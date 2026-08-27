신현송 "선제적 대응"… 기준금리 3%로 올랐다

큰사진보기 ▲신현송 한국은행 총재가 27일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 회의에서 의사봉을 두드리고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲금통위원의 6개월 후 조건부 기준금리 전망 ⓒ 한국은행 관련사진보기

한국은행 금융통화위원회가 27일 통화정책방향 결정회의를 열고 기준금리를 연 2.75%에서 3.00%로 0.25%포인트 올렸다. 지난 7월, 3년 6개월 만에 금리를 올린 데 이어 두 차례 연속 인상이다.금통위는 이날 금리 인상 배경을라는 세 가지 키워드로 설명했다.먼저관련 7월 소비자물가 상승률은 석유류와 농축수산물 가격의 오름세가 둔화되면서 2.8%까지 낮아졌다. 하지만 가격 변동이 심한 식료품과 에너지를 뺀 근원물가 상승률은 오히려 2.6%까지 높아졌다. 이에 따라 한은은 올해와 내년 근원물가 상승률 전망치도 기존 2.4%, 2.3%에서 모두 2.5%로 끌어올렸다.반면 소비자물가 상승률은 올해와 내년 각각 2.7%, 2.3%를 예상했던 지난 5월 전망과 같았는데, 이는 경기 회복에 따른 수요 측면의 물가 상승 압력과 국제유가 하락에 따른 하방 요인이 서로 상쇄된 결과라는 분석이다. 표면적인 물가 상승률은 잠잠해 보여도, 기조적인 물가 압력은 오히려 커지고 있다는 뜻이다.이번 통화정책방향에는 "앞으로 물가는 그간 높아진 비용압력의 전이가 지속되고 소득 여건의 개선에 따른 수요측 압력도 점차 커지면서 상당기간 목표수준을 상회하는 오름세를 나타낼 것으로 보인다"는 문구가 담겼다.률 전망치도 크게 높아졌다. 한은은 올해와 내년 성장률을 각각 3.3%, 2.9%로 내다봤다. 지난 5월 전망치(2.6%, 2.1%)를 크게 웃도는 수준이다. 반도체 경기가 당초 예상을 넘어서면서 수출과 투자가 가파른 증가세를 이어가고 있기 때문이다.신 총재는 이날 기자회견에서 성장률 전망치를 높인 배경에 대해 "반도체 경기 호조가 당초 예상을 상회하면서 수출과 투자가 높은 증가세를 지속하고 소득 여건 개선에 힘입어 소비 회복세도 점차 확대될 것으로 전망되는 점을 반영한 결과"라고 설명했다.그는 금리를 올린 배경을 설명하면서도 "우리 경제는 반도체 경기 호조와 이에 따른 소득 여건 개선으로 금년에 이어 내년에도 견조한 성장세를 나타낼 것으로 전망된다"고 말했다.증가와 집값 상승이라는 금융 리스크도 인상 배경으로 작용했다. 신 총재는 "서울 일부 지역의 오름세는 다소 둔화됐지만 전반적인 수도권 주택가격은 높은 상승세를 지속했다"며 "금융권 가계대출도 주택관련대출과 기타대출이 모두 늘어나며 예년보다 높은 증가세를 보였다"고 밝혔다.신 총재는 "이러한 상황에서 물가 등 거시경제의 안정을 도모하기 위해서는 통화정책의 선제적 대응이 필요하다고 판단했다"며 "선제적 정책 대응은 뒤늦은 대응에 비해 기대인플레이션을 조속히 안정시킴으로써 긴축의 강도와 기간을 줄이고 궁극적으로 성장 측면의 부담을 완화할 수 있다는 것이 대다수의 연구 결과"라고 밝혔다.그는 "이러한 대응은 최근 수도권 주택가격 상승세와 가계부채 증가세를 완화하는 데도 도움이 될 것으로 생각한다"고 덧붙였다.한편 한은의 금리 인상 페달은 이번이 끝이 아닐 가능성이 높다. 이날 공개된 금통위원들의 6개월 후 조건부 기준금리 전망(점도표)을 보면, 위원마다 3개씩 찍은 점 가운데 3.50%에 찍힌 점이 6개, 3.25%에 찍힌 점이 10개, 3.00%에 찍힌 점이 5개로 나타나 중간값이 3.25%까지 올라왔다. 지난 5월 전망 당시 중간값이 3.00%였던 것과 비교하면 위원들의 향후 금리 경로에 대한 눈높이가 한 단계 높아졌다는 뜻이다.금통위는 "향후 통화정책은 물가·경기 흐름 및 금융안정 상황을 면밀히 점검하면서 추가 인상의 시기와 속도 등을 결정해 나갈 것"이라고 밝혀 오는 10월, 11월 회의에서의 추가 인상 가능성을 열어뒀다.