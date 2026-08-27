추미애 "경기도를 세계 친환경 반도체 산업의 새로운 기준으로 만들겠다"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 27일 오전 성남시 더블트리 바이 힐튼 판교에서 열린 '경기도 X 글로벌 반도체 주요기업 간담회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 27일 오전 성남시 더블트리 바이 힐튼 판교에서 열린 '경기도 X 글로벌 반도체 주요기업 간담회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 27일 오전 성남시 더블트리 바이 힐튼 판교에서 열린 '경기도 X 글로벌 반도체 주요기업 간담회'에서 사이피 SEMI 부사장 및 국내외 반도체기업 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 경기도를 세계 최대 반도체 클러스터를 넘어 첨단기술과 친환경에너지가 함께 성장하는 '세계 친환경 반도체 산업의 새로운 기준'으로 만들겠다는 구상을 내놨다. 반도체 산업의 경쟁력을 좌우하는 요소를 기술력뿐 아니라 안정적인 친환경 전력 공급까지 넓혀, 경기도의 산업정책과 에너지정책을 함께 추진하겠다는 전략이다.추미애 지사는 27일 성남의 한 호텔에서 삼성전자, SK하이닉스, 애플, 아마존웹서비스(AWS), ASML, 마이크로소프트, 퀄컴 등 글로벌 기업과 글로벌반도체협회(SEMI) 관계자들이 참석한 가운데 '글로벌 반도체기업 재생에너지 정책간담회'를 열었다.이 자리에서 추 지사는 "경기도가 하려는 것은 단순히 반도체 공장을 몇 군데 더 유치하는 것이 아니라 생산부터 첨단 패키지, 연구인력과 산업 기반시설까지 반도체 전주기가 가장 빠르고 안정적으로 연결되는 세계 최고 수준의 완결형 생태계를 만드는 것"이라고 밝혔다.추미애 지사는 특히 전력 인프라를 반도체 산업의 핵심 경쟁력으로 꼽았다. 그는 "반도체 경쟁은 나노미터에서 시작하지만, 산업의 승부는 기가와트급 친환경 전력 인프라를 제대로 공급할 수 있느냐에 달려 있다고 본다"고 강조했다.이는 글로벌 반도체 기업들이 생산 과정의 탄소 감축과 RE100 달성을 요구받는 현실을 반영한 것이다. 아무리 첨단 공장과 연구개발 역량을 갖춰도 대규모 전력을 안정적으로 공급받지 못하거나 재생에너지를 적기에 확보하지 못한다면 기업의 투자와 수출 경쟁력을 유지하기 어렵다는 판단이다.경기도는 2030년까지 재생에너지 보급 규모를 10GW로 확대한다는 목표를 세우고 산업단지와 공장 지붕, 영농형·수상형 태양광, 국·공유지와 유휴부지 등을 활용할 계획이다. 시화·화옹지구, 평택호·평택항, 경기북부 민통선 일대 등에서는 공공 주도의 대규모 재생에너지 사업도 추진한다.여기에 ESS와 분산에너지 특구, 가상발전소(VPP) 등을 연계해 재생에너지의 간헐성을 보완하고, 기업별 재생에너지 수요를 파악해 발전사업자와 연결하는 등 RE100 이행 지원에도 나선다.경기도가 주목하는 또 하나의 과제는 용인 반도체 클러스터다. 경기도에 따르면 용인 반도체 클러스터에서는 2040년까지 15.5GW 규모의 전력 수요가 예상된다. 이에 따라 재생에너지 확대뿐 아니라 송·변전 설비 조기 구축과 ESS 확충 등 안정적인 전력망 확보가 병행돼야 한다.이번 간담회에서 기업들이 대규모 전력망과 함께 필요한 재생에너지를 적기에 확보할 수 있는 제도와 기반시설 마련을 강조한 것도 같은 맥락이다. 경기도는 기업별 수요와 애로사항을 구체화해 후속 협의를 진행하고, 산업단지 태양광 확대와 RE100 관련 제도 개선을 정부에 건의할 예정이다.결국 추미애 지사의 구상은 반도체 생산시설을 얼마나 많이 모으느냐에서 한발 더 나아가 '어떤 에너지로 반도체를 생산할 것인가'까지 경쟁력의 범주에 포함시키겠다는 것​이다. 반도체와 AI 등 전력 다소비 산업의 투자가 이어질수록 전력 확보는 산업 유치의 전제가 되고, 탄소중립과 RE100은 글로벌 공급망 참여를 위한 조건이 될 가능성이 크다.추미애 지사는 "'경기도에 오면 가장 빨리 사업할 수 있다'는 신뢰를 만들기 위해 도지사 직속 초격차반도체전략위원회를 가동하고 있다"며 "경기도를 세계 최대 반도체 클러스터에 그치지 않고 첨단기술과 친환경에너지가 함께 성장하는 세계 친환경 반도체 산업의 새로운 기준으로 만들겠다"고 밝혔다.다만 10GW 재생에너지 보급과 대규모 전력망 확충은 경기도만의 노력으로 단기간에 해결하기 어려운 과제다. 송·변전 설비 확충과 발전사업 인허가, 주민 수용성, 재생에너지 조달 비용 등 넘어야 할 과제가 적지 않다. 결국 이번 구상이 선언에 그치지 않으려면 중앙정부와 전력 당국, 기업, 지역사회가 함께 실행력을 확보하는 후속 조치가 관건이 될 전망이다.