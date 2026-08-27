"기후위기 부담, 어려운 사람에게 떠넘기지 않겠다"... 추미애표 '기후정의' 시동

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 27일 오전 성남시 더블트리 바이 힐튼 판교에서 개최된 '2026년 제8회 청정대기 국제포럼'에서 개회사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 27일 오전 성남시 더블트리 바이 힐튼 판교에서 개최된 '2026년 제8회 청정대기 국제포럼'에서 개회사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경긷죄사가 27일 오전 성남시 더블트리 바이 힐튼 판교에서 개최된 '2026년 제8회 청정대기 국제포럼'에서 이수진 국회의원, 박지혜 국회의원, 산드로 데마이오 WHO ACE 센터장, 국제사회, 국내외 전문가들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 기후위기의 피해와 책임을 사회 구성원들이 공정하게 나누는 '기후정의'를 경기도 기후정책의 핵심 기조로 제시했다. 전환 과정에서 발생하는 이익은 함께 나누고 피해는 공동체가 책임지며, 과학과 데이터를 활용해 기후재난에 선제적으로 대응하겠다는 것이다. 기후위기를 환경 문제에만 한정하지 않고 사회적 불평등의 문제로 바라보겠다는 추미애 지사의 정책 방향이 구체화되고 있다.경기도는 27일 더블트리 바이 힐튼 판교에서 국내외 지방정부와 국제기구, 전문가, 도민 등 200여 명이 참석한 가운데 '제8회 청정대기 국제포럼'을 개최했다. '청정대기를 넘어 기후위기 대응으로(Air·Beyond·Climate)'를 주제로 열린 이번 포럼에는 중국 장쑤성·광둥성, 캄보디아 캄폿주, 몽골 울란바토르 등 3개국 4개 지방정부와 유엔 아시아태평양경제사회위원회(UN ESCAP), 세계보건기구 아시아태평양 환경보건센터(WHO ACE) 관계자 등이 참여했다.추미애 지사는 개회사에서 폭염과 가뭄, 폭우가 반복되는 '복합재난'이 더 이상 미래의 경고가 아니라 현실이라고 진단했다. 특히 같은 기후재난이라도 어린이와 어르신, 건강이 좋지 않은 사람, 경제적으로 어려운 사람들이 더 큰 피해를 당한다며 기후위기가 자연의 위기인 동시에 사회의 불평등을 드러내는 위기라고 강조했다.책임과 대응 역량 역시 국가와 지역, 계층에 따라 다르다는 점도 짚었다. 이에 따라 기후위기 대응을 단순히 '모두 함께 노력하는' 수준에 머물러서는 안 되며, 더 많이 배출해 온 곳이 더 큰 책임을 지고 더 많은 역량을 가진 곳이 먼저 행동해야 한다는 논리를 제시했다.추미애 지사는 이를 '기후정의'로 규정했다. 그는 "기후정의는 어려운 나라와 사람을 돕는 선의나 시혜의 문제가 아니라 성장의 책임을 공정하게 나누고, 미래 세대에게 떠넘긴 부담을 되돌려 놓는 문제"라고 밝혔다.추미애 지사가 제시한 기후정의는 선언에 그치지 않는다. 경기도는 태양광 발전 수익을 주민에게 돌려주는 '경기햇빛마을', 기후재난으로 인한 건강피해를 보장하는 '경기기후보험', 기후·에너지·환경 데이터를 통합한 '경기기후플랫폼' 등을 추진하고 있다.추 지사는 "전환의 이익을 함께 나누고, 피해는 공동체가 함께 책임지며, 위험은 과학과 데이터로 한발 앞서 대비하는 것, 기후위기의 부담을 어려운 사람에게 떠넘기지 않는 것"을 경기도가 생각하는 기후정의라고 설명했다.이번 포럼은 이런 기후정책을 대기오염 문제와 연결하고 국제적 협력으로 확장하기 위한 자리이기도 했다. 경기도는 청정대기 정책의 경험을 공유하는 데서 나아가 기후위기와 대기오염을 하나의 문제로 보고 지방정부 간 공동 대응 방안을 모색했다.포럼에서는 박태웅 녹서포럼 의장이 'AI가 다시 쓰는 탄소 거버넌스'를 주제로 기조강연을 했다. 이어 '기후와 대기, 하나의 위기'를 주제로 한 인사이트 세션과 '경기도에서 시작하는 아태지역 기후·대기 혁신', '맑은 공기를 위한 국제사회의 약속'을 주제로 한두 차례 국제세션이 진행됐다.인사이트 세션에서는 박록진 서울대학교 교수와 조진균 한밭대학교 교수, 도른 에밀리 경기도 홍보대사가 참여해 기후변화와 대기질의 연관성을 비롯해 인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 전력수요와 탄소배출 등 기후·대기·AI가 일상에 미치는 영향을 짚고 대응 방향을 논의했다.국제세션에서는 중국 장쑤성·광둥성, 캄보디아 캄폿주, 몽골 울란바토르 등 아태지역 지방정부가 각 지역의 기후·대기 정책과 사례를 공유했다. UN ESCAP과 WHO 아시아태평양 환경보건센터, 캄보디아 환경부 관계자 등은 도시 대기질 개선과 기후 회복력을 높이기 위한 지방정부 간 협력 전략과 대기질 모니터링 현황 등을 논의했다.경기도는 포럼에 앞서 25~26일 UN ESCAP과 함께 아태지역 지방정부 관계자를 대상으로 '경기도 기후위기·대기오염 저감 우수정책 확산 협력프로그램'도 운영했다. 참가자들은 경기도의 기후·대기 정책과 우수사례를 공유하고 관련 현장을 방문하며 각 지역에 적용할 수 있는 정책을 살폈다.경기도는 앞으로 UN ESCAP 등 국제기구와 아태지역 지방정부와의 협력을 확대하고, 도가 축적한 대기질 개선 경험과 데이터 기반 기후정책을 공유한다는 계획이다.기후위기의 피해가 사회적 약자에게 더 크게 돌아가는 현실에서 추미애 지사가 제시한 '기후정의'는 환경을 넘어 복지와 안전, 경제의 문제이기도 하다. 결국 관건은 기후정의를 선언에 그치지 않고 실제 예산과 정책으로 얼마나 구현하느냐에 있다. 추 지사가 강조한 "더 맑은 공기, 더 안전한 기후, 더 나은 미래"를 위해 경기도가 먼저 행동하겠다는 약속이 구체적인 정책 성과로 이어질지 주목된다.