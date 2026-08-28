태어났지만 텅 빈 아들 주민번호, '이상한 나라' 대한민국

한국 땅에서 태어났지만 한국인 자격이 주어지지 않았던 아이, 그 아이를 불안정한 체류자격으로 키우고 있는 외국인 엄마. ‘이상한 나라의 문완나’ 이야기입니다.

큰사진보기 ▲캄보디아 비혼 이주여성 문완나씨와 한국인 아들 다니엘의 과거 외국인등록증. ⓒ 문완나 관련사진보기

투명 인간

그림자 인간

유령처럼 분류된 아들

"출생신고는 어떻게 해요? 국적취득은 어떻게 해요? 주민번호는 어떻게 만들어요?"

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큰사진보기 ▲문완나씨가 지난 6월 충남 논산 자택에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"남자는 아이를 원한다고 했었어요. 그런데 제가 임신한 다음부터 점점 이상해졌어요. 애기 생겼으니 헤어지자고, 낙태하라고 했어요. 제가 뭘 잘못했는지 얘기해달라고 해도 헤어지자고, 낙태하라고 했어요. 행복했던 (시간이), 지옥같은 (시간으로), 바뀌었어요."

큰사진보기 ▲문완나씨와 아들 다니엘이 지난 6월 충남 논산 자택에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"아기가 죽든 살든 상관없다. 네가 한국에 있고 싶으면 불법으로 살든 알아서 해라. 나한테 연락하지 마라."

그 남자처럼 아기를 버릴 순 없었다

완나씨는 다니엘을 한국에서 홀로 키우기로 했다.

한국에서 태어나도 '한국 국민'은 쉽게 주어지는 자격이 아니었다.

큰사진보기 ▲지난 6월 충남 논산 자택에서 다니엘이 풋살대회에서 받은 트로피를 자랑하며 보여주고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

'존경하는 재판사(재판관)님, 저는 아이에 대한 단독 친권을 원합니다.' - 2020년 2월 18일 완나씨가 재판부에 쓴 글

"사람들 대부분 몰라요. 시청에 물어봐도 모르고, 출입국에 전화해도 몰라요. 다니엘 출생신고 하려고 서류 들고 가도 모르고, 주민번호 뒷자리가 왜 없냐고 물어봐도 몰라요. 그러면 누가 알아요? 다 모른다고 하면 저는 어떡해요? "

큰사진보기 ▲캄보디아 비혼 이주여성 문완나씨의 ‘등록 외국인 기록표’ 일부. 체류자격이 E-9(비전문취업)에서 G-1(기타)으로, F-1(방문동거)으로 바뀌어 간 기록이 담겨 있다. F-6(결혼이민)으로 체류자격 변경을 신청했으나 불허된 내용도 포함돼 있다. ⓒ 문완나 관련사진보기

F-1은 "이상한 비자"

양육과 생활에 적잖은 돈이 드는데도 취업이 원칙상 불가하고 "제한적인 취업만 허용"됐다

'대한민국 국적의 자녀를 홀로 양육하는 외국인이 안정적으로 자녀를 양육하기 위해선 무엇보다 안정적이며 사회보장제도 적용이 가능한 체류자격이 주어져야 하므로, 이에 대한 개선도 조속히 이뤄져야 한다.'

(F-1보다) 체류자격 외 활동허가 절차가 신속해졌다(기존 1~3개월에서 일주일 내 수준으로 처리기간 단축)

체감되는 변화는 아직

큰사진보기 ▲지난 6월 충남 논산 자택에서 문완나씨와 다니엘이 서로 마주보며 웃고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"1345번(외국인종합안내센터)에 전화해 F-1-4에 대해 물어봤는데, 원래 제 비자(F-1-1)랑 비슷하대요. F-1-4로 국민연금이랑 고용보험 가입할 수 있는지도 물어봤는데 모른대요. 좋은 효과를 기대했는데 머리가 더 아파요.

저는 국민연금도 고용보험도 없고 은행 대출도 안 돼요. '체류자격 외 활동허가'도 근로계약서가 있어야 받을 수 있어요. 그런데 (사장님 입장에선) 일해보고 마음에 들어야 계약해주잖아요. 그래서 계약서 먼저 받는 거 힘들어요. 매년 활동허가 연장할 때도 스트레스받아요. 서류 뗄 때마다 그 남자 이름이 보여요. 잊고 싶었던 과거가 계속 따라 나와요."

완나씨와 다니엘의 삶을 뒷받침하는 방안은 국내에 여전히 부족

한국에서 태어난 외국인 아동의 출생등록을 보장하기 위한 법안은 현재 국회에 발의됐으나 계류 중

국적취득 단계의 아동은 복지 사각지대에서 제외되고 있다

큰사진보기 ▲문완나씨가 지난 3월 국회 의원회관에서 열린 ‘비혼 이주여성의 안정적 국내 체류와 자녀 양육권 보장 방안’ 토론회에 당사자 발언자로 참석해 발언하고 있다. ⓒ 문완나 관련사진보기

"국회의원님들도 모를 수 있으니까, 누가 얘기 안 하면 모르니까…"

"저는 한국에서 여러 어려움에 직면했습니다. 고용보험 미가입, 국민연금 미가입, 금융서비스 이용 제한, 복잡한 행정 절차…"

큰사진보기 ▲문완나씨가 지난 6월 충남 논산에서 퇴근 뒤 차를 타고 자택으로 이동하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"어려운 이주여성들이 잘 살면 좋겠거든요."

"어렸을 때 기자가 되고 싶었어요. 한국에 온 캄보디아 노동자들이 무슨 일 하는지, 힘든 점은 뭔지 인터뷰하고 사진 찍고 할 거예요. 사람들 도와줄 수 있는 일, 진짜 꼭 할 거예요."

"엄마가 외국인이니까 너도 외국인이지?"

"로봇을 좋아해서 로봇 박사를 한대요. 그래서 저는 로봇으로 사람 돕는 일을 하라고 했어요. 다니엘이 좋은 사람이 되길 바라요. 와이프한테 잘하는 좋은 남편, 좋은 아빠가 되길 바라요."

큰사진보기 ▲다니엘이 지난 6월 충남 논산 자택에서 공부하고 있다. 책상 한쪽에 다니엘이 갖고 노는 로봇 장난감과 큐브가 보인다. ⓒ 복건우 관련사진보기

다니엘과의 남은 시간은 10년. 다니엘이 성년(만 19세)이 되면 완나씨는 한국을 떠나야 한다. F-1이라는 불완전한 체류자격 때문

"전 제 아들을 건강하고 올바른 대한민국 국민으로 키우고 싶어요."

"한국은 다니엘의 조국이에요. 저는 다니엘이 성인이 될 때까지라도 지금보다 안정적으로 일할 수 있는 비자를 받으면 좋겠어요. 고용보험과 국민연금도 받을 수 있으면 좋겠어요. 그래서 간곡히 부탁드립니다. 저를 한 아이의 '엄마'로 바라봐 주세요. 한국인 아이를 홀로 키우는 엄마가 '보호'의 대상이 되게 해주세요. "

(* 다음주 2편에선 국회를 다시 찾은 완나씨가 국회의원들과 만나 '국회의 과제'를 이야기합니다.)

190403-( ).2019년 4월 3일 세상에 왔지만 주민번호 뒷자리가 텅 비어있던. 태어나면 누구나 받을 수 있는 건강보험도 받을 수 없던. 2년 가까이 존재하지 않던. 그 아들의 '존재'를 인정받기 위해 엄마가 서류를 들고 다니며 물었다.시청으로, 읍사무소로, 출입국으로 알 만한 사람들을 찾아다니며 묻고 물어도 아는 사람은 없었다.캄보디아를 떠나 한국에서 살아가는 이 엄마의 이름은 '문완나(35)'. 한국에 온 지 12년, 캄보디아인 엄마로 살아간 지는 7년이 됐다. 아들이 가까스로 '한국인' 자격을 얻고 나서도 완나씨를 따라다니는 불안은 여전했다. 체류자격이 불안정하고 사회보험이 불완전한 그는 "저 같은 경우가 별로 없기 때문에 보호해주는 법도 별로 없더라"고 그 이유를 생각했다. 한국인 자녀를 홀로 키우는 '비혼 이주여성', 그가 겪는 현실의 이야기였다.완나씨는 1991년 캄보디아에서 태어났다. 캄보디아 남부 타케오 주 시골 마을엔 흑백 TV가 있는 집이 세 곳뿐이었다. 한국 드라마가 해외로 본격 수출되던 시기였다. SBS 드라마 <서동요>(2005)가 방영될 때면 TV 있는 집으로 마을 사람들이 모여 앉았다. 완나씨도 그중 하나였다. 백제 서동과 신라 선화공주의 사랑 이야기를 좋아했다. "모르는 나라"였던 한국이 궁금해지기 시작한 것도 그때부터였다.대학에 가서 한국어를 공부한 완나씨는 일자리를 찾아 2014년 한국으로 건너왔다. 고용허가제(비전문취업 E-9 비자)를 통한 입국이었다. 완나씨는 충남 논산에서 일했다. 논산엔 4월마다 캄보디아 설날 축제(쫄츠남)가 열릴 정도로 캄보디아인이 많았다(2026년 6월 말 1861명으로 등록외국인 중 1위). 공장에 다니던 완나씨는 2018년 3월 지인에게 소개받은 한국 남자와 교제하다 결혼을 약속했다. 같은 해 9월로 결혼식을 잡고 7월엔 아이도 임신했다.그러자 남자의 태도가 180도 바뀌었다. 결혼도 전에 생긴 아이를 빌미로 남자가 갑자기 이별과 낙태를 요구했다고 완나씨는 떠올렸다.완나씨는 헤어지고 3개월 뒤 이별의 이유를 알게 됐다. 남자는 완나씨와 만나는 중 다른 베트남 여성과 혼인신고를 했고(2018년 4월), 완나씨와 이별한 뒤 그 여자와도 이혼했다(2018년 11월). 남자의 이혼을 앞당기기 위한 수단으로 자신의 임신이 이용됐다는 생각에 완나씨는 분노했다. "그가 솔직하게 얘기했다면 교제도 하지 않았을 거"라며 화를 냈다.입덧으로 몸은 야위어 갔다. 체중이 56㎏에서 48㎏까지 줄었다. 거처 없이 지인들 집을 전전하다 한 산부인과에서 아들을 낳았다. 성은 김, 이름은 다니엘, 2019년 4월 3일생(현재 만 7세). 완나씨는 다니엘과 캄보디아로 돌아가려 했지만 대사관이 요구하는 "아빠 동의서"가 없어 가지 못했다. 성만 물려주고 아빠 역할을 내쳐버린 남자의 마지막 말을 완나씨는 또렷이 기억했다.그러나 다니엘이 한국 국적과 주민번호를 받으려면 반드시 거쳐야 하는 절차가 있었다. 한국인에게도 복잡한 그 절차들을 일일이 헤아리며 완나씨는 다니엘의 존재 이유를 소명하고 다녔다.완나씨가 불완전한 한국어로 판사에게 간청했다. 첫 번째 문턱은 '인지'였다. 혼인 외 출생자에 대해 생부나 생모가 법적 친자관계를 인정하는 것. 남자가 인지를 해주지 않았기에 완나씨는 2019년 9월 남자를 상대로 인지청구 소송을 했다. 재판부는 2020년 11월 "사건본인(다니엘)은 피고(남자)의 친생자임을 인지한다"며 "사건본인의 친권자·양육자로 원고(완나씨)를 지정한다"는 판결을 확정했다. 1년여 만에 나온 완나씨의 승소였다.승소 뒤에야 다니엘의 '존재'를 인정하는 행정 절차가 이어졌다. 임신·소송을 이유로 E-9(비전문취업) 비자가 G-1(기타)으로 바뀌며 취업이 제한된 완나씨는 "시청과 출입국 서류 준비(행정 절차)에 드는 비용"을 충당하기 위해 주변에 돈을 계속 빌려야 했다. "거지처럼 살아가는 기분"에 우울증에도 시달렸다. 다니엘이 태어나고 인지·출생·친권신고(2020년 11월 11일), 국적취득(2020년 11월 18일), 주민등록번호 부여(2021년 1월 7일)까지 무려 2년이 걸렸다.그전까진 "대한민국의 어떠한 지원과 복지서비스"도 없이 살았다. 어린 다니엘이 독감으로 병원에 가도 건강보험이 없다 보니 병원비를 고스란히 내는 경우가 많았다. 보육료나 아동수당도 한국 국적이 나올 때까지 받을 수 없었다. 다니엘이 '주민번호 있는 한국인'이 될 때까지 완나씨는 매일 막막하고 답답했다. 공공기관에 아무리 물어봐도 '모른다'는 말뿐인 2년을 돌아보며 그가 고개를 저었다.또 다른 문턱은 '비자'였다. 완나씨는 2021년 2월 결혼이민(F-6) 비자로 체류자격 변경을 신청했으나 대전출입국·외국인사무소는 반려했다. F-6 요건인 '국민과 혼인(사실혼) 관계'를 인정할 수 없다는 취지였다. 대신 친척방문·가족동거 등에 해당하는 F-1(방문동거 F-1-1) 비자를 허용했다. 완나씨는 2022년 8월에도 F-6를 재신청했으나 출입국은 불허했다. 출입국의 불허 결정을 취소해달라는 소송도 냈으나 2023년 6월 대전지방법원에서 기각됐다.완나씨에게였다.. 완나씨는 출입국과 싸운 끝에 '체류자격 외 활동허가'를 받아 한 기관에 통·번역으로 취업한 '이례적 경우'였다. 완나씨 소송을 도왔던 이은혜 변호사는 F-1을 "사회보장에서 제외되는 비자"라고 지적했다. 2022년 국가인권위원회도 "미성년 자녀를 양육·부양하는 사람에 대한 적절한 체류자격에 해당한다고 보기 어렵다"고 판단했다.2023년 국가인권위가 낸 보도자료 일부다. 이후 법무부는 2026년 1월부터 완나씨처럼 한국 국적 혼외 미성년 자녀를 키우는 외국인에게 F-1 세부 코드인 'F-1-4(국민인 혼외자 양육)'를 부여하기 시작했다. "안정적 체류와 자녀 양육을 지원"하기 위함이었다. 법무부는 <오마이뉴스>에 ""고 밝혔다. 그러나 완나씨에게이었다.하다.이다. 영유아복지 3법(영유아보육법·유아교육법·아동수당법)도 한국 국적 보유 아동만을 지원 대상으로 하다 보니,이미 유엔 아동권리위원회는 2019년 대한민국 제5·6차 국가보고서 최종견해에서 "모든 아동이 국적에 상관없이 아동수당을 이용할 수 있도록 보장하라"고 권고했다. 또 "모든 아동이 부모 출신지와 관계없이 출생신고를 보편적으로 이용할 수 있도록 보장하라"고 촉구했다.완나씨가 논산에서 서울로 올라가는 기차를 탔다. 여행으로 몇 차례 가본 서울이지만 국회에 가는 건 처음이었다. 완나씨는 지난 3월 국회 토론회에 '당사자 발언자'로 초청받았다. '비혼 이주여성의 안정적 국내 체류와 자녀 양육권 보장 방안'을 논의하는 자리였다. 토론회를 공동 주최한 국회의원들도 참석해 완나씨 이야기를 들었다.이야기를 들은 이들은 하나같이 놀랐다. "진짜 그런 일이 있었어요?", "한국 아이 키우는데 그런 비자 받아요?"라고 묻기도 했다. 한국인과 혼인 여부에 따라 이주여성과 자녀의 권리가 달라지는 현실, 그 현실의 제도적 문턱이 얼마나 높은지, 그 문턱을 낮추기 위해 정치가 무엇을 해야 하는지, 완나씨가 국회에 던지는 질문이었다.완나씨만의 이야기는 아니었다. 지난 6월 기준 'F-1' 외국인은 6만 6478명, 그중 'F-1-4'를 받은 외국인은 40명이었다. 완나씨를 지원하는 이주여성단체는 완나씨와 같은 비혼 이주여성이 한국에 "계속 늘고 있다"고 진단했다. 다만 법무부는 F-1 심사 중 이러한 사례가 인지되는 경우 "F-1-4를 부여하고 있으나 시행 초기로 정확한 인원 산출이 어렵다"고 밝혔다.완나씨에게 한국은 어떤 나라일까. K-드라마가 좋아 건너온 한국과, 지금의 한국 사이에서 그의 대답은 단호했다. "과거로 다시 돌아간다면 오지 않을 나라." 어떤 면에선 "자유롭고 안전하고 좋은 나라"이지만 완나씨에겐 "마음을 힘들고 아프게 한 나라"이기도 했다.그런 한국에 살며 완나씨에게 새로운 꿈이 생겼다.통·번역 일을 하며 도움을 줬던 캄보디아 사람들이 떠올랐다. 임금 체불을 호소하는 캄보디아 노동자를 대신해 "왜 그러냐"고 사장에게 물어봐 준 기억. 미등록 아동을 홀로 키우는 캄보디아 여성에게 음식을 갖다준 기억. 병원·경찰서·법원을 오가며 캄보디아어로 민원 통역을 도와준 기억. 그 기억들 때문인지 완나씨는 이주 정책을 공부하고 싶다는 소망이 생겼다. 한국에 온 "캄보디아 노동자 100명 이야기"를 기록하겠다는 목표도 세웠다.완나씨가 공부하려는 이유엔 다니엘도 있었다.6월 초 다니엘이 엉엉 울며 집에 왔다. 한 친구가 "씨X"이라며 다니엘에게 "외국인"이라고 욕했다는 얘길 전해 들었다. 한국에서 처음 겪는 "차별"이었다. 완나씨는 "그 친구가 어리니까 잘 모를 수 있어"라며 우는 다니엘을 달랬지만 마음은 무너졌다. 다니엘을 위해서라도 "한국어 더 공부하고 사이버 대학도 들어가야겠다"고 다짐하는 계기로 삼았다. 막 초등학생이 된 다니엘의 꿈도 완나씨가 전했다.이다(완나씨가 받지 못한 F-6의 경우 자녀가 성년이 되면 장기 체류자격으로 변경 가능). 완나씨는 언젠가 한국에 홀로 남을 다니엘을 걱정하면서도 "어떡하겠어요, 전 캄보디아로 가야 한다는데…"라며 애써 마음을 눌렀다.완나씨는 한국의 국회의원들을 다시 만나면 하고 싶은 말이 있었다.