있어 선거에 관한 규정에 위반된 사실이 있는 때라도 선거의 결과에 영향을 미쳤다고 인정하는 때에 한하여 선거의 전부나 일부의 무효 또는 당선의 무효를 결정하거나 판결한다"라고 명시되어 있다.즉, 이미 밝혀진 대로 선거 과정에서 선관위 측의 절차상 위반이나 투표 중지 등의 사태가 인정되더라고 그것이 선거 결과에 영향을 주었을 때만 선거 무효를 결정할 수 있다는 것이다.국민의힘은 "투표 중단으로 투표소 방문을 포기하거나 대기 중 돌아간 유권자 등의 규모를 정확히 산정하기 어려운 만큼, 후보자 간 득표 차만으로 선거 결과에 영향이 없었다고 단정할 수 없다"라고 주장하고 있지만 이미 선관위가 선거소청을 기각하며 선거 결과에 영향이 없었다고 판단한 만큼 법원이 다른 결정이 할 가능성은 적어 보인다.