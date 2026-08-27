"이 대통령, 개헌 시 불출마 선언 해야" 63%

'63%'
27일 발표된 전국지표조사(NBS) 8월 4주차 조사에서 이재명 대통령이 이른바 '연임 개헌' 논란을 불식시키기 위해 차기 대통령 선거 불출마 입장을 밝혀야 한다는 주장에 동의를 표한 응답이다.
엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 6506명, 응답률 15.4%)에게 "일각에서는 개헌 논의가 불필요한 논란으로 확산되지 않기 위해서는, 이 대통령이 차기 대선에 출마하지 않겠다는 입장을 밝혀야 한다고 주장한다. 이에 대해 어떻게 생각하냐"고 물었다.
이에 "동의한다"는 응답은 63%, "동의하지 않는다"는 응답은 28%로 조사됐다. 모름/무응답은 9%였다.
사실 청와대는 이미 '연임 개헌' 논란에 대해 "대통령의 임기 연장 또는 중임 변경을 위한 헌법 개정은 그 헌법 개정 제안 당시의 대통령에 대하여는 효력이 없다"는 헌법 128조 2항을 예로 들면서 "불필요하고 부적절한 논의"라고 입장을 밝힌 바 있다. 그럼에도 다수 여론이 관련한 대통령의 직접적인 입장 표명이 필요하다고 보고 있는 셈(관련기사 : 강훈식 "대통령, 연임 개헌 불가하다 해... 정치 논쟁 끌어들이지 마라" https://omn.kr/2j87o
).
특성별 응답층을 보면 모든 연령대와 지역에서 '이 대통령의 불출마 입장 표명이 필요하다'는 주장에 대한 동의가 과반으로 조사됐다. 특히 더불어민주당 지지층(n=413)의 51%, 진보층(n=317)의 55%, 이 대통령 국정운영 긍정평가층(n=502)의 50%도 "동의한다"고 밝혔다.
"김민석 직무수행 잘할 것" 50%... "장동혁 직무수행 못한다" 62%
한편 현재 지지하는 정당은 더불어민주당 41%, 국민의힘 20%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1%로 나타났다. 지지정당 없음 혹은 모름/무응답으로 태도를 유보한 응답은 31%였다. 민주당 지지도는 직전 조사(8.10~12) 대비 1%p 오르고 국민의힘 지지도는 3%p 하락했다.
NBS는 새로 선출된 김민석 더불어민주당 대표의 직무수행 기대감과 취임 1년을 맞은 장동혁 국민의힘 대표의 직무수행 평가도 함께 조사했다.
그 결과, 김민석 대표가 당대표로서 직무수행을 잘할 것이란 긍정적 기대는 50%, 부정적 기대는 37%로 조사됐다. 민주당 지지층의 긍정적 기대는 81%, 진보층의 긍정적 기대는 74%였다.
장동혁 대표가 당대표로서 직무수행을 잘하고 있다는 긍정적 평가는 23%로 조사됐다. 직무수행을 잘못하고 있다는 부정적 평가는 62%였다. 국민의힘 지지층(n=202)의 41%, 보수층(n=291)의 35%가 장 대표의 직무수행을 긍정평가했다.
이번 조사는 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 진행됐다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 내용은 NBS 및 중앙선거여론조사심의위 홈페이지를 참조하면 된다.