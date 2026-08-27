하락은 멈췄다, 이 대통령 국정지지율 50%

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 제10차 중앙지방협력회의에 참석했다. 2026.8.26 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김윤덕 국토교통부 장관(오른쪽)과 오세훈 서울시장이 26일 서울 모처의 한 식당에서 용산공원을 활용한 주택 공급 등 서울 주택 문제를 협의한 뒤 나서고 있다. 2026.8.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

27일 발표된 전국지표조사(NBS) 8월 4주 차 조사에서 이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 50%로 나타났다. NBS 조사기준 취임 이래 최저치를 기록했던 직전 조사(8.10~12) 대비 1%p 상승했다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사와 같은 43%로 집계됐다. 모름/무응답은 6%였다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 6506명, 응답률 15.4%)에게 휴대전화 가상번호를 이용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 등을 물은 결과다.비슷한 시기 진행된 다른 여론조사 업체의 무선 RDD 활용 ARS 조사들과 다르게 직무긍정률 하락이 멈췄다는 점이 주목된다. NBS 조사기준, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 지난 7월 1주 차 조사 때부터 직전 조사 때까지 연속 하락한 바 있다(58%→55%→53%→49%).연령별로는 18·19세 포함 20대(9%p↑, 31%→40%, 부정평가 45%)와 30대(5%p↑, 40%→45%, 부정평가 48%)의 직무긍정률 상승과 50대(10%p↓, 67%→57%, 부정평가 40%)의 직무긍정률 하락이 눈에 띈다. 20·30대의 긍정평가는 직전 조사 대비 상승하면서 40%대로 회복했고 50대의 긍정평가는 50% 후반대로 내려앉았다.40대(2%p↓, 63%→61%, 부정평가 34%)의 긍정평가는 60%대를 유지했고, 60대(3%p↑, 45%→48%, 부정평가 49%)와 70대 이상(3%p↑, 44%→47%, 부정평가 46%)의 긍정평가는 소폭 올라 40% 후반대로 조사됐다.지역별로는 대전/세종/충청(6%p↑, 50%→56%, 부정평가 38%)과 전남광주/전북(1%p↑, 79%→80%, 부정평가 19%), 부산/울산/경남(2%p↓, 54%→52%, 부정평가 44%)의 긍정평가가 과반으로 나타났다. 특히 대구/경북(6%p↑, 26%→32%, 부정평가 63%)의 긍정평가가 직전 조사 대비 상승해 30%대로 회복됐다.서울(-, 43%→43%, 부정평가 49%)과 인천/경기(3%p↓, 49%→46%, 부정평가 45%) 등 수도권의 긍정평가는 40%대로 조사됐다.더불어민주당 지지층(n=413)과 진보층(n=279)의 긍정평가는 직전 조사 대비 하락했다. 국민의힘 지지층(n=202)과 보수층(n=291) 그리고 중도층(n=317)의 긍정평가는 반대로 상승했다.구체적으로 민주당 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 내린 85%(부정평가 13%), 국민의힘 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 15%(부정평가 80%)로 집계됐다.진보층의 긍정평가는 직전 조사 대비 9%p 내린 76%(부정평가 20%)였고 보수층의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 27%(부정평가 69%)였다. 중도층의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 50%(부정평가 43%)였다.다만 정부 부동산 정책에 대한 부정적 평가는 여전히 높은 상황이다.NBS가 주택 공급 확대 등을 담은 8.13 부동산 대책의 집값 안정 효과에 대한 긍·부정평가를 물은 결과, "효과가 있을 것"이란 긍정적 평가는 34%, "효과가 없을 것"이란 부정적 평가는 57%로 조사됐다(모름/무응답 9%).전 연령대의 과반이 부정적으로 평가했고 그 중 30대가 가장 부정적으로 평가했다(긍정 23%-부정 71%). 또한 진보층(긍정 57%-부정 37%)을 제외한 대다수 특성별 응답층에서 부정적 평가가 더 높은 편이었다.NBS가 주택 공급과 관련해 ① 재건축·재개발 규제를 완화해 민간 주택 공급을 늘려야 한다 혹은 ② 용산공원 등 도심 부지를 활용해 공공 주택의 공급을 늘려야 한다 등 두 주장 각각에 대한 공감 여부를 물은 결과에선 재건축·재개발 규제 완화를 택한 응답이 과반을 넘겼다.규제 완화를 통한 민간 주택 공급 확대에 공감한 응답은 59%, 도심 부지 활용한 공공 주택 공급 확대에 공감한 응답은 29%였다. 모름/무응답은 11%로 나타났다.한편 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.