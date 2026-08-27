전남광주 시민사회 "20조 통합지원금, 반도체 투자 규탄"

큰사진보기 ▲광주 군공항, 호남권 반도체 클러스터 후보지. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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전남광주통합특별시 시민사회는 27일 "정부와 통합특별시가 시민의 충분한 동의와 사회적 논의 없이, 행정통합 인센티브 20조 원을 반도체 산업에 투자하는 등 사용처를 일방적으로 결정해서는 안 된다"고 촉구했다.광주경제정의실천시민연합은 이날 성명을 내고 "정부가 지원을 약속한 4년 최대 20조 원 중 6조 원을 2027년부터 2030년까지 서남권 반도체 클러스터 조성에 투입하기로 한 것에 대해 심각한 우려를 표한다"며 이같이 밝혔다.광주경실련은 "20조 원은 정부나 행정기관의 재량으로 생긴 여유 재원이 아니라 행정통합에 동의한 시민과 도민에게 돌아가야 할 통합의 성과"라며 "그 목적에 맞게 시민의 편의와 복지 증진, 생활환경 개선 등 시민이 실제로 체감할 수 있는 분야에 사용돼야 한다"고 강조했다.또 "무엇보다 20조 원이 국가가 본래 부담해야 할 국가사업의 대체 재원으로 사용돼선 안 된다"며 "이는 시민에게 추가로 주어지는 통합 인센티브의 취지를 훼손하는 것"이라고 비판했다.이어 "반도체 산업과 기업 투자를 반대하지 않는다"며 "다만 공공재정이 투입된다면 그에 상응하는 지역 일자리 창출, 지역기업 참여, 세수 증대, 기술 이전, 시민 편익 등 구체적이고 검증할 수 있는 지역 환원 효과가 보장돼야 한다"고 말했다.그러면서 ▲20조 원 지원 기간과 지원 방식에 대한 법적 근거 마련 ▲시민사회·전문가·지방의회 등이 참여하는 공개적인 논의와 검증 절차를 통한 사용처 결정 ▲20조 원 사용 계획 수립·집행·평가에 대한 시민 감시 제도 및 장치 마련 등을 촉구했다.광주경실련은 "행정통합의 주인은 정부도, 정치권도, 특정 기업도 아닌 시민이며, 재정 사용을 결정하고 감시할 권리 역시 시민에게 있어야 한다"며 "정부와 통합특별시가 시민의 의사와 무관하게 20조 원의 사용처를 정해선 안 된다. 20조 원의 약속은 반드시 시민의 몫으로 남아야 한다"고 덧붙였다.전남광주지역 27개 시민사회단체로 구성된 광주시민단체협의회도 이날 성명을 내고 "행정통합 인센티브 20조 원 중 6조 원을 호남권 반도체클러스터 조성 사업에 쓰겠다는 정부의 발표를 강력히 규탄한다"고 밝혔다.협의회는 "정부의 이번 발표 후 20조 원을 '도로조(줘)'라고 불러야 한다는 말까지 나오는 실정"이라며 "중앙정부가 통합지원금 20조 원을 마치 자기 주머니의 돈처럼 굴며 통보하듯이 발표하는 행태는 전남광주통합특별시민들을 무시이고 조롱하는 것"이라고 비판했다.이어 "더 이상 20조 원에 대해 중앙정부가 사용처를 정하지 말라"며 "전남광주통합특별시와 민주당은 20조 원의 사용처를 중앙정부가 추가로 지정하지 못하도록 재정 자율성을 제도적으로 보장하는 방안을 즉각 마련하라"고 촉구했다.또 "군공항 이전, 공공기관 이전, 국가사무 이양비용, 기존 국비 사업 등을 20조 원에 포함하는 폭거가 일어나지 않도록 분명한 제도적 보완책을 마련하고, '조삼모사', '도로조' 행태로 지역 공동체를 우롱할 수 없도록 특별법을 개정해야 한다"고 덧붙였다.