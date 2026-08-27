김철우 보성군수, 중앙지방협력회의서 '지방주도 성장' 비전 제시

큰사진보기 ▲김철우 보성군수. ⓒ 보성군 관련사진보기

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김철우 전남 보성군수가 26일 청와대 충무실에서 대통령 주재로 열린 제10회 중앙지방협력회의에 기초지방정부 대표로 참석해 보성군의 지방주도 성장 사례와 미래 비전을 제시했다.27일 보성군에 따르면 이번 회의는 민선 9기 출범 이후 처음 열린 중앙지방협력회의로, 기초지방정부의 대표성을 강화하기 위해 참석 범위가 확대되면서 김 군수가 대표 자격으로 새롭게 합류했다.이날 회의에서는 ▲민선 9기 중앙·지방 협력 방안 ▲지방주도 성장 추진 ▲3대 메가프로젝트와 연계한 권역별 성장엔진 육성 ▲균형성장을 위한 재정투자 방향 등이 심도 있게 논의됐다.이 자리에서 김 군수는 지방주도 성장의 모범 사례로 보성군의 민생 중심 행정과 중장기 지역개발 정책을 상세히 소개했다.보성군은 2019년부터 조성해 온 통합재정안정화기금을 활용해 지방채 발행 없이 2025년과 2026년 2년 연속 전 군민에게 1인당 30만 원의 민생회복지원금을 지급하며 주목받았다. 또한, 농어촌기본소득 시범사업에 선정돼 실거주 군민을 대상으로 18개월간 매월 20만 원의 보성사랑상품권을 지급하며 민생 안정에 앞장서고 있다.교통 및 해양 인프라 확충을 통한 지역 성장 전략도 강조됐다. 목포~보성 남해선 개통과 광주송정~보성~순천 경전선 전철화 사업을 바탕으로 남해안 동서축 연결 거점 역할을 다진다는 구상이다.아울러 여자만 국가해양생태공원 조성, 율포항 국가어항 지정, 율포해양복합센터 건립 등 총사업비 2천855억 원 규모의 사업을 벌교갯벌 생태 자원과 연계해 남해안 해양관광 핵심 거점으로 도약하겠다는 포부도 밝혔다.김 군수는 "기초지방정부를 대표해 지역 성장의 해법을 논의하는 자리에 함께하게 돼 무거운 책임감을 느낀다"며 "보성군의 민생 중심 행정과 성장 전략을 적극 공유하고, 중앙과 지방 간 협력을 강화해 군민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 내겠다"고 말했다.