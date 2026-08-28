'불법 카페' 옆에 대형 주차장 깔아주는 대전 동구청·수자원공사

대전 동구(구청장 황인호)가 대청호 상수원보호구역 내 대형 불법 영업 카페 인근에 10억 원 가까운 예산을 들여 대규모 주차·행사 공간인 '추동한터2' 조성 사업을 추진하고 있어 논란이 일고 있다.
이미 바로 앞에 공공 주차장이 조성돼 있음에도 성수기 카페 방문객이 주로 사용하는 실정에서, 동구청이 또다시 억대 예산을 들여 불법 업소의 '주차난 해소'를 대신 해주는 꼴이라는 지적이 나온다.
토지 소유주이자 재산 관리 주체인 한국수자원공사는 동구청의 요청에 따라 해당 토지에 대해 하천점용 허가를 내주고 대청호 주변 흙을 파다 메우는 성토까지 허용했다.
기존 탐방센터 주차장도 성수기 카페 손님들이 점유
동구 추동 235번지 일원에 추진 중인 '추동한터2 조성 공사'는 총사업비 9억 5000만 원(시비 100%)을 투입해 4950㎡(약 1500평) 규모의 다목적 공간을 만드는 사업이다. 오는 11월까지 잔디블록 등을 설치해 대형버스 10대, 승용차 108대 등 총 118대의 차량을 수용할 수 있는 주차 공간과 행사 장소를 확보하겠다는 게 동구청의 계획이다.
문제는 사업 대상지가 수 년째 불법 배짱 영업으로 몸살을 앓고 있는 대형 카페(메리골드)와 직선거리로 100m도 채 떨어지지 않은 지근거리라는 점이다. 특히 카페 바로 앞에 대전 동구청이 조성한 '대청호오백리길 탐방지원센터'에는 이미 75면 규모의 주차 시설이 갖춰져 있다. 그러나 성수기에는 명상정원이나 오백리길을 찾는 순수 탐방객보다 해당 카페를 이용하는 손님 차량이 대부분을 차지하며 공공 자원이 사실상 사적으로 활용되고 있는 상황이다.
인근 마을주민 A씨는 "주로 관광객은 봄 벚꽃 철과 가을 단풍 철에 집중된다"라며 "그때마다 카페 정문 맞은 편에 있는 탐방지원센터 주차장이 카페이용 손님들의 차로 꽉 찬다"라며 "그런데도 카페 측이 주차시설이 부족하다며 카페 내에 주차장 시설을 확대하려다 수자원공사 용역업체 직원을 폭행하는 일까지 있었다"고 말했다. 이어 "해당 부지는 자연습지가 잘 조성돼 있는데 굳이 습지를 메우면서까지 한 철 방문객을 위한 주차장을 만들 필요가 있냐"고 반문했다.
이 같은 상황에서 바로 옆에 추가 주차장을 조성하는 것은 불법 카페의 영업장 주차장을 확충해 주는 결과로 이어질 수밖에 없다는 지적이다.
상수원 훼손·폭행까지… 배짱 영업 카페 지근거리
해당 카페는 건축물 허가 용도가 '마을 공동구판장'과 '유리온실'임에도 3층으로 불법 증축하고 대형 카페로 무단 용도 변경해 영업을 지속해 왔다.
대전 동구청이 지난 3년간 수도법, 도시계획법, 식품위생법 위반 등으로 10차례가 넘는 형사 고발을 진행하고 이행강제금을 부과했으나 편법 영업을 멈추지 않고 있다. 심지어 국유지 2만1960㎡(약 6654평)를 무단 점유·성토해 주차장으로 쓰다 적발돼 벌금형(구약식)을 선고받았고, 지난 5월에는 수자원공사가 불법 점유를 막으려고 경계 울타리 공사를 진행하자 카페 관계자가 현장 작업자를 쇠파이프로 폭행해 특수폭행 혐의로 검찰에 송치되기까지 했다.
이에 대해 주무부서인 동구청 문화관광과 관계자는 "주말이나 벚꽃 철, 단풍철 교통정체 해소와 명상정원 이용객, 걷기대회 등 행사 모임 장소를 확보하기 위한 다목적 공공 시설"이라고 밝혔다.
"불법 영업 돕는 격" 지적에 동구청 "관광객 유치 목적"
구청 내부 부서 간 협의가 실효성 없이 형식에 그쳤다는 비판도 거세다. 구청내 환경과, 위생과, 도시계획과가 등 여러 부서가 번갈아가며 수 년째 해당 카페의 불법 행위로 고소·고발을 진행 중인 상황에서, 문화관광체육과는 바로 옆에 억대 예산을 들여 주차 부지를 또 깔아주는 웃지 못할 행정이 펼쳐지고 있기 때문이다.
동구청 문화관광과 관계자는 "사업 계획 수립 당시 토지소유주인 수자원공사(환경부 소유 토지)는 물론 구청 내 도시계획과, 환경과 등과 협의했지만 그런 우려에 대해서는 제기된 바 없다"고 말했다. 사업 계획 수립 당시 불법 카페 영업과의 연관성이나 주차장 점유 우려에 대해 제대로 검토가 이루어지지 않았다는 얘기다.
이 관계자는 이어 "해당 부지는 명상정원과 가까운 부지를 찾다 보니 선택한 것일 뿐이며, 불법 카페에 대한 제재는 구청 내 인허가 부서나 수자원공사에서 처리할 문제"라며 "문화관광 부서는 대청호 관광 활성화라는 본래 목적에 맞게 사업을 추진하는 것"이라고 답했다.
"주차장 만들 기 전 불법 카페 해결부터"
토지 소유주이자 재산 관리 주체인 한국수자원공사 관계자도 "동구청의 요청에 따라 해당 토지에 대해 하천점용 허가를 내주고 대청호 주변 흙을 실어다 해당 부지(자연 습지)를 성토하기로 했다"라며 "방치된 국유지를 정비해 명상정원 탐방객과 시민들을 위한 공공 공간으로 확장 조성하려는 목적"이라고 설명했다. 해당 시설을 카페 이용객이 주로 점유할 가능성을 묻는 질문에는 "대전동구청과 구체적인 대처 방안을 추가 협의하겠다"고 말했다.
그러나 이 같은 행정당국의 해명에도 본말이 전도됐다는 지적은 피하기 어렵다. 수년째 이어진 불법 증축과 무단 점유 등 근본적인 불법 영업 문제부터 해결하지 않은 채, 바로 곁에 공공 주차 자원을 계속해서 투입하는 것은 결국 불법 업소의 영업 환경을 개선해 주는 특혜성 결과로 귀결되는 것을 막기 어렵기 때문이다.
인근 마을의 한 주민은 "기존 공공 주차장마저 불법 업소의 전용 주차장처럼 전락한 현실을 외면한 채, 불법 행위 현장 바로 곁에 또 다시얹어주는 사업이 과연 누구를 위한 행정인지 모르겠다"라며 "정말 주차장이 필요하다면 카페 불법운영 문제부터 해결해야 한다"고 강조했다.
이어 "주말이나 벚꽃 철, 단풍 철의 한 철을 위한 주차장을 끝없이 계속 만들게 아니라 이용객이 집중하는 시기 순환버스 운행 등 다른 방안을 찾아야 한다"고 조언했다.
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