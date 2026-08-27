"지천댐 추진 밀실 결정, 인정 못해"... 반대 투쟁 계속

큰사진보기 ▲환경부의 지천댐 추진 발표가 나온 27일. 지천댐 반대 대책위 소속 주민들은 이날도 청양군청 앞에서 지천댐 건설을 반대하는 내용을 담은 피켓을 들고 시위에 나섰다. ⓒ 지천댐 반대 대책위 제공 관련사진보기

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지천댐 건설 추진 소식이 전해지자, 지천댐 반대 대책위 소속 주민들이 "지천댐은 댐 건설 최종 후보지에서 제외된 댐"이라며 댐 건설 반대 투쟁을 계속 이어갈 것이라고 경고하고 나섰다.앞서 윤석열 정권은 지난 2024년 7월 기후위기에 대응하겠다며 14곳의 신규댐 건설 계획을 발표했다. 당시 지천댐은 후보지가 아닌 후보지(안)에 포함됐다. 지천댐 반대 주민들은 윤석열 정권 당시부터 현재까지 2년 넘게 댐 건설을 반대하며 투쟁을 벌이고 있다.이런 가운데 기후에너지환경부는 27일 "공론화위원회 운영과 대안 검토 등을 바탕으로 지천댐(청양·부여), 아미천댐(연천), 병영천댐(강진), 희야강댐(울산), 고현천댐(거제)의 5곳의 댐을 추진하겠다"고 발표했다.김명숙 지천댐 반대 공동대책위원장은 이날 "윤석열 정부에서도 댐 건설 최종후보지에서 제외된 지천댐"이라며 "기후에너지환경부가 주민과 청양군, 충남도도 모르게 민간위원 6명을 선정해서 밀실 회의로 6000억 원짜리 댐 건설을 결정했다. 국민과 언론에는 공론화로 댐 건설 결정했다고 발표하며 국민을 우롱하고 있다"라고 비판했다.그러면서 "댐 건설을 강행하던 기후부가 자신들 입맛대로 선정한 겨우 6명이 기후부 주도하에 비밀회의를 하는 게 국민주권정부의 공론화인가"라고 반문했다.지천댐 반대 대책위는 이날 성명을 통해 "사실 왜곡과 감언이설로 청양군민의 소중한 자원인 지천의 물과 생태계를 강탈하기 위한 지천댐 건설에 분노한다"라며 "지속가능한 공동체 해체, 환경파괴로 지역발전을 가로막고 인구 감소로 지역 소멸 부추기는 지천댐 건설 계획을 당장 백지화하라"고 촉구했다.그러면서 "청양군민의 지천댐 반대운동은 34년째이다. 1991년과 1999년, 2012년 모두 군민의 의지로 댐 건설을 막았다"라며 "이번에도 우리는 결코 물러서지 않을 것이다. 반드시 지천댐 백지화를 이루어 낼 것"이라고 밝혔다.