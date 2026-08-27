"갈라치기와 혐오정치 중단하라" 김재섭 향한 서미화의 일갈

큰사진보기 ▲서미화 더불어민주당 최고위원이 김재섭 국민의힘 의원을 향해 "갈라치기와 혐오 정치를 중단하라"고 일갈했다. 김 의원이 지난 24일 민주당 서울시의회와 전국장애인차별철폐연대(전장연)가 '사회적 대타협'을 통해 지하철 탑승 시위를 중단한 것을 두고 "2조 6천억 원 예산을 갈취한 것"이라고 주장하자 이에 반박한 것이다. ⓒ 서미화 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲앞서 25일 김재섭 의원은 자신의 페이스북에 "시민의 일상을 볼모로 한 전장연의 불법 점거는 권리 주장이 아니라 시민에 대한 공갈이었다. 그리고 마침내 무려 2조 6천억 원이라는 막대한 예산을 갈취하려 한다"라며 민주당 서울시의회와 전장연의 타협을 비판했다. ⓒ 김재섭 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲한편 김 의원의 이러한 주장에 대해 박경석 전장연 대표는" 당신이 얼마나 기초 사실을 왜곡하는지 공개토론이라도 해보자"라고 김 의원과의 공개토론을 제안했으나 김 의원은 "국민의 대표이자 도봉구민의 공복인 제가 범죄 집단과 마주 앉아 토론할 수는 없는 것 아닌가"라며 거부했다 ⓒ 김재섭 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

서미화 더불어민주당 최고위원이 김재섭 국민의힘 의원을 향해 "갈라치기와 혐오 정치를 중단하라"고 일갈했다. 김 의원이 지난 24일 민주당 서울시의회와 전국장애인차별철폐연대(전장연)가 '사회적 대타협'을 통해 지하철 탑승 시위를 중단한 것을 두고 "2조 6천억 원 예산을 갈취한 것"이라고 주장하자 이에 반박한 것이다.서 최고위원은 26일 자신의 페이스북에 "국민의힘 김재섭 의원은 허위사실 유포, 갈라치기와 혐오정치를 중단하십시오"라는 제목의 글을 올렸다.서 최고위원은 "국민의힘 김재섭 의원이 원래부터 차별적인 인식과 저열한 혐오에 기대 온 정치인이라는 것은 잘 알고 있었다. 하지만 서울시의회 더불어민주당과 전장연의 사회적 대타협에 대해 그가 내놓은 말과 허위 사실 유포 행태에 또 다시 경악을 금할 수 없다"라며 "김재섭 의원님께 묻는다. 허위사실까지 날조하며 혐오와 낙인을 획책하는 저의가 무엇인가"라고 따져 물었다.그는 "이번 서울시의회 민주당과 전장연의 사회적 대타협은 2조 6천억 원의 예산이 아닌, 이동권과 노동권 보장을 위한 서울시 조례 개정의 당론 채택으로 이뤄진 것"이라며 "마치 민주당과 전장연이 2조 6천억 원의 예산을 거래한 것처럼 선동하고, 장애계가 20년 넘게 기본적 권리 보장을 위해 요구하고 있는 예산을 특정 집단의 수익인 것처럼 사실을 왜곡하는 김재섭 의원을 강력하게 규탄한다"고 비판했다.또한 김 의원이 전장연을 향해 '깡패', '테러행위', '알카에다' 등을 언급한 것에 대해 "국회의원이 자국민을 향해 꺼낼 수 있는 말인가"라며 "지하철을 타겠다는 시민이 알카에다라면, 20년 넘게 지하철 시위를 할 수밖에 없도록 방치하고, 이미 시행 중인 일자리와 조례마저 폐지한 국민의힘의 정치는 무엇이라 불러야 하나. 적반하장이 따로 없다"고 힐난했다.이어 김 의원이 '노무현 정부도 알카에다 같은 테러 집단과 협상하지 않았다'는 발언에 대해선 "선을 넘었다. 오이도역 리프트 추락 참사 이후, 거리로 나선 장애인들의 절규에 응답해 교통약자이동편의증진법을 제정한 것이 노무현 정부"라며 "'사람 사는 세상'의 정신으로 장애인차별금지법의 시대를 연 고 노무현 대통령의 이름을 혐오의 알리바이로 쓰지 마십시오. 명백한 고인 모독"이라고 지적했다.앞서 25일 김재섭 의원은 자신의 페이스북에 "시민의 일상을 볼모로 한 전장연의 불법 점거는 권리 주장이 아니라 시민에 대한 공갈이었다. 그리고 마침내 무려 2조 6천억 원이라는 막대한 예산을 갈취하려 한다"라며 민주당 서울시의회와 전장연의 타협을 비판했다.김 의원은 "전장연이 요구한 2조 6천억 원은 서울시 전체 장애인 복지 예산 1년 치(1조 7천억 원)를 훌쩍 뛰어넘는 천문학적 액수다. 광역시 하나의 한 해 국비 예산과 맞먹는다"라며 "민주당과 이재명 정부는 전장연의 요구를 '타협'이라는 이름으로 그대로 수용해서는 안 됐다. 전장연의 요구사항에는 장애인의 권리와 무관한 이권 사업이 포함돼 있다. 불법 시위에 굴복해 국민의 세금으로 특정 단체의 배를 불려주는 것은 정치의 포기"라고 주장했다.김 의원이 언급한 2조 6천억 원이라는 액수는 지난 19일 전장연이 박홍근 기획예산처 장관과의 면담 자리에서 요구한 2027 장애인권리예산의 올해 대비 증액분이다. 전장연은 2027년 장애인 권리예산으로 장애인 활동지원, 중증장애인 자립생활 지원 등 5조 8691억 원의 예산 편성을 요구했는데 이는 올해 편성된 예산보다 2조 6626억 원 증액한 수치다.하지만 이는 전장연의 요구일 뿐으로 이 예산을 정부가 수용한다는 보장은 없다. 특히 전장연과 면담을 가진 박 장관은 수차례 "정부 예산은 집회나 시위의 강도에 따라 결정되는 협상의 대상이 될 수 없다"라며 "예산은 정책적 필요성과 사업의 타당성, 재정원칙에 따라 판단해야 한다"라고 예산 결정의 원칙을 강조해 왔다.또한 전장연과 민주당 서울시의회 간의 타협은 서 최고위원이 지적한대로 김 의원이 문제제기한 장애인권리예산과 별개의 사안이다. 이들의 타협은 민주당 서울시의회가 '서울특별시 교통약자의 이동 편의 증진에 관한 조례 일부개정안'과 '서울특별시 장애인고용촉진 및 직업재활 지원 조례 일부 개정안'을 당론 제1·2호 조례안으로 추진하겠다고 약속했기에 가능한 일이었다.교통약자 이동 편의 증진 조례의 경우 교통약자의 이동권이 서울시가 보장할 책무가 있는 '권리보장'의 문제임을 명확히 하는 것에 초점을 두고 있고, 장애인고용촉진 조례의 경우 2020년 서울시 예산으로 전국 최초로 시작한 권리중심공공일자리 사업이 2023년 12월 31일 전면 폐지된 것을 다시 원상복구하는 내용이 핵심이다. 2023년 기준으로 권리중심공공일자리 사업을 통해 400명의 최중증장애인이 일자리를 얻었고 연 예산은 58억 원이었다.한편 김 의원의 이러한 주장에 대해 박경석 전장연 대표는 "국회의원인데 백인 노예농장주 같은 발언을 SNS를 통해 거짓과 왜곡을 선동하시니 마음이 아프다"라며 "그래도 국회의원이시니 당신이 얼마나 기초 사실을 왜곡하는지 공개토론이라도 해보자"라고 김 의원과의 공개토론을 제안했다.이에 김 의원은 "전장연이 김재섭과 토론하기 위해 필요한 최소한의 자격은 지금까지 전장연이 저질러온 위법행위와 탈법행위에 대해 처벌받는 것"이라며 "차별 없는 세상을 외치고 싶으면, 당신들이 '약자' 호소하며 누리고 있는, 법 집행의 차별부터 없애는 것이 정상"이라고 토론을 거부했다.또한 "나아가 그간의 패악질에 대해 서울 시민께 진심으로 사죄하고, 제가 발의한 '전장연처벌법' 통과에 이바지하면 저도 토론에 응하도록 하겠다"라며 "그렇지 않고서야, 국민의 대표이자 도봉구민의 공복인 제가 범죄 집단과 마주 앉아 토론할 수는 없는 것 아닌가"라고 덧붙였다.