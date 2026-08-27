'전라도 혐오' 없어지는 방법 물으니... 교수의 충격적인 대답

▲<무등일보>는 일베 이용자와 광주에서 서울로 올라온 청년의 이야기를 나란히 담아, 누군가 ‘재미’로 소비하는 혐오가 다른 누군가의 삶에는 상처로 남는 현실을 보여줬다. ⓒ 무등일보 관련사진보기