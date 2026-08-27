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정치

26.08.27 11:55최종 업데이트 26.08.27 11:56

하락은 멈췄다, 이 대통령 국정지지율 50%

[전국지표조사] 직전 조사 대비 1%p 상승, 20·30대와 TK 반등 눈길, 부동산정책 부정평가 여전

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이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 제10차 중앙지방협력회의에 참석했다. 2026.8.26
이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 제10차 중앙지방협력회의에 참석했다. 2026.8.26 ⓒ 청와대 제공



27일 발표된 전국지표조사(NBS) 8월 4주 차 조사에서 이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 50%로 나타났다. NBS 조사기준 취임 이래 최저치를 기록했던 직전 조사(8.10~12) 대비 1%p 상승했다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사와 같은 43%로 집계됐다. 모름/무응답은 6%였다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 6506명, 응답률 15.4%)에게 휴대전화 가상번호를 이용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 등을 물은 결과다.

비슷한 시기 진행된 다른 여론조사 업체의 무선 RDD 활용 ARS 조사들과 다르게 직무긍정률 하락이 멈췄다는 점이 주목된다. NBS 조사기준, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 지난 7월 1주 차 조사 때부터 직전 조사 때까지 연속 하락한 바 있다(58%→55%→53%→49%).

20대 오르고 50대 내렸다... 중도층 과반 다시 긍정평가

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연령별로는 18·19세 포함 20대(9%p↑, 31%→40%, 부정평가 45%)와 30대(5%p↑, 40%→45%, 부정평가 48%)의 직무긍정률 상승과 50대(10%p↓, 67%→57%, 부정평가 40%)의 직무긍정률 하락이 눈에 띈다. 20·30대의 긍정평가는 직전 조사 대비 상승하면서 40%대로 회복했고 50대의 긍정평가는 50% 후반대로 내려앉았다.

40대(2%p↓, 63%→61%, 부정평가 34%)의 긍정평가는 60%대를 유지했고, 60대(3%p↑, 45%→48%, 부정평가 49%)와 70대 이상(3%p↑, 44%→47%, 부정평가 46%)의 긍정평가는 소폭 올라 40% 후반대로 조사됐다.

지역별로는 대전/세종/충청(6%p↑, 50%→56%, 부정평가 38%)과 전남광주/전북(1%p↑, 79%→80%, 부정평가 19%), 부산/울산/경남(2%p↓, 54%→52%, 부정평가 44%)의 긍정평가가 과반으로 나타났다. 특히 대구/경북(6%p↑, 26%→32%, 부정평가 63%)의 긍정평가가 직전 조사 대비 상승해 30%대로 회복됐다.

서울(-, 43%→43%, 부정평가 49%)과 인천/경기(3%p↓, 49%→46%, 부정평가 45%) 등 수도권의 긍정평가는 40%대로 조사됐다.

더불어민주당 지지층(n=413)과 진보층(n=279)의 긍정평가는 직전 조사 대비 하락했다. 국민의힘 지지층(n=202)과 보수층(n=291) 그리고 중도층(n=317)의 긍정평가는 반대로 상승했다.

구체적으로 민주당 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 내린 85%(부정평가 13%), 국민의힘 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 15%(부정평가 80%)로 집계됐다.

진보층의 긍정평가는 직전 조사 대비 9%p 내린 76%(부정평가 20%)였고 보수층의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 27%(부정평가 69%)였다. 중도층의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 50%(부정평가 43%)였다.

"8.13대책 효과 없을 것" 57%

김윤덕 국토교통부 장관(오른쪽)과 오세훈 서울시장이 26일 서울 모처의 한 식당에서 용산공원을 활용한 주택 공급 등 서울 주택 문제를 협의한 뒤 나서고 있다. 2026.8.26
김윤덕 국토교통부 장관(오른쪽)과 오세훈 서울시장이 26일 서울 모처의 한 식당에서 용산공원을 활용한 주택 공급 등 서울 주택 문제를 협의한 뒤 나서고 있다. 2026.8.26 ⓒ 연합뉴스

다만 정부 부동산 정책에 대한 부정적 평가는 여전히 높은 상황이다.

NBS가 주택 공급 확대 등을 담은 8.13 부동산 대책의 집값 안정 효과에 대한 긍·부정평가를 물은 결과, "효과가 있을 것"이란 긍정적 평가는 34%, "효과가 없을 것"이란 부정적 평가는 57%로 조사됐다(모름/무응답 9%).

전 연령대의 과반이 부정적으로 평가했고 그 중 30대가 가장 부정적으로 평가했다(긍정 23%-부정 71%). 또한 진보층(긍정 57%-부정 37%)을 제외한 대다수 특성별 응답층에서 부정적 평가가 더 높은 편이었다.

NBS가 주택 공급과 관련해 ① 재건축·재개발 규제를 완화해 민간 주택 공급을 늘려야 한다 혹은 ② 용산공원 등 도심 부지를 활용해 공공 주택의 공급을 늘려야 한다 등 두 주장 각각에 대한 공감 여부를 물은 결과에선 재건축·재개발 규제 완화를 택한 응답이 과반을 넘겼다.

규제 완화를 통한 민간 주택 공급 확대에 공감한 응답은 59%, 도심 부지 활용한 공공 주택 공급 확대에 공감한 응답은 29%였다. 모름/무응답은 11%로 나타났다.

한편 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


#이재명대통령#전국지표조사#국정지지율#부동산대책

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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