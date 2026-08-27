국도 지정 5년, 가로림만 해상교량은 다시 멈췄다

큰사진보기 ▲충남도는 27일 ‘제6차 국도·국지도 건설계획(2026~2030년)’ 일괄 예타 대상 18개 사업 가운데 8개 사업이 통과했다고 밝혔다. 그러나 태안 이원~서산 대산 국도 건설사업은 통과 명단에서 제외됐다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲태안군이 2021년 5월 12일 제작한 홍보 포스터. 이원~대산 구간의 국도 38호선 신규 지정을 ‘광개토대사업 핵심’이자 ‘태안군민의 50년 숙원’으로 알렸다. ⓒ 태안군 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시 대산읍과 태안군 이원면을 연결하는 가로림만 해상교량이 또다시 정부의 예비타당성조사 문턱을 넘지 못했다. 2021년 제5차 국도·국지도 건설계획에서 탈락한 데 이어 두 번째다.충남도는 27일 '제6차 국도·국지도 건설계획(2026~2030년)' 일괄 예타 대상 18개 사업 가운데 8개 사업이 통과했다고 밝혔다. 그러나 태안 이원~서산 대산 국도 건설사업은 통과 명단에서 제외됐다.충남도 담당자는 <서산시대>와의 통화에서 "이원~대산 사업의 미반영 결과는 확정됐다"며 "제5차 계획에 이어 제6차 계획에도 반영되지 못한 것"이라고 말했다.이번에 예타를 통과한 사업은 ▲당진 정미~송악 국도대체우회도로 1593억 원 ▲공주 신영~문금 1389억 원 ▲천안 병천~북면 975억 원 ▲아산 염치~음봉 1713억 원 ▲아산 둔포~평택 팽성 806억 원 ▲보령 남포~신흑 국도대체우회도로 1236억 원 ▲논산 은진~부적 국도대체우회도로 2822억 원 ▲청양 남양~청양 1075억 원 등이다. 총 연장은 49.9㎞, 사업비는 1조1609억 원이다. 충남도는 제5차 계획에 반영된 1조72억 원보다 1537억 원 늘어난 역대 최대 규모라고 설명했다.가로림만 해상교량은 국도 38호선의 단절 구간인 태안군 이원면 만대항과 서산시 대산읍 독곶리를 해상교량 2.5㎞와 접속도로 2.8㎞ 등 총 5.3㎞의 왕복 2차로로 연결하는 사업이다. 충남도가 정부에 건의한 사업비는 2647억 원이다.교량이 건설되면 가로림만을 돌아 이동해야 하는 태안 북부권과 서산 대산읍 사이의 이동거리와 고속도로 접근시간이 크게 줄어들 것으로 기대돼 왔다. 서해안 관광벨트와 가로림만 국가해양생태공원 조성을 뒷받침할 기반시설로도 꼽혔다.하지만 사업의 발목을 잡은 것은 교통수요와 경제성이었다. 이 사업은 2021년 제5차 계획 수립 당시 비용 대비 편익(B/C)이 0.25에 그쳐 예타에서 탈락했다. 이후 충남도는 왕복 4차로였던 사업 규모를 2차로로 줄여 사업비를 낮추는 등 경제성을 보완해 다시 도전했다. 그럼에도 이번 평가에서 경제성·정책성·지역균형발전을 종합한 AHP가 통과 기준인 0.5에 미치지 못했다.충남도 담당자는 "사업비를 줄이는 등 경제성을 높이기 위해 계획을 보완했지만 교통수요 등이 부족했다"며 "AHP가 0.5 이상이어야 하는데 기준을 넘지 못했다"고 말했다.이번 평가의 정확한 B/C와 AHP 점수는 공개되지 않았다. 충남도 역시 정부가 평가한 구체적인 수치는 확인하지 못했다고 밝혔다. 왕복 4차로에서 2차로로 줄인 뒤 B/C가 2021년의 0.25에서 얼마나 개선됐는지, 정책성과 지역균형발전 항목에서 각각 어떤 평가를 받았는지는 확인되지 않은 셈이다.사업 추진에 대한 기대는 2021년부터 크게 높아졌다. 태안군은 그해 5월 이원~대산 단절구간이 국도 38호선 신규노선으로 지정되자 '광개토대사업 핵심', '태안군민의 50년 숙원'이라는 문구를 담은 포스터를 제작해 홍보했다. 포스터에는 가로림만을 가로지르는 해상교량 조감도도 전면에 실렸다.국도 지정은 해상교량을 국가사업으로 추진할 수 있는 법적 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있었다. 그러나 교량 건설이나 예산 투입이 확정된 것은 아니었다. 실제로 이 사업은 같은 해 제5차 국도·국지도 건설계획 일괄 예타에서 B/C 0.25로 탈락했다. 국도 지정이라는 첫 단계가 교량 건설 가시화로 받아들여지면서 사업성보다 기대가 앞선 것이다.비슷한 상황은 2025년 1월에도 반복됐다. 이 사업이 제6차 계획 일괄 예타 대상에 선정되자, 성일종 국민의힘 의원실은 보도자료를 통해 이원~대산 연륙교가 '정부계획에 반영됐다'고 발표하며 "태안군민들의 숙원사업이 첫걸음을 떼게 됐다"고 평가했다. 서산시대도 당시 이 보도자료를 토대로 관련 내용을 기사화했다.그러나 정확히는 제6차 계획에 최종 반영된 것이 아니라 계획 수립을 위한 일괄 예타 대상 사업에 선정된 단계였다. 예타를 통과해야 최종 계획에 반영돼 설계 등 후속 절차를 밟을 수 있었다.국도 지정과 예타 대상 선정은 사업을 진전시킨 성과였지만, 지자체와 정치권이 중간 절차를 발표할 때마다 교량 건설이 임박한 것처럼 기대를 높였다는 지적은 피하기 어렵다. 사업 추진 가능성과 남은 절차, 낮은 경제성이라는 한계를 주민들에게 함께 설명했어야 한다는 것이다.염주노 더불어민주당 서산·태안지역위원장은 "사업 추진 초기부터 교통수요와 주변 개발 여건을 좀 더 세밀하게 검토할 필요가 있었다"며 "대죽산업단지 배후 주거도시 조성이나 대산산단 물동량 증가 등 사업성을 뒷받침할 여건이 함께 마련됐다면 더 나은 평가를 받을 수 있었을 것"이라고 아쉬움을 나타냈다.충남도는 같은 사업계획을 그대로 제출해서는 결과를 바꾸기 어렵다고 보고 노선과 규모, 사업비 등을 다시 검토할 방침이다.도 담당자는 "똑같은 계획으로 다시 신청하면 같은 결과가 나올 가능성이 크다"며 "B/C와 경제적 타당성을 높일 방안을 보완해 2028년 제7차 계획 수요조사 때 다시 건의해야 한다"고 말했다.제7차 국도·국지도 건설계획의 적용 기간은 2031년부터 2035년까지다. 국토교통부는 이를 위해 2028년부터 후보 사업 수요조사와 경제성·정책성 평가 등을 시작할 것으로 예상된다. 가로림만 해상교량이 세 번째 도전에 나서더라도 국가계획 반영은 2031년 이후에야 가능할 전망이다.